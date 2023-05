Calibre Scientific termine l'acquisition du portefeuille de produits de micromanipulation d'Eppendorf et assume le contrôle des opérations de vente et de service





LOS ANGELES, 02 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific, une entreprise mondiale des sciences de la vie de premier plan, est heureuse d'annoncer l'acquisition couronnée de succès du portefeuille de produits de micromanipulation auprès d'Eppendorf SE (« Eppendorf »). Cette acquisition comprend l'ancien portefeuille de produits de micromanipulation et de microinjection d'Eppendorf, à savoir TransferMan, InjectMan, CellTram, FemtoJet, PiezoXpert, Eporator ainsi que d'autres consommables et services.



Suite à l'annonce de l'acquisition en mars, Eppendorf et Calibre Scientific ont travaillé en étroite collaboration pour assurer la transition du portefeuille de produits de micromanipulation et de microinjection. Désormais, Calibre Scientific assumera le contrôle des opérations de vente et de service pour ces produits de micromanipulation et de microinjection. « Nous aimerions adresser nos remerciements les plus sincères à Eppendorf pour sa collaboration durant le processus de transition », a déclaré Ben Travis, PDG de Calibre Scientific. « Notre équipe est dévouée et prête à apporter le plus haut niveau de soutien afin d'assurer la réussite de nos clients à l'aide de ces produits dans le monde entier. »

Calibre Scientific a une réputation de longue date dans la fourniture de produits d'excellente qualité et d'un service haut de gamme auprès de clients du secteur des sciences de la vie. L'acquisition du portefeuille de produits de micromanipulation leader sur le marché d'Eppendorf permettra à Calibre Scientific de proposer une gamme plus complète de produits et de services et de satisfaire ainsi les besoins en constante évolution de ses clients. Ces derniers peuvent s'attendre à une transition en douceur et à un soutien continu pour leurs besoins en produits de micromanipulation et de microinjection.

Ils peuvent à présent commencer à acheter les produits de micromanipulation et de microinjection du portefeuille auprès de Calibre Scientific et de ses filiales régionales. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur le site calibrescientific.de ou contactez [email protected]

À propos de Calibre Scientific

Calibre Scientific est un fournisseur mondial diversifié de réactifs, d'outils, d'instruments et autres consommables des sciences de la vie aux communautés des laboratoires de recherche, des diagnostics, industrielles et biopharmaceutiques. Calibre Scientific dispose d'un portefeuille de sociétés spécialisées dans les sciences de la vie et le diagnostic qui ont une capacité inégalée à relever les défis de leur clientèle sur leurs marchés respectifs. Notre présence mondiale couvre plus de 175 pays, donnant du pouvoir aux clients du monde entier. Avec son siège social à Los Angeles, en Californie, Calibre Scientific continue d'élargir son offre de produits et sa présence mondiale dans des laboratoires de toute la planète, dans un vaste ensemble de marchés verticaux et territoires.

