/R E P R I S E -- Avis aux Médias - La Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec (CDRHPNQ) invite les médias au lancement de sa nouvelle identité visuelle, de son nouveau site Web et de ses nouveaux outils pour l'intégration de la main-d'oeuvre des Premières Nations/

KAHNAWAKE, QC, le 20 avril 2023 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à cet événement au cours duquel le directeur général Richard Jalbert, accompagné de la coordonnatrice du soutien et partenariat, Wanda Lafontaine, présenteront aux ministres présents, aux partenaires de la Commission, aux représentants et représentantes des communautés, ainsi qu'à la population générale, la nouvelle image de marque, le nouveau site Web et les nouveaux outils pour l'intégration de la main-d'oeuvre des Premières Nations développés par la Commission.

Date : 4 mai 2023

Heure : 16 h 30 (ouverture de la salle à 16 h)

Lieu : Salle Albatros de l'hôtel DoubleTree par Hilton

Adresse : 7900, rue du Marigot, Québec, Québec, G1J 8T8

Nous vous prions de confirmer votre présence avant le 3 mai, 17 h

Notez que l'événement sera également diffusé en direct sur la page YouTube de la Commission.

À PROPOS DE LA CDRHPNQ

La Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec (CDRHPNQ) a pour mandat de favoriser le développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec, notamment en assurant la mise en oeuvre de programmes et de services d'emploi et de formation adaptés aux besoins des communautés autochtones. La CDRHPNQ travaille en étroite collaboration avec les membres des Premières Nations du Québec, les gouvernements et les partenaires pour contribuer à la création d'opportunités économiques et sociales pour les Autochtones.

Pour confirmer votre présence : [email protected]

Site Web actuel de la CDRHPNQ : https://www.cdrhpnq-fnhrdcq.ca/

