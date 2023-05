Spryker et TreviPay concluent un partenariat stratégique pour offrir plus de choix de paiement aux vendeurs et aux plateformes B2B du monde entier





TreviPay et Spryker, une plateforme de commerce d'entreprise de premier plan pour les cas d'utilisation de commerce dans le secteur B2B, des plateformes d'entreprise et du commerce à automatisation simplifiée, ont annoncé aujourd'hui leur partenariat au B2B Online Chicago 2023 pour intégrer le réseau mondial des paiements B2B et de la facturation de TreviPay à la plateforme de commerce et de marché numérique de Spryker. Dans le cadre de l'offre de commerce composable de Spryker qui permet aux entreprises de choisir les meilleures solutions et de construire une pile technologique hautement personnalisée, TreviPay peut maintenant être intégrée pour que les commerçants offrent le choix et la commodité aux acheteurs et automatisent les comptes débiteurs pour leurs clients professionnels.

Dans un paysage commercial en constante évolution, les vendeurs de commerce numérique continuent de rechercher des partenaires technologiques flexibles, sécurisés et expérimentés pour pérenniser les expériences de paiement et fidéliser la clientèle. Lorsque les commerçants proposent des conditions claires de paiement, un crédit accessible et une facturation numérisée, ils facilitent et accélèrent les dépenses des acheteurs. Une étude réalisée par TreviPay souligne que 74 % des acheteurs B2B feraient un achat chez un concurrent si le magasin d'e-commerce de leur fournisseur ne pouvait pas répondre à leurs attentes d'achat en tant qu'acheteur. En mettant l'accent sur des expériences de paiement génératrices de fidélisation, l'offre de crédit commercial via TreviPay augmentera également les flux de trésorerie pour les commerçants B2B, libérant ainsi leur fonds de roulement pour d'autres activités porteuses de valeur.

« Pour soutenir au mieux la numérisation des transactions B2B, les vendeurs doivent répondre aux attentes des acheteurs d'aujourd'hui, avec un choix de paiements en caisse, sans sacrifier l'efficacité opérationnelle », déclare Brandon Spear, PDG de TreviPay. « Notre partenariat stratégique avec la plateforme composable de Spryker aidera les commerçants à simplifier le processus d'achat de leurs acheteurs professionnels grâce à des API de paiement spécifiques B2B afin d'intégrer des fonctions de crédit commercial et de facturation automatisée. »

En suivant le rythme des attentes des acheteurs B2B qui souhaitent que les commerçants offrent des expériences de paiement transparentes, l'intégration de TreviPay permettra aux clients B2B de Spryker d'offrir un choix accru de paiements et une commodité de facturation lors du paiement. En rejoignant le réseau mondial de facturation de TreviPay, les commerçants peuvent augmenter leurs ventes tout en éliminant la complexité transfrontalière et répondre automatiquement aux exigences réglementaires lors de l'expansion des ventes dans de nouvelles zones géographiques.

« Les entreprises B2B ont besoin de solutions innovantes pour répondre aux préférences des acheteurs et à l'évolution de leurs besoins en matière d'achats numériques », déclare Manishi Singh, VP principal, plateforme de composition applicative, Spryker. « Nous sommes ravis de nous associer à TreviPay dont l'expertise en paiements B2B, la personnalisation et l'évolutivité aideront nos clients professionnels à booster leurs ventes et leur fidélisation. »

Pour en savoir plus sur le réseau mondial de paiements B2B et de facturation de TreviPay, rendez-nous visite au B2B Chicago Online du 1er au 3 mai 2023 au stand 106 et retrouvez l'équipe Spryker aux stands 100-104.

À propos de TreviPay

Chez TreviPay, nous sommes convaincus que la fidélité commence par le paiement. Ayant saisi les exigences uniques et diversifiées des vendeurs B2B, TreviPay propose un réseau mondial de paiements et de facturation B2B qui permet aux entreprises d'offrir choix et commodité de paiement, d'ouvrir de nouveaux marchés et d'automatiser les comptes débiteurs. Fort de plus de quatre décennies d'expérience, TreviPay est au service de leaders cherchant à fidéliser leurs clients tout en optimisant leur efficacité et en adoptant de nouveaux canaux numériques, en particulier dans les secteurs caractérisés par de vastes réseaux de distribution comme la fabrication, le commerce de détail et le transport. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur trevipay.com.

À propos de Spryker

Spryker est la principale plateforme de commerce composable permettant la croissance, l'innovation et la différenciation d'entreprises disposant de modèles commerciaux sophistiqués. Conçu spécifiquement pour l'activité transactionnelle sophistiquée, le modèle axé sur les API, facile à utiliser agnostique de Spryker offre une approche de pointe qui procure aux entreprises la flexibilité nécessaire pour s'adapter, mettre à l'échelle et commercialiser rapidement, tout en facilitant une création de valeur accélérée tout au long de leur parcours de transformation numérique. En tant que leader mondial des plateformes B2B et B2C, de commerce à automatisation simplifiée et de commerce unifié, Spryker dessert plus de 150 entreprises clientes dans le monde entier et reçoit la confiance de marques telles qu'ALDI, Siemens, Hilti et Ricoh. Spryker a été reconnu par Gartner® comme Visionnaire dans le 2022 Magic Quadranttm pour le commerce numérique et a également été classé en tant que Solide performer dans The Forrester Wavetm: B2B Commerce Solutions, Q2 2022. Spryker est une société technologique privée dont le siège social est à Berlin et New York. https://spryker.com

