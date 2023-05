Find Therapeutics accueille le Dr Jack Antel dans son comité consultatif clinique





MONTRÉAL, le 1er mai 2023 /CNW/ - Find Therapeutics Inc, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies innovantes pour les maladies auto-immunes, a annoncé aujourd'hui la nomination du Dr Jack Antel au sein de son comité consultatif clinique. Le Dr. Antel rejoindra les cinq autres membres du conseil consultatif qui ont été nommés depuis la création du conseil en novembre 2022 :

Dr Douglas Arnold , professeur au département de neurologie et de neurochirurgie de l'université McGill, directeur du laboratoire d'études par résonance magnétique du centre d'imagerie cérébrale de l'Institut neurologique de Montréal.

, professeur au département de neurologie et de neurochirurgie de l'université McGill, directeur du laboratoire d'études par résonance magnétique du centre d'imagerie cérébrale de l'Institut neurologique de Montréal. Dr Jeffery Cohen , professeur de neurologie au Cleveland Clinic Lerner College of Medicine.

, professeur de neurologie au Cleveland Clinic Lerner College of Medicine. Dr Jérôme De Sèze, spécialiste de la sclérose en plaques et de la neuro-ophtalmologie. Professeur de neurologie et chef du service de neuro-immunologie aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, France .

. Dr Mark Freedman , professeur de médecine (neurologie) à l'Université d' Ottawa , chercheur principal à l'Institut de recherche de l'Hôpital d' Ottawa et directeur de l'unité de recherche sur la sclérose en plaques au campus général de l'Hôpital d' Ottawa .

, professeur de médecine (neurologie) à l'Université d' , chercheur principal à l'Institut de recherche de l'Hôpital d' et directeur de l'unité de recherche sur la sclérose en plaques au campus général de l'Hôpital d' . Dr Maria Pia Sormani , professeur de biostatistique à l'université de Gênes, Italie.

La mission principale du conseil est de fournir des informations stratégiques, des conseils et des recommandations pour les efforts croissants de la société dans le domaine de la névrite optique et d'autres maladies démyélinisantes. Le Dr Antel rejoint un comité consultatif clinique doté d'une expertise considérable en neuro-ophtalmologie, dont les membres ont des décennies de pratique clinique avec des patients atteints de névrite optique, ainsi qu'une expertise en matière d'essais cliniques et des publications évaluées par des pairs dans cette pathologie.

Jack Antel, MD

Le Dr Antel est un neurologue clinicien de renommée internationale et un leader d'opinion qui coordonne le programme de recherche et de traitement de la sclérose en plaques à l'Institut neurologique de Montréal. Il a été président de la Société internationale de neuroimmunologie, président d'ACTRIMS, directeur scientifique du Réseau de recherche et de formation endMS soutenu par la Société canadienne de la sclérose en plaques et rédacteur en chef pour les Amériques du Journal de la sclérose en plaques.

Ses recherches portent sur la compréhension des mécanismes de lésion et de réparation des tissus qui interviennent dans la sclérose en plaques et sur la manière dont ils peuvent être ciblés sur le plan thérapeutique. Il a reçu le prix Dystel 2005 de la National Multiple Sclerosis Society et de l'American Academy of Neurology.

"Nous sommes honorés et ravis d'accueillir le Dr Antel au sein de notre comité consultatif clinique", a déclaré Philippe Douville, directeur général de Find Therapeutics. "Il a une longue et brillante carrière dans la recherche sur les maladies démyélinisantes. Compte tenu de sa grande expertise, le Dr Antel est idéalement placé pour conseiller Find Therapeutics alors que nous accélérons notre travail pour faire progresser notre agent remyélinisant FTX-101 en clinique pour la neuropathie optique chronique."

"J'ai hâte de conseiller la société dans ses efforts pour développer et commercialiser de nouvelles thérapies révolutionnaires de réparation de la myéline pour les patients et de collaborer avec la talentueuse équipe du comité consultatif clinique déjà en place", a déclaré le Dr Jack Antel.

À PROPOS DE Find Therapeutics (Montréal, Canada )

Find Therapeutics se consacre au développement de thérapies de nouvelle génération pour traiter les maladies inflammatoires auto-immunes. La société a été lancée en 2020 avec des investissements de CTI Life Sciences, adMare BioInnovations, Domain Therapeutics, et une licence mondiale exclusive de l'Université de Strasbourg sur une technologie et un savoir-faire connexe initialement développés par le Dr Dominique Bagnard. https://www.findtherapeutics.com

SOURCE Find Therapeutics Inc.

1 mai 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :