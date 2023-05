Des défenseurs des soins en santé mentale périnatale demandent au gouvernement fédéral de créer des normes nationales





OTTAWA, ON, le 2 mai 2023 /CNW/ - Le Collectif canadien pour la santé mentale périnatale demande au gouvernement fédéral d'établir des normes nationales de soins en santé mentale périnatale au moment où 40 marches de sensibilisation sont prévues partout au Canada à l'occasion de la Semaine mondiale de la santé mentale maternelle (du 1er au 7 mai 2023). Le 3 mai est la Journée mondiale de la santé mentale maternelle.

L'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances prendra la parole lors du lancement de la deuxième édition annuelle de la Marche de Flora pour la santé mentale périnatale à 9 h, le 3 mai, dans la salle 228 de l'édifice de la Bravoure, au 151, rue Sparks, à Ottawa. La marche commencera à 10 h et suivra un trajet jusqu'à la Colline du Parlement.

« À l'approche de la Journée mondiale de la santé mentale maternelle et de la Marche de Flora, honorons la mémoire de Flora Babakhani et de toutes celles qui ont tragiquement perdu la vie à cause d'une maladie mentale postpartum, a déclaré la ministre Bennett. Je remercie le Collectif canadien pour la santé mentale périnatale qui a organisé cet événement important, et je salue son engagement infaillible à sensibiliser la population aux troubles de santé mentale périnatale pour faire en sorte que ce qui est arrivé à Flora ne se reproduise plus jamais. »

La marche porte le nom de la mère canadienne, Flora Babakhani, qui s'est enlevé la vie en 2022 après avoir souffert d'une psychose du postpartum non détectée. La députée Pam Damoff, le député Todd Doherty, la députée Heather McPherson et le député Don Davies prendront également la parole lors de la Marche de Flora à Ottawa.

« Bien que nous ayons fait de grands progrès en matière de sensibilisation à la santé mentale, il y a encore du travail à faire sur le plan de la santé mentale périnatale, a déclaré la députée Pam Damoff. Beaucoup de gens ont entendu parler de dépression postpartum, mais très peu de gens connaissent la psychose du postpartum. Des activités comme la Marche de Flora contribuent à sensibiliser la population et à faire en sorte que la psychose du postpartum soit rapidement diagnostiquée et prise au sérieux. »

La psychose du postpartum, qui touche de 1 à 2 mères sur 1 000 (et ce taux est en hausse), est la forme la plus grave de maladie mentale périnatale.

« Si Flora avait été évaluée et traitée adéquatement, elle serait fort probablement encore parmi nous aujourd'hui », a déclaré Patricia Tomasi, codirectrice générale du Collectif canadien pour la santé mentale périnatale.

Le taux de maladie mentale périnatale est passé de 1 mère sur 5 avant la pandémie à 1 mère sur 3 aujourd'hui, et ce taux est encore plus élevé chez les Noirs, les Autochtones et les membres de la communauté 2SLGBTQIA+.

« Les Canadiennes ont plus que jamais besoin d'un accès rapide au traitement », a déclaré Jaime Charlebois, codirecteur général du Collectif canadien pour la santé mentale périnatale.

La mission du Collectif canadien pour la santé mentale périnatale est d'améliorer et de faire progresser les soins en santé mentale périnatale au Canada. L'organisme souhaite recueillir 150 000 $.

