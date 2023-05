Premiers patients canadiens à bénéficier de l'imagerie avec Illuccix®: Maintenant disponible sur le marché national





MELBOURNE, Australie, le 1er mai 2023 /CNW/ - Telix Pharmaceuticals Limited (ASX : TLX, Telix, l'entreprise) a annoncé aujourd'hui que les premiers patients canadiens ont bénéficié de son agent d'imagerie du cancer de la prostate, Illuccix® [trousse pour la préparation d'injection intraveineuse de Gallium (68Ga) PSMA-11], disponible sur le marché.

Avec Illuccix maintenant disponible au Canada par l'entremise d'Isologic Innovative Radiopharmaceuticals (Isologic), partenaire de Telix, INITIO Medical Group à Burnaby en Colombie-Britannique (INITIO) est devenu l'un des premiers sites à administrer ce nouvel agent d'imagerie diagnostique fondée sur la tomographie par émission de positrons (TEP) ciblant l'antigène membranaire spécifique de la prostate (« prostate specific membrane antigen », PSMA). Illuccix peut aider les professionnels de la santé à diagnostiquer le stade et la propagation du cancer de la prostate, une étape importante pour les hommes atteints de cette maladie.

Après le marquage au Gallium (68Ga), Illuccix est indiqué pour la TEP des lésions positives au PSMA chez les hommes atteints d'un cancer de la prostate:

chez qui on soupçonne la présence de métastases qui sont aptes à recevoir un traitement initial définitif;

chez qui on soupçonne une récidive avec un taux sérique élevé d'antigène prostatique spécifique (APS).

Illuccix est le premier et le seul agent d'imagerie diagnostique TEP au PSMA à obtenir une approbation réglementaire au Canada. Santé Canada est devenu le troisième organisme de réglementation du monde à approuver Illuccix, qui est également disponible sur le marché en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis.

Le Dr Philip Cohen, directeur d'INITIO et chef de division de la médecine nucléaire à l'hôpital Lions Gate de North Vancouver, a déclaré : « La thérapie aux isotopes entre dans une nouvelle ère avec la possibilité de voir et de diagnostiquer des cancers invisibles en fonction de leur "signature" moléculaire, puis de les cibler et de les détruire en utilisant la même signature. Maintenant, si nous pouvons voir le cancer, nous pouvons le traiter, et potentiellement le maîtriser, et éventuellement guérir un jour cette terrible maladie. »

André Gagnon, président d'Isologic, a ajouté : « La TEP au PSMA est en train de devenir une norme de soins à l'échelle mondiale, et il est formidable que nous puissions maintenant offrir aux médecins du Canada et à leurs patients ce nouvel outil de diagnostic novateur par l'entremise de notre réseau national, qui dessert 265 hôpitaux et cliniques. »

Kevin Richardson, directeur général de Telix Americas, a ajouté : « Le lancement d'Illuccix au Canada marque une étape importante pour Telix et les quelque 24 000 hommes qui recevront un diagnostic de cancer de la prostate au Canada cette année.[1] La disponibilité généralisée de l'imagerie TEP au PSMA, par l'intermédiaire d'Isologic, le partenaire de distribution de Telix, aidera à répondre à un besoin médical important non satisfait pour les hommes canadiens touchés par cette maladie et leurs familles. »

Les professionnels de la santé au Canada peuvent commander des trousses Illuccix par courriel à l'adresse [email protected] ou par téléphone au 1 877 505-4711, poste 0. Il est possible de commander des doses unitaires auprès de votre radiopharmacie locale.

À propos d'Initio

INITIO est le seul établissement privé d'imagerie TEP/TDM de l'Ouest canadien comptant plus de 20 ans d'expérience, offrant des examens TEP/TDM et des tomodensitogrammes rapides, ainsi que des traitements en médecine nucléaire sans liste d'attente. INITIO offre des outils de diagnostic pour le cancer, les troubles cognitifs et la sarcoïdose cardiaque, et elle propose maintenant l'imagerie TEP au PSMA au gallium 68 et une thérapie PSMA au lutécium 177 pour le cancer de la prostate. Avec ces derniers ajouts, INITIO Medical Group réaffirme son engagement à fournir les traitements les plus avancés et les plus efficaces aux patients et elle se réjouit de l'impact positif qu'ils auront sur la vie des personnes touchées par le cancer de la prostate.

www.initiomedical.ca

À propos d'Isologic Innovative Radiopharmaceuticals

Isologic est une société radiopharmaceutique canadienne qui se consacre à la médecine nucléaire et à la fabrication de produits radiopharmaceutiques. Le siège social est situé à Montréal, au Québec, et nos sites se trouvent à Dorval, Lachine, Québec, Toronto, Burlington, Ottawa et Vancouver.

