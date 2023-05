FACE ET LE GROUPE 3737 LANCE UNE ÉTUDE SUR LES FONDS DE PENSIONS DES QUÉBÉCOIS NOIRS





MONTRÉAL, le 2 mai 2023 /CNW/ - La fédération Canadienne Africaine de l'Économie (FACE) https://facecoalition.com/fr/ et le Groupe 3737 https://groupe3737.com/fr/ sont ravis d'annoncer le lancement d'une étude conjointe sur les fonds de pensions des Québécois noirs.

Cette étude vise à examiner les facteurs susceptibles d'influer sur les décisions des Québécois noirs d'investir dans des fonds de pension, des fonds communs de placement, des fonds d'épargne et les marchés boursiers. Il s'agit d'une étude unique en ce sens où elle se penche sur les données secondaires de Statistique Canada et d'autres bases de données nationale et privée, ainsi que des données primaires provenant d'une enquête qui sera menée auprès d'un échantillon de Québécois noirs.

« Le principal objectif de FACE est d'offrir aux noirs canadiens les moyens de créer de la richesse générationnelle. Pour cela, il nous faut comprendre la manière dont les personnes noires envisagent leur avenir financier. En menant l'étude sur les fonds de pension des noirs québécois, nous voulons récolter des informations qui permettront de fournir aux individus et aux familles un accompagnement et des conseils personnalisés par lesquels ils pourront assurer leur prospérité à long terme » a déclaré la Présidente-directrice générale de FACE, Tiffany Callender.

« En tant qu'organisation dédiée à servir la communauté noire, le Groupe 3737 est pleinement engagé à prendre des décisions basées sur des données probantes qui puissent bénéficier aux personnes qu'il soutient. Nous croyons que l'étude que nous menons conjointement avec FACE générera de précieuses informations qui permettront d'élaborer des stratégies efficaces et d'assurer un avenir meilleur pour la communauté noire du Québec » a dit le Président-directeur général du Groupe 3737, Louis-Edgar Jean-François. « En tirant parti des avantages que procurent la recherche et l'analyse de données, nous sommes à même de prendre des décisions éclairées et d'avoir un impact significatif sur la vie des personnes que nous soutenons ».

Cette étude s'intitulera « Étude sur les fonds de pension des Québécois noirs (EFPQN) ». Celle-ci demandera aux personnes sondées d'indiquer les raisons pour lesquelles elles ont tendance à moins participer aux fonds de pension, d'investissements et d'épargne québécois. Les facteurs susceptibles d'être examinés dans le EFPQN incluent l'expérience et la perspective des Québécois noirs en matière de socialisation, de connaissances et d'éducation financières, les revenus, la tolérance au risque, la satisfaction financière, ainsi que d'autres données sur le statut matrimonial, le genre, l'âge et le niveau d'éducation.

Dunn, Pierre, Barnette & Company, Canada Ltd. https://dpbglobal.com/ a été chargée par FACE et le Groupe 3737 de mener cette étude. À cette fin, les Québécois noirs sont invités à saisir cette occasion en participant à cette étude.

Pour participer à cette étude, nous vous invitons à consulter l'adresse suivante : https://slucso.govt.lc/survey/WebInterview/LKGYBQVS/Start

À propos de FACE

La Fédération africaine canadienne de l'économie est une coalition d'organisations dirigées par des noirs et qui se consacrent à stimuler la croissance économique en passant par la création de richesses générationnelle pour les Canadiens d'ascendance africaine. FACE administre le Fonds de prêt à l'entreprenariat des communautés noires qui offre aux entrepreneurs noirs canadiens des prêts, du capital d'investissement et d'autres ressources financières.

Les organisations fondatrices de FACE incluent le Africa Center, Black Business Initiative, Black Business and Professional Association, l'Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges ainsi que le Groupe 3737.

FACE est ancrée dans l'engagement de ses organisations fondatrices qui synthétise plus de 100 ans d'expérience au service des Canadiens noirs avec passion, respect et intégrité.

