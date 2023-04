Hyatt s'apprête à renforcer sa position dans le luxe avec le projet d'acquisition de Mr & Mrs Smith





Hyatt Hotels Corporation (NYSE : H) et Mr & Mrs Smith annoncent aujourd'hui un accord pour une filiale de Hyatt visant l'acquisition du londonien Mr & Mrs Smith, une plateforme offrant un accès direct à une collection select et croissante de plus de 1 500 propriétés intimistes de luxe dans certaines des destinations les plus prisées de la planète. Hyatt acquerra 100 pour cent de la plateforme Mr & Mrs Smith pour une valeur d'entreprise de 53,0 millions GBP en contrepartie en espèces.

« Nous sommes enthousiasmés par cette acquisition prévue et d'explorer la possibilité d'offrir aux clients et aux membres World of Hyatt de nouvelles offres de luxe mondiales dans des centaines de régions géographiques, y compris plus de 20 pays où il n'y a actuellement pas d'hôtels Hyatt, comme les Fidji, la Croatie, l'Islande et Anguilla », déclare Mark Vondrasek, responsable commercial, Hyatt. « Les fondateurs Tamara et James Lohan, aux côtés de leur talentueuse équipe, ont construit l'ultime collection mondiale de réservations directes d'expériences uniques, notamment des hébergements dans des arbres, dans des grottes et sous l'eau. Nous observons de profondes synergies dans notre éthique collective, et nous nous réjouissons à l'idée de travailler ensemble pour concentrer nos efforts communs sur de nouvelles expériences de séjour inoubliables pour les clients et les membres World of Hyatt ? et présenter de nouveaux clients aux hôtels Hyatt aux quatre coins du globe. »

L'acquisition prévue de Mr & Mrs Smith devrait s'appuyer sur la position de leader de Hyatt dans le secteur du luxe et renforcer encore les capacités de distribution de Hyatt, en particulier en Europe, en établissant des relations avec d'autres propriétaires d'hôtels et plus d'un million de membres fidèles de Mr & Mrs Smith. Cette acquisition s'appuie sur une période de croissance transformatrice pour Hyatt au cours des 12 derniers mois, qui comprenait l'acquisition récente de la marque lifestyle et du portefeuille de gestion de Dream Hotel Group et la conversion d'un portefeuille de plus de 30 accords de franchise avec Lindner Hotels & Resorts et me and all hotels, ainsi que la croissance organique substantielle du portefeuille mondial de Hyatt. En raison de l'expansion du portefeuille de marques Hyatt et de l'offre toujours croissante de séjours variés, l'adhésion au programme de fidélité World of Hyatt a plus que triplé au cours des cinq dernières années.

La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre de cette année, sous réserve des conditions de clôture habituelles. À une date ultérieure après la clôture, Hyatt prévoit de dévoiler l'accès direct aux réservations des propriétés au sein de la plateforme Mr & Mrs Smith via les canaux de distribution de Hyatt, y compris Hyatt.com et l'appli World of Hyatt. Cette initiative aura le potentiel de libérer l'accès à plus du double du nombre d'établissements de luxe dans les canaux de réservation directe de Hyatt, et Hyatt étudie des moyens pour permettre aux membres World of Hyatt de gagner et d'échanger des points entre les hôtels éligibles de la collection Mr & Mrs Smith. Les membres World of Hyatt sont parmi les voyageurs les plus précieux du secteur, qui dépensent plus d'argent et séjournent plus longtemps, générant des revenus de haute qualité pour les propriétaires d'hôtels.

« Je suis vraiment ravie que nous ayons trouvé une marque mondiale aussi dynamique et reconnue que Hyatt pour écrire le prochain chapitre de Mr & Mrs Smith. Nous admirons et respectons Hyatt depuis longtemps, et sommes convaincus qu'aucune société n'est mieux placée pour consolider le travail accompli et porter notre entreprise vers de nouveaux sommets », déclare Tamara Lohan, cofondatrice et CEO, Mr & Mrs Smith. « Notre vision a toujours été pour Mr & Mrs Smith d'être le club de voyage ultime pour les amateurs d'hôtels. Grâce à Hyatt, cette vision est devenue beaucoup plus proche de la réalité. Avec le soutien de Hyatt, Mr & Mrs Smith sera en mesure d'étoffer considérablement son offre pour sa communauté de membres, d'hôteliers et de partenaires. »

Après la finalisation de l'acquisition prévue, plus de 100 collègues de Mr & Mrs Smith devraient rejoindre l'équipe des services commerciaux de Hyatt, y compris Tamara Lohan, qui occupera le poste de CEO de Mr & Mrs Smith, relevant de Mark Vondrasek, responsable commercial de Hyatt, et James Lohan, responsable de la création de Mr & Mrs Smith.

