Le CPMHC applaudit la décision du gouvernement de financer les toutes premières lignes directrices nationales sur la santé mentale périnatale





OTTAWA, ON, le 3 mai 2023 /CNW/ - Le Canadian Perinatal Mental Health Collaborative (CPMHC) est ravi que le gouvernement du Canada accorde 372 000 $ au Women's College Hospital pour mettre sur pied les toutes premières lignes directrices de pratique clinique pour le traitement des troubles périnatals de l'humeur et de l'anxiété et troubles connexes du Canadian Network Mood and Anxiety Treatments (CANMAT).

« Nous sommes honorées de faire partie de l'équipe du Women's College Hospital qui fait avancer les lignes directrices nationales sur la santé mentale périnatale, ont déclaré Jaime Charlebois et Patricia Tomasi, cofondatrices et codirectrices générales du CPMHC. « Le travail d'élaboration d'une stratégie nationale sur la santé mentale périnatale commence aujourd'hui! »

Le CPMHC a été invité à participer au projet sur les lignes directrices du CANMAT en janvier et a fourni une lettre d'appui aux chefs de projet, Dre Simone Vigod et Dr Benicio Frey.

« En tant que conseillères principales conjointes auprès de personnes ayant une expérience vécue, et utilisatrices de connaissances, nous sommes déterminées à assurer le succès des lignes directrices du CANMAT », affirment mesdames Tomasi et Charlebois. Ce projet a le potentiel de transformer le système de santé et d'accroître l'accès à des traitements fondés sur des données probantes, ce qui est conforme à notre demande d'une stratégie nationale sur la santé mentale périnatale. »

Depuis 2019, le CPMHC réclame une stratégie nationale sur la santé mentale périnatale qui comprend des lignes directrices sur le dépistage universel et l'accès rapide au traitement. Les lignes directrices du CANMAT sont un précurseur de Normes nationales de soins pour la santé mentale périnatale.

Comme il a été mentionné dans l'annonce du gouvernement, les lignes directrices aideront « les personnes, les familles et les proches aidants à mieux comprendre ce qu'ils doivent demander dans le cadre de leurs soins; aideront les professionnels de la santé à parfaire leurs connaissances en matière de soins périnatals qui devraient être offerts; et aideront les organismes de soins de santé à mesurer, à évaluer et à améliorer leur rendement. »

La ministre de la Santé mentale et des Dépendances, l'honorable Carolyn Bennett, en a fait l'annonce aujourd'hui, à l'occasion de la deuxième édition annuelle de la Flora Walk for Perinatal Mental Health de la CPMHC, en plus d'un financement de 279 000 $ à la Canadian Mothercraft Society et de 206 000 $ à la Family Matters Society de Calgary.

SOURCE Canadian Perinatal Mental Health Collaborative

3 mai 2023 à 12:09

Communiqué envoyé leet diffusé par :