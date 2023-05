Fineqia crée Fineqia Glass Slipper Ventures pour investir dans des sociétés axées sur les actifs numériques





LONDRES, 2 mai 2023 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Francfort: FNQA), la société d'investissement dans les actifs numériques et les technologies financières, a le plaisir d'annoncer son projet de lancement d'un nouveau fonds de capital-risque qui investira dans des entreprises innovantes du secteur des actifs numériques. Fineqia transférera une sélection de ses investissements à une nouvelle société appelée Fineqia Glass Slipper Ventures (FGSV), formant ainsi une partie du portefeuille de FGSV. En contrepartie, Fineqia recevra une participation proportionnelle dans le fonds.

FGSV s'appuiera sur l'expertise de Fineqia en matière d'actifs numériques et sur sa volonté d'investir dans les entreprises technologiques en début de croissance, pour repérer les organisations et les protocoles émergents dans la nouvelle économie des actifs numériques. Fineqia a précédemment investi dans le gestionnaire d'actifs numériques Wave Digital Assets LLC, le NFT Fund de Wave, la plateforme de jeu blockchain Forte Labs, Inc. et le fonds IDEO CoLab 1 à partir de son bilan.

« Nous avons une histoire en matière de placements générant des rendements extraordinaires », a déclaré Bundeep Singh Rangar, le PDG de Fineqia. « Un fonds d'investissement nous offrira une plus grande force de frappe pour investir dans les entreprises les plus prometteuses parmi celles que nous voyons chaque mois, et pour profiter des valorisations des entrées qui ne sont plus aussi mirobolantes qu'il y a 18 mois. Cela signifie que la même somme d'investissement peut être déployée dans plus d'entreprises. »

La Société a l'intention de créer FGSV en tant que fonds privé à capital fixe dans l'Espace économique européen (EEE), dans le but de générer des rendements significatifs en investissant dans des entreprises prometteuses détenant un potentiel de croissance substantiel. Fineqia a identifié des segments tels que l'infrastructure blockchain, la finance décentralisée (DeFi), et le métavers incluant les jeux, les médias et le divertissement en tant que domaines d'investissement clés.

Elle allouera également des fonds à des transactions opportunistes, comme auprès d'entreprises en difficulté, et pour soutenir les entrepreneurs exploitant de nouvelles applications technologiques émergentes au sein de l'industrie de la blockchain. Elle aura une approche indépendante de la chaîne, en considérant que l'avenir de la blockchain sera multi-chaînes, sans frontières, fondé sur l'interopérabilité, l'intégration transparente des clients et l'obtention de revenus tangibles.

FGSV sera créée avec l'approbation d'un régulateur situé dans l'EEE, qui comprend les pays de l'Union européenne ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Le coût de mise sur pied de FGSV sera de 100 000 CHF (150 000 CAD). La Société prévoit une clôture initiale, c'est-à-dire la première fois que les investisseurs s'engagent à investir, d'ici le troisième trimestre 2023.

À propos de Fineqia International Inc.

Fineqia ( www.fineqia.com ) est une société d'actifs numériques qui réalise et cible des investissements dans des entreprises technologiques en phase de lancement et de croissance qui feront partie de la prochaine génération d'Internet. Elle fournit également une plateforme pour soutenir et gérer l'émission de titres de créance au Royaume-Uni. Cotée en bourse au Canada (CSE: FNQ) avec des bureaux à Vancouver et à Londres, le portefeuille d'investissements de Fineqia comprend des entreprises à la pointe de la tokenisation, de la technologie blockchain, des NFT et de la fintech.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué peuvent contenir des informations prospectives (telles que définies par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières) (« déclarations prospectives »). Toutes les déclarations, autres que des faits historiques, qui traitent d'activités, d'événements ou de développements que Fineqia (la « Société ») croit, prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou pourraient se produire à l'avenir (y compris, sans s'y limiter, les déclarations concernant des acquisitions et des financements potentiels) sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont généralement identifiables par l'utilisation des mots « peut », « sera », « devrait », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention », « planifier » ou « projet » ou le négatif de ces mots ou d'autres variantes de ces mots ou d'une terminologie comparable. Les déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont beaucoup échappent à la capacité de contrôle ou de prévision de la Société, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux évoqués dans les déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent, entre autres, l'incapacité d'obtenir un financement suffisant et d'autres risques divulgués dans le dossier de divulgation publique de la Société déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières compétentes. Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date à laquelle elle est faite, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour toute déclaration prospective, sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Katarina Kupcikova, analyste, Email : [email protected], Tél. : +44 7806 730 769 ; Contact pour les médias : Angus Campbell pour Nominis Advisory, [email protected]

