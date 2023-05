Boomi nomme Adrian Trickett au poste de vice-président des ventes et directeur général de la région EMEA





Boomitm, le leader de la connectivité intelligente et de l'automatisation, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Adrian Trickett au poste de vice-président des ventes et directeur général de la région EMEA. En tant que responsable des ventes et directeur général pour les marchés Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), Adrian Trickett supervisera la région et sera responsable de la réalisation des objectifs de revenus et de bénéfices, de la mise en oeuvre de la stratégie de mise sur le marché de l'organisation et de la croissance de la clientèle dans la région.

« L'expérience d'Adrian Trickett dans la création et la direction d'équipes de vente hautement performantes pour les entreprises technologiques à croissance rapide est parfaitement adaptée pour soutenir les plans de croissance agressifs de Boomi dans la région EMEA et au-delà », déclare Steve Lucas, PDG de Boomi. « Le besoin de solutions d'intégration et d'automatisation transparentes est devenu plus important que jamais alors que les entreprises continuent de faire face à des défis de marché en constante évolution et à une dette technique croissante. Boomi poursuit son expansion à l'échelle mondiale et développe une équipe de direction expérimentée afin de répondre à cette demande en offrant notre plateforme de pointe à un plus grand nombre d'entreprises. »

Adrian Trickett a récemment occupé le poste de vice-président des ventes chez Salesforce (MuleSoft). Auparavant, il a également occupé le poste de vice-président des ventes chez Software AG et celui de directeur des revenus de NewVoiceMedia, où il a aidé le fournisseur de logiciels en tant que service (SaaS) de solutions de centres de contact de cloud à atteindre un événement de liquidité de 400 millions de dollars grâce à l'acquisition par Vonage. Il possède une vaste expérience en tant que conseiller sur les investissements de portefeuille spécifiques au SaaS pour la société de capital-risque Notion Capital, où il a aidé plus d'une douzaine de startups à croissance rapide avec des événements de liquidité réussis.

La nomination d'Adrian Trickett fait suite à plusieurs annonces de croissance récentes de Boomi, notamment l'arrivée de plusieurs nouveaux dirigeants au sein de sa direction existante et son expansion à Vancouver, au Canada, à Bangalore, en Inde et dans la région Asie-Pacifique.

En tant que pionnier de la plateforme d'intégration cloud native en tant que service (iPaaS), Boomi célèbre la plus grande base de clients parmi les fournisseurs de plateformes d'intégration ; une communauté grandissante de plus de 100 000 membres ; et l'un des plus grands réseaux d'intégrateurs de systèmes mondiaux (GSI) dans l'espace iPaaS. La société dispose d'un réseau mondial de partenaires, dont Accenture, Deloitte, SAP et Snowflake ; et travaille avec les plus grands fournisseurs de services cloud hyperscale, y compris Amazon Web Services, Google et Microsoft.

Figurant sur les listes Deloitte Technology Fast 500tm et Inc. 5000 comme l'une des entreprises technologiques américaines à la croissance la plus rapide et la plus innovante, Boomi a récemment été nommée sur la liste des « Meilleures entreprises à surveiller en 2023 » de Nucleus Research. L'entreprise a également remporté de nombreux prix en tant qu'employeur de choix, y compris sa liste comme l'un des Meilleurs lieux de travail du magazine Inc. Boomi a également remporté deux Stevie® Awards internationaux, pour l'Entreprise de l'année et l'Innovation produit ; le Gold Globee® Award dans la catégorie Plateforme en tant que service (PaaS) ; le Merit Award for Technology dans la catégorie Services de cloud ; le Stratus Award en tant que Leader mondial du cloud computing 2022 ; et a reçu la prestigieuse note de 5 étoiles dans le Guide du programme de partenariat CRN pendant deux années consécutives.

À propos de Boomi :

Boomi vise à rendre le monde meilleur en connectant tout le monde à tout et n'importe où. Pionnier de la plateforme d'intégration basée sur le cloud en tant que service (iPaaS), et désormais une société mondiale de logiciels en tant que service (SaaS) leader dans sa catégorie, Boomi peut se targuer de la plus grande base de clients parmi les fournisseurs de plateformes d'intégration et un réseau mondial d'environ 800 partenaires, y compris Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP et Snowflake. Des organisations mondiales se tournent vers la plateforme primée de Boomi pour découvrir, gérer et orchestrer les données, tout en connectant les applications, les processus et les personnes pour des résultats meilleurs et plus rapides. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. Boomi, le logo « B » et Boomiverse sont des marques de commerce de Boomi, LP ou de ses filiales ou sociétés affiliées. Tous droits réservés. D'autres noms ou marques peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

3 mai 2023 à 04:35