Isologic est le principal fabricant canadien de produits radiopharmaceutiques émetteurs de positrons (REP) et distributeur de produits radiopharmaceutiques pour la tomographie par émission de photons). Isologic exploite une structure interne de logistique et de livraison, ce qui lui permet notamment de contrôler son autonomie en matière de radio-isotopes.

www.isologicradiopharm.ca

LinkedIn

À propos de Telix Pharmaceuticals Limited

Telix est une entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits de diagnostic et produits thérapeutiques radiopharmaceutiques. Le siège social de Telix est situé à Melbourne, en Australie, et l'entreprise exerce des activités internationales en Belgique, au Japon, en Suisse et aux États-Unis. Telix développe un portefeuille de produits de phase clinique qui répondent à des besoins médicaux importants non satisfaits en oncologie et en maladies rares. L'entreprise est cotée à la bourse australienne Australian Securities Exchange (ASX : TLX).

Visitez www.telixpharma.com pour obtenir de plus amples renseignements sur Telix, y compris des détails sur le dernier cours de l'action, des annonces faites à l'ASX, des présentations d'investisseurs et d'analystes, des communiqués de presse, des détails sur l'événement et d'autres publications qui pourraient être intéressantes. Vous pouvez également suivre Telix sur Twitter (@TelixPharma) et LinkedIn.

À propos d'Illuccix®

Le produit phare de Telix, le gallium-68 (68Ga) gozetotide (également connu sous le nom de 68Ga PSMA-11), a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis[2], par la Therapeutic Goods Administration (TGA) d'Australie[3] et par Santé Canada.[4]

[1] Agence de la santé publique du Canada, 2021. [2] Divulgation de Telix ASX le 20 décembre 2021. [3] Divulgation de Telix ASX le 2 novembre 2021. [4] Divulgation de Telix ASX le 14 octobre 2022.

Illuccix® est un produit radiopharmaceutique de l'annexe C.

Cliquez ici pour obtenir la monographie de produit approuvée au Canada.

Relations avec les investisseurs de Telix

Mme Kyahn Williamson

Telix Pharmaceuticals Limited,

Première vice-présidente, Communications et Relations avec les investisseurs

Courriel : [email protected]

Avis juridiques

Cette annonce ne vise pas à faire de la promotion ou de la publicité à l'intention des professionnels de la santé ou de tout autre public dans quelque pays que ce soit dans le monde (y compris l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni). Elle peut comprendre des énoncés prospectifs qui ont trait aux événements futurs prévus, au rendement financier, aux plans, aux stratégies ou aux développements opérationnels. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de termes comme « peut », « s'attendre », « avoir l'intention », « planifier », « estimer », « prévoir », « anticiper », « annoncer » et « guider », ou d'autres termes semblables. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que nos résultats réels, nos niveaux d'activité, notre rendement ou nos réalisations diffèrent sensiblement des résultats, des niveaux d'activité, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les hypothèses de bonne foi de l'entreprise quant aux considérations et risques financiers, de marché, réglementaires et autres qui existent et qui ont une incidence sur les activités et les opérations de l'entreprise à l'avenir, et il n'y a aucune assurance que les hypothèses s'avéreront exactes. Dans le contexte des activités de Telix, les énoncés prospectifs peuvent comprendre, sans toutefois s'y limiter, des énoncés sur le lancement, le moment, les progrès et les résultats des études précliniques et cliniques de Telix, et les programmes de recherche et développement de Telix; la capacité de Telix à faire progresser les produits candidats, à s'inscrire et à mener à bien des études cliniques, y compris des essais cliniques multinationaux; le moment ou la probabilité des dépôts et approbations réglementaires, des activités de fabrication et des activités de commercialisation des produits; la commercialisation des produits candidats de Telix, s'ils ont été approuvés ou lorsqu'ils ont été approuvés; les estimations des dépenses de Telix, de ses futurs revenus et de ses besoins en capital; la performance financière de Telix; les développements relatifs aux concurrents et à l'industrie de Telix; et le prix et le remboursement des candidats de Telix, s'ils sont approuvés et après leur approbation. Les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Telix peuvent être sensiblement différents de ceux qui peuvent être exprimés ou sous-entendus dans de tels énoncés, et les différences peuvent être défavorables. En conséquence, vous ne devriez pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs.

Sauf si les lois ou règlements applicables l'exigent, Telix ne s'engage pas à publier une mise à jour ou une révision des énoncés prospectifs. Le rendement passé ne peut pas servir de guide pour le rendement futur. Les lecteurs doivent lire cette annonce en même temps que nos risques importants, tels que divulgués dans nos derniers rapports déposés auprès de l'ASX ou sur notre site Web.

©2023 Telix Pharmaceuticals Limited Le nom et le logo de Telix Pharmaceuticals et Illuccix sont des marques commerciales de Telix Pharmaceuticals Limited et de ses sociétés affiliées (tous droits réservés).

