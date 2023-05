L'escouade énergie présente la journée recherche appliquée - filière batterie





SHAWINIGAN, QC, le 03 mai 2023 /CNW/ - Shawinigan accueillera le lundi 15 mai prochain la « Journée recherche appliquée - Filière batterie » dans le cadre de la « Semaine de l'économie verte 2023 » d'Écotech Québec. Organisé par l'Escouade énergie, qui regroupe les 14 CCTT (centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales) en transition énergétique, et en collaboration avec le Catalyseur d'innovation pour la transition énergétique au Québec (CITEQ-FRQNT), cet événement sera consacré à l'avancement des technologies et de l'innovation de la filière batterie qui se déploie au coeur de la Vallée de la transition énergétique (VTE).

L'événement d'une journée réunira des membres de la recherche au collégial, des représentantes et représentants des gouvernements, des organismes ainsi des gens de l'industrie. À travers de nombreux panels et activités d'échanges, des expertes et experts de différents horizons partageront leur savoir afin d'accélérer le développement de ce projet majeur de collaboration multicentres et interordres qu'incarne la filière batterie.

« Propulsée par l'électrification des transports, la filière batterie représente une industrie très prometteuse. C'est aussi un secteur innovant dans lequel le Québec a développé une expertise inégalée, notamment grâce à la recherche appliquée. L'Escouade énergie dispose de 40 M$ d'équipements à émettre en recherche appliquée pour cette filière et est fière de contribuer à la mobilisation des acteurs en offrant une programmation de recherche structurante pour l'industrie », soutient Mme Jeanne Charbonneau, directrice générale du regroupement. « C'est en mettant en commun les forces et l'expertise de l'ensemble des acteurs que nous pourrons bâtir une industrie florissante. »

La programmation, riche et diversifiée, couvrira l'ensemble des composantes de la filière batterie et mettra en valeur des projets passés et à venir, autant par des entreprises en démarrage que des grandes entreprises.

« Le Réseau des CCTT est fier de la contribution de l'Escouade énergie dans la transition énergétique du Québec. La filière batterie est l'exemple concret de l'impact d'une stratégie nationale concertée et efficace en recherche appliquée. » se réjouit Mme Marie Gagné, présidente-directrice générale du Réseau des CCTT. « Les CCTT sont mobilisés et agissent de concert afin de permettre à un grand nombre d'entreprises d'atteindre les cibles de diminution des émissions de gaz à effet de serre et de faciliter la transition vers une économie plus sobre en carbone. Avec la filière batterie, c'est une pierre deux coups! »

À propos du Réseau des CCTT

Le Réseau des CCTT est le regroupement de 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales (CCTT). C'est aussi un OBNL qui accompagne les CCTT dans leur développement, le déploiement de pratiques novatrices et qui veille à leurs intérêts.

Chaque CCTT possède une expertise unique permettant d'accompagner adéquatement une organisation dans son processus d'innovation. Que ce soit en aide technique, en recherche appliquée, en demande d'information ou encore pour une formation sur l'utilisation de nouveaux procédés ou appareils, les 2400 experts du réseau des CCTT possèdent des solutions adaptées au milieu preneur.



Pour consulter la liste complète de nos CCTT : https://reseaucctt.ca/centres

À propos de l'Escouade énergie

L'Escouade énergie du Réseau des CCTT catalyse les ressources, les équipements et l'expertise multidisciplinaire de 14 CCTT en transition énergétique afin d'offrir des solutions intégrées et novatrices qui répondent aux besoins des entreprises d'ici. L'Escouade énergie travaille avec les entreprises afin d'atteindre les cibles de diminution des émissions de gaz à effet de serre du Québec et de faciliter la transition vers une économie plus sobre en carbone.

SOURCE Le Réseau des CCTT ? Synchronex

3 mai 2023 à 07:08

Communiqué envoyé leet diffusé par :