Qu'est-ce qui pousse 60 % des infirmières auxiliaires autorisées (IAA) d'Ottawa à envisager de démissionner? Une conférence de presse aura lieu devant l'Hôpital Montfort, mercredi à 11 h 00.





Selon un sondage réalisé auprès de plus de 1 000 infirmières auxiliaires autorisées, plus de 60 % d'entre elles envisagent de démissionner. Lors d'une conférence de presse qui se tiendra devant l'Hôpital Montfort, le mercredi 3 mai 2023, avant la Semaine nationale des soins infirmiers de cette année (du 8 au 14 mai), les infirmières auxiliaires autorisées (IAA) représentées par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et SEIU Healthcare parleront des raisons qui les poussent à quitter les premières lignes.

Le sondage auprès de plus de 1 000 IAA à la grandeur de la province (notamment Ottawa) a été réalisé par Nanos Research pour le compte des deux syndicats. Les IAA ont été interrogées sur leurs expériences au cours des dernières années dans le cadre d'une crise des soins de santé, aggravée par la pénurie de personnel, les démissions, l'épuisement professionnel, la violence et les conditions de travail dangereuses tant pour les patient(e)s que pour les IAA.

Le sondage fait également état de l'évolution du rôle de haut niveau des IAA dans le système de santé pendant la période où le gouvernement Ford a inconstitutionnellement supprimé leurs salaires et présidé à un nombre record de postes d'infirmières vacants.

QUI : Dave Verch ? IAA de la région d'Ottawa et premier V.-P. du Conseil des syndicats d'hôpitaux de l'Ontario (CSHO-SCFP) Jackie Walker - IAA et présidente de la division des soins infirmiers, SEIU Healthcare Mélanie Viau - IAA de la région d'Ottawa à l'Hôpital Montfort et vice-présidente francophone du CSHO-SCFP Janette Umurungi, IAA QUOI : Les infirmières auxiliaires autorisées de la région d'Ottawa parlent des conditions de travail dangereuses qui ont une incidence sur les soins dispensés aux patient(e)s et publient les résultats d'un sondage réalisé auprès de plus de 1 000 IAA de première ligne en Ontario, qui met en lumière la crise des soins infirmiers en Ontario. OÙ : Devant l'Hôpital Montfort, 713, chemin Montréal, Ottawa QUAND : Le mercredi 3 mai à 11 h 00

2 mai 2023 à 10:30