Dans le cadre de la transaction, Credit Suisse a agi en tant que conseiller financier de Hyatt et Linklaters LLP a agi en tant que conseiller juridique. Arrowpoint Advisory (une société Rothschild & Co) a agi en tant que conseiller financier de Mr & Mrs Smith et Fieldfisher LLP a agi à titre de conseiller juridique.

Le terme « Hyatt » est utilisé dans ce communiqué pour plus de commodité pour désigner Hyatt Hotels Corporation et/ou une ou plusieurs de ses filiales.

Á propos de Hyatt Hotels Corporation

Basé à Chicago et chef de file mondial de l'hôtellerie, Hyatt Hotels Corporation suit un objectif précis : prendre soin de ses clients pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Au 31 décembre 2022, le portefeuille de la Société comprenait plus de 1 250 hôtels et propriétés tout inclus dans 75 pays sur six continents. L'offre de la Société comprend les marques de la Timeless Collection, notamment Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Residence Club®, Hyatt Place®, Hyatt House® et UrCove ; de la Boundless Collection, notamment Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Hyatt Centric® et Caption by Hyatt® ; de l'Independent Collection, y compris The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt® et JdV by Hyatt® ; et de l'Inclusive Collection, notamment Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid Hotels & Resorts, Alua Hotels & Resorts® et Sunscape® Resorts & Spas. Les filiales de la Société exploitent le programme de fidélité World of Hyatt®, ALG Vacations®, Unlimited Vacation Club®, les services de gestion de destination Amstar DMC, et les services technologiques Trisept Solutions®. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.hyatt.com.

