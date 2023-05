ROSE ScienceVie ajoute le portefeuille québécois de HEXO à ses services de commercialisation et de distribution





HUNTINGDON, QC, le 2 mai 2023 /CNW/ - ROSE ScienceVie inc. («?ROSE?»), un important producteur, distributeur et spécialiste de la commercialisation du cannabis au Québec, a annoncé aujourd'hui l'ajout du portefeuille québécois de HEXO Corp. («?HEXO?») aux services en commercialisation et en distribution de ROSE, chef de file de l'industrie.

HEXO, dont le siège social est situé à Gatineau, au Québec, offre aux consommateurs une expérience de cannabis de première qualité qui inspire la loyauté, qu'il s'agisse de produits récréatifs ou thérapeutiques. La gamme de produits HEXO assure un équilibre entre les niveaux de THC et de CBD, les niveaux de terpènes et les flavonoïdes, afin de créer des produits de haute qualité, purs et constants, que les clients apprécient tout particulièrement. Les installations ultramodernes d'HEXO à Masson-Angers, au Québec, sont conçues pour offrir une capacité exceptionnelle et des opérations simplifiées, afin de développer des produits novateurs pour servir le marché du cannabis au Québec, au Canada et dans le monde entier.

L'expertise de ROSE en matière de commercialisation et de distribution aidera à positionner le portefeuille québécois de HEXO en vue d'une expansion future dans la province, et viendra compléter le partenariat de ROSE avec Tilray Brands, Inc. («?Tilray?»), un partenaire de longue date de ROSE en matière de commercialisation et de distribution.

«?Ce partenariat exclusif démontre une fois de plus le positionnement de ROSE en tant qu'entreprise québécoise de confiance au service du consommateur québécois?», a déclaré Davide Zaffino, président et chef de la direction de ROSE ScienceVie Inc.

«?Les services de commercialisation et de distribution de ROSE ont connu un grand succès depuis leur création en 2019, permettant à des partenaires sélectionnés avec soin d'accroître leur présence et leur portefeuille au Québec. Nous accueillons HEXO dans notre portefeuille de partenariats qui, en plus de notre partenariat exclusif avec Tilray, comprend Entourage Health Corp, The Flowr Corporation, HYTN, Cann Social Tonic, Final Bell et de nombreux producteurs québécois de cannabis artisanal?», a ajouté M. Zaffino.

«?En tant que société solidement implantée au Québec, il est important que le portefeuille de HEXO continue d'être géré localement, afin de répondre au mieux aux besoins des Québécois?», a déclaré Charlie Bowman, président-directeur général de HEXO Corp. «?Grâce à l'expertise de l'équipe de ROSE, nous renforcerons notre présence au Québec et améliorerons notre distribution dans la province.?»

À propos de ROSE ScienceVie Inc.

ROSE ScienceVie s'engage à ce que les consommateurs soient en mesure de profiter de la production, de la vente et de la consommation responsables du cannabis au Québec et à l'échelle du Canada. De la culture du cannabis au marketing, à la mise en marché et à la logistique, l'entreprise de Huntingdon, au Québec, joue un rôle clé sur le marché provincial. En plus de ses propres produits et de son expertise, ROSE fournit des services bien précis à l'industrie à des producteurs sélectionnés afin de favoriser une offre diversifiée sur les marchés québécois et canadiens. Rose ScienceVie appartient majoritairement à Village Farms International (NASDAQ : VFF), les autres parts étant détenues et exploitées par ses fondateurs, établis au Québec. Pour plus d'informations, consultez le site rosesciencevie.ca.

À propos de HEXO Corp.

HEXO est un producteur autorisé primé de produits de première qualité pour le marché mondial du cannabis. HEXO offre un portefeuille de produits de cannabis à usage récréatif et thérapeutique bien pensé qui inspire la loyauté des clients. Les marques d'HEXO comprennent HEXO, Redecan, Original Stash, Bake Sale et T 2.0, ainsi que des produits de cannabis médical.

Les sites de culture canadiens de classe mondiale d'HEXO sont inégalés en termes de taille, d'avantage technologique et de rendement de cannabis de haute qualité, ce qui favorise l'innovation à chaque étape du processus. HEXO exploite trois grands sites de culture en Ontario et au Québec, dont l'une des plus grandes installations en Amérique du Nord. HEXO Corp. est une société cotée en bourse sous les symboles (TSX : HEXO) et (NASDAQ : HEXO).

