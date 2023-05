Cytiva et Pall Life Sciences achèvent leur fusion pour créer un leader mondial de l'innovation et des solutions dans le domaine de la biotechnologie





La fusion d'un portefeuille large et différencié avec des technologies de confiance et des organisations commerciales et de services

Les clients auront un accès plus simple et plus large à une expertise, à des outils et à des services de pointe

AMERSHAM, Royaume-Uni, 2 mai 2023 /PRNewswire/ -- Cytiva et les activités de sciences de la vie de Pall Corporation ont achevé leur fusion et ne forment plus qu'une seule et même entreprise sous la marque Cytiva. Avec près de 16 000 collaborateurs dans 40 pays et plus de 300 ans d'expertise reconnue, la nouvelle Cytiva aide ses clients à relever les principaux défis en matière de biotechnologie et joue un rôle essentiel dans l'avancement et l'accélération des thérapies pour le plus grand bien des patients partout dans le monde.

En janvier 2023, l'activité des sciences de la vie de Pall s'est séparée de Pall Corporation. Le portefeuille biotechnologique de Pall constitue désormais une famille de produits au sein de l'activité des bioprocédés de Cytiva. Le portefeuille médical de Pall restera une marque commerciale et fera partie intégrante de Cytiva. Pall Corporation poursuit ses activités en tant que société d'exploitation de Danaher qui sert des clients dans une large gamme d'applications industrielles.

Emmanuel Ligner, directeur du groupe Danaher, PDG de Cytiva, a déclaré : « Une nouvelle ère s'ouvre pour l'industrie biotechnologique. De nouvelles modalités émergent, l'accent est mis davantage sur la fabrication locale et nous accélérons l'adoption de solutions numériques. Nos clients ont besoin d'un partenaire capable de les accompagner à chaque étape de leur processus. La fusion de Cytiva et de l'activité sciences de la vie de Pall nous permet d'avoir l'orientation, l'expertise et le talent nécessaires pour aider nos clients à découvrir, développer et proposer les nouvelles thérapies de la prochaine génération. »

Le portefeuille de Cytiva, désormais élargi et différencié, permettra aux clients d'accélérer les traitements, de la découverte à la livraison. Le portefeuille comprend désormais les marques de produits leaders du secteur, notamment Allegro, Supor, iCELLis, Kleenpak et Pegasus, ainsi que ÄKTA, Amersham, Biacore, FlexFactory, HyClone, MabSelect, Sefia, Whatman, Xcellerex et Xuri*.

*Allegro, Supor, iCELLis, Kleenpak, Pegasus, ÄKTA, Amersham, Biacore, FlexFactory, HyClone, MabSelect, Sefia, Whatman, Xcellerex et Xuri sont des marques déposées de Global Life Solutions USA LLC ou d'une société affiliée exerçant des activités sous le nom de Cytiva.

À propos de Cytiva

Chez Cytiva, notre mission est de faire avancer et d'accélérer le développement des produits thérapeutiques. Avec près de 16 000 collaborateurs dans plus de 40 pays, nous sommes déterminés à mettre à profit notre expertise et notre talent pour améliorer la flexibilité, la capacité et l'efficacité de nos clients. Notre vaste portefeuille d'outils et de technologies, notre envergure mondiale et notre service de premier ordre offrent un accompagnement essentiel, de la découverte à la livraison, à nos clients, qu'il s'agisse de chercheurs, de sociétés de biotechnologie émergentes, de grandes sociétés biopharmaceutiques ou de fabricants sous contrat. Pour en savoir plus, rendez-vous sur cytiva.com