À propos de Mr & Mrs Smith

Fondé en 2003, Mr & Mrs Smith est le club de voyage pour les amateurs d'hôtels : un établissement primé et un service de réservation hôtelière de luxe spécialisé dans les séjours les plus séduisants au monde. La collection compte aujourd'hui 1 800 hôtels et villas, tous triés sur le volet et évalués anonymement. Les membres Smith ont la garantie des meilleurs tarifs à chaque réservation, d'avantages à leur arrivée et du service 24h/24 de nos spécialistes des voyages, Smith24. Dédié au respect des normes les plus élevées en matière de responsabilité environnementale et sociale, Mr & Mrs Smith a été officiellement reconnu comme B Corp en 2022. Naviguez et réservez sur mrandmrssmith.com.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse, qui ne sont pas des faits historiques, sont des énoncés prospectifs au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés comprennent des déclarations sur nos plans, stratégies, perspectives, l'acquisition planifiée de Mr & Mrs Smith et le calendrier prévu pour la clôture de la transaction, l'accès et la distribution anticipés des réservations, ainsi que les avantages anticipés de l'adhésion à World of Hyatt. Nos résultats, notre performance ou nos accomplissements réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs en utilisant des mots tels que « peut », « pourrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « chercher », « anticiper », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « probablement », les conjugaisons au futur et au conditionnel, et des variations de ces termes et expressions similaires, ou la version négative de ces termes ou expressions similaires. Ces énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur des estimations et des hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par nous et par notre direction, sont intrinsèquement incertaines. Les facteurs susceptibles d'entraîner des différences significatives entre les résultats réels et les attentes actuelles comprennent, sans s'y limiter, l'incertitude économique générale sur les principaux marchés mondiaux et une détérioration de la situation économique mondiale ou un faible niveau de croissance économique ; le taux et le rythme de la reprise économique à la suite des ralentissements économiques ; les contraintes et interruptions de la chaîne d'approvisionnement mondiale, l'augmentation des coûts de la main-d'oeuvre et des matériaux de construction et l'augmentation des coûts en raison de l'inflation ou d'autres facteurs qui pourraient ne pas être entièrement compensés par l'augmentation des revenus de notre entreprise ; les risques affectant les segments luxe, villégiature et hébergement tout compris ; les niveaux de dépenses dans les secteurs des affaires, des loisirs et des groupes, ainsi que la confiance des consommateurs ; la baisse de l'occupation et du taux journalier moyen ; la visibilité limitée en ce qui concerne les réservations futures ; la perte de personnel clé ; les conditions politiques et géopolitiques nationales et internationales, y compris les troubles politiques ou civils ou les changements de politique commerciale ; les hostilités, ou la crainte d'hostilités, y compris les attaques terroristes futures, qui affectent les voyages ; les accidents liés aux déplacements ; les catastrophes naturelles ou d'origine humaine, les phénomènes météorologiques et climatiques, tels que les tremblements de terre, les tsunamis, les tornades, les ouragans, les sécheresses, les inondations, les feux de forêt, les déversements de pétrole, les incidents nucléaires et les flambées mondiales de pandémies ou de maladies contagieuses, ou la crainte de telles épidémies ; le rythme et la cohérence de la reprise à la suite de la pandémie de COVID-19 et les effets à long terme de la pandémie, la résurgence ou les variants de la COVID-19, y compris en ce qui concerne l'activité économique mondiale et régionale, les limitations ou interdictions de voyager, la demande de voyages, les activités transitoires et de groupe, et les niveaux de confiance des consommateurs ; la capacité des propriétaires tiers, des franchisés ou des partenaires d'entreprises hôtelières à naviguer avec succès sur les effets de la pandémie de COVID-19, de toute résurgence supplémentaire, de tout variant de la COVID-19 ou d'autres pandémies, épidémies ou autres crises sanitaires ; notre capacité à atteindre certains niveaux de bénéfices d'exploitation dans les hôtels qui ont des tests ou des garanties de performance en faveur de nos propriétaires tiers ; l'impact des rénovations et des réaménagements hôteliers ; les risques associés à nos plans d'allocation de capital, à notre programme de rachat d'actions et à nos paiements de dividendes, y compris la réduction, l'élimination ou la suspension de l'activité de rachat ou des paiements de dividendes ; la nature saisonnière et cyclique des entreprises immobilières et hôtelières ; les variations dans les modalités de distribution, par exemple par le biais d'intermédiaires de voyages sur l'internet ; les évolutions dans les goûts et les préférences de nos clients ; les relations avec les collègues et les syndicats et les changements dans les lois du travail ; la situation financière et nos relations avec les propriétaires tiers, les franchisés et les partenaires hôteliers ; l'incapacité éventuelle des propriétaires tiers, des franchisés ou des partenaires de développement à accéder aux capitaux nécessaires pour financer les opérations en cours ou mettre en oeuvre nos plans de croissance ; les risques associés aux acquisitions et aux cessions potentielles et notre capacité à intégrer avec succès les acquisitions finalisées aux opérations existantes, y compris en ce qui concerne notre acquisition d'Apple Leisure Group et de Dream Hotel Group et l'intégration réussie de chaque entreprise ; l'incapacité à finaliser des transactions proposées (y compris l'incapacité à satisfaire aux conditions de clôture ou à obtenir les approbations requises) ; notre capacité à exécuter avec succès notre stratégie d'expansion de nos activités de gestion et de franchisage tout en réduisant notre base d'actifs immobiliers dans les délais ciblés et aux montants attendus ; la baisse de la valeur de nos actifs immobiliers ; les résiliations imprévues de nos accords de gestion ou de franchise ; les changements dans les lois fiscales fédérales, étatiques, locales ou étrangères ; la hausse des taux d'intérêt, des salaires et des autres coûts d'exploitation ; les fluctuations des taux de change ou les restructurations monétaires ; les risques associés au lancement de nouveaux concepts de marque, y compris le manque d'acceptation de nouvelles marques ou l'innovation ; la volatilité générale des marchés des capitaux et notre capacité à accéder à ces marchés ; les changements dans l'environnement concurrentiel de notre industrie, y compris à la suite de la pandémie de COVID-19, de la consolidation de l'industrie et des marchés sur lesquels nous exerçons nos activités ; notre capacité à développer avec succès le programme de fidélité World of Hyatt et le programme d'adhésion payante Unlimited Vacation Club ; les cyberincidents et les défaillances des technologies de l'information ; les résultats d'une procédure judiciaire ou administrative ; les violations des réglementations ou des lois relatives à nos activités de franchisage et de licences et à nos activités internationales ; et d'autres risques discutés dans les rapports déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (« SEC »), y compris notre rapport annuel sur le formulaire 10-K et nos rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q, qui sont disponibles auprès de la SEC. Ces facteurs ne constituent pas nécessairement l'intégralité des facteurs importants qui pourraient faire que nos résultats, notre performance ou nos accomplissements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans ou sous-entendus par l'un de nos énoncés prospectifs. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Nous ne nous engageons à mettre à jour publiquement aucun de ces énoncés prospectifs pour refléter les résultats réels, les nouvelles informations ou les événements futurs, les changements d'hypothèses ou les changements d'autres facteurs affectant les énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable. Si nous mettons à jour un ou plusieurs énoncés prospectifs, il ne faut pas en déduire que nous procéderons à des mises à jour supplémentaires à l'égard de ces énoncés ou d'autres énoncés prospectifs.



