SIFI A PRÉSENTÉ DE NOUVELLES DONNÉES SUR XANTERDES À ARVO 2023





CATANIA, Italie, 2 mai 2023 /PRNewswire/ -- SIFI, une société pharmaceutique leader dans le développement de solutions innovantes pour le traitement des maladies oculaires, a présenté une série d'affiches scientifiques concernant la recherche préclinique et clinique sur son pipeline de produits innovants, lors de la réunion annuelle de l'ARVO à la Nouvelle-Orléans.

Les présentations ont porté sur les résultats d'études précliniques et cliniques sur XanterDES, une nouvelle solution ophtalmique lubrifiante, destinée à soulager l'inconfort oculaire chez les patients souffrant de sécheresse oculaire.

« La sécheresse oculaire représente toujours un défi, car elle touche des millions de personnes dans le monde. SIFI s'engage pleinement à trouver des solutions innovantes pour traiter et gérer cette maladie », a déclaré Maria Cristina Curatolo, directrice de l'innovation et de la science médicale chez SIFI. « XanterDES représente une innovation importante dans le traitement de la sécheresse oculaire grâce à sa formulation unique et nous sommes heureux d'avoir présenté des posters précliniques et cliniques sur ce nouveau collyre. »

Voici une liste de titres et d'auteurs :

XanterDES "New eyedrops formulation based on desonide and xanthan gum: preclinical studies" (Zappulla C., La Rosa L.R., De Pasquale G., Santonocito M., Spina D., Abbate I., Curatolo M.C., Mazzone M.G., Viola S.)

Numéro de présentation - Numéro de planche : 672 - B0343

Objet de la séance : Sécheresse oculaire

XanterDES "Multicentric clinical investigation on the use of preservative-free single-dose ophthalmic solution based on 0.2% xanthan gum and 0.025% desonide sodium phosphate in the treatment of ocular discomfort in patients with dry eye" (Giannaccare G., Gagliano C., Civiale C., Aragona P.)

Numéro de présentation - Numéro de planche : 3957 - B0274

Objet de la séance : Sécheresse oculaire (clinique)

XanterDES "Efficacy and Safety of a Novel Ophthalmic Solution Containing 0.2% Xanthan Gum and 0.025% Desonide Sodium Phosphate for the Treatment of Dry Eye Disease" (Rossi C., Bifezzi L., Carnovale Scalzo G., Scorcia V., Giannaccare G.)

Objet de la séance : Sécheresse oculaire (clinique)

XanterDES est une solution ophtalmique lubrifiante, destinée à soulager l'inconfort et l'irritation oculaire dus à des facteurs environnementaux tels que la poussière, la chaleur, la fumée, le vent, l'air conditionné et les allergènes, et fait partie du portefeuille thérapeutique bien connu de SIFI pour les maladies de la sécheresse oculaire. XanterDES est déjà disponible en Italie et en Roumanie et le sera bientôt sur d'autres marchés.

SIFI est une société internationale de premier plan spécialisée en ophtalmologie, dont le siège social est situé en Italie, et qui se concentre sur les soins oculaires depuis 1935. SIFI développe, fabrique et commercialise des solutions thérapeutiques innovantes pour les patients souffrant de maladies ophtalmiques. SIFI s'engage pleinement, par le biais de sa R&D, à améliorer la qualité de vie des patients en exportant des traitements dans plus de 40 pays dans le monde, avec une présence directe en Italie, en Espagne, en France, en Roumanie, au Mexique et en Turquie.

Contact : [email protected], +39 3336999669

2 mai 2023 à 03:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :