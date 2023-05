La Banque de l'infrastructure du Canada s'engage à financer jusqu'à 100 millions de dollars de rénovations énergétiques réalisées par Ameresco





Réduire l'empreinte carbone de bâtiments à travers le Canada

Available in English

TORONTO, le 1er mai 2023 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et Ameresco Canada Inc. (Ameresco) ont atteint la clôture financière d'une entente, en vertu de laquelle la BIC s'engage à financer jusqu'à 100 millions de dollars de projets destinés à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments.

Le financement de la BIC vise à appuyer les rénovations énergétiques menées par Ameresco pour décarboniser des immeubles commerciaux et industriels partout au Canada.

Ameresco, intégrateur de technologies propres et développeur, propriétaire et exploitant de projets de premier plan, identifiera et gérera les projets de modernisation. Le financement de la BIC sera utilisé pour ces projets et les clients bénéficieront de l'expertise et des solutions d'Ameresco pour réaliser des progrès concrets en matière de décarbonisation.

Les types de projets qui pourraient être financés grâce à l'engagement de financement pourraient contribuer à des réductions intéressantes de la consommation d'énergie dont bénéficieraient les entreprises canadiennes et l'ensemble de l'économie. Parmi les exemples de rénovations énergétiques, mentionnons la conversion à l'éclairage DEL, les systèmes CVC électrifiés à haute efficacité, l'énergie solaire sur place avec stockage dans des batteries et d'autres technologies de réduction des GES.

L'appui de la BIC à ces travaux de modernisation, une fois achevés, devrait réduire les émissions annuelles de gaz à effet de serre de 33 000 tonnes d'équivalent CO2 sur une base annuelle moyenne. Comme les bâtiments représentent actuellement 18 % des émissions de gaz à effet de serre du Canada, la modernisation de ces actifs est essentielle pour atteindre les objectifs en matière de changements climatiques.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre de l'Initiative de rénovations énergétiques des bâtiments de la BIC, qui offre des solutions d'investissement à long terme axées sur les mises à niveau permettant de moderniser et d'améliorer le rendement énergétique des bâtiments existants.

Citations :

Dans le cadre de notre Initiative de rénovations énergétiques des bâtiments, nous investissons dans la décarbonisation des bâtiments partout au Canada par l'entremise d'Ameresco, l'une des principales sociétés de services énergétiques en Amérique du Nord. Notre engagement de financement de 100 millions de dollars et son impact à long terme se traduiront par des infrastructures canadiennes résilientes et éconergétiques, ce qui contribuera à réduire les émissions de GES et rapprochera le Canada de son objectif de carboneutralité.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

L'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments commerciaux et industriels existants à travers le pays est bénéfique pour les entreprises canadiennes et essentielle pour atteindre notre objectif de la carboneutralité d'ici 2050. Cet investissement de 100 millions de dollars jouera un rôle important en matière de réduction des émissions dans ce secteur à long terme.

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

Nous sommes ravis que notre entente avec la BIC augmente la disponibilité de capitaux engagés à faible coût pour les projets d'Ameresco au Canada. Nous sommes reconnaissants que la Banque de l'infrastructure du Canada partage notre vision d'un avenir plus durable pour nos clients grâce à des solutions de financement novatrices comme celle de l'énergie en tant que service.

Bob McCullough, président, Ameresco Canada

Faits saillants :

La BIC a engagé plus de 1 milliard de dollars dans la rénovation énergétique de bâtiments.

a engagé plus de 1 milliard de dollars dans la rénovation énergétique de bâtiments. La BIC cherche à investir 10 milliards de dollars dans les infrastructures vertes qui soutiennent les mesures de lutte contre les changements climatiques et la croissance économique durable.

cherche à investir 10 milliards de dollars dans les infrastructures vertes qui soutiennent les mesures de lutte contre les changements climatiques et la croissance économique durable. La BIC propose des solutions de financement sur mesure aux organisations, aux municipalités et aux entreprises qui souhaitent faire avancer leurs projets écologiques et atteindre leurs objectifs en matière de durabilité.

propose des solutions de financement sur mesure aux organisations, aux municipalités et aux entreprises qui souhaitent faire avancer leurs projets écologiques et atteindre leurs objectifs en matière de durabilité. Tous les investissements de la BIC sont assujettis à l'approbation de son conseil d'administration.

En savoir plus :

Banque de l'infrastructure du Canada

Ameresco

SOURCE Canada Infrastructure Bank

1 mai 2023 à 07:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :