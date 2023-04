Services aux Autochtones Canada annonce le renouvellement de l'initiative Tourisme Autochtone Québec





OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN, ON, le 28 avril 2023 /CNW/ - La participation des Autochtones à l'industrie du tourisme au Québec est importante et favorise le développement économique.

Alors que se déroule actuellement la Semaine du tourisme, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, annonce le renouvellement de l'initiative Tourisme Autochtone Québec, une initiative sur les partenariats stratégiques. Le Ministère soutient cette initiative spécialement conçue pour accompagner les communautés autochtones qui sont aux premières étapes du développement de leur industrie touristique et pour promouvoir le tourisme autochtone sur les marchés québécois et canadien, avec une contribution de 2,25 millions de dollars sur deux ans.

L'initiative vise à soutenir le développement d'une industrie touristique écoresponsable qui favorise le rapprochement entre les Nations. L'industrie touristique autochtone étant un outil de rapprochement, l'initiative vise également à faire progresser la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones par le biais du partage des cultures et des traditions.

Par exemple, grâce à l'appui financier et les conseils de divers partenaires, dont Services aux Autochtones Canada et l'initiative Tourisme Autochtone Québec, Tourisme Winipeukut Nature, l'organisme touristique de la communauté d'Unamen Shipu, a réalisé une série de projets qui lui permettent de structurer et développer l'expérience du visiteur. L'attraction principale est le séjour dans un campement innu typique et la démonstration de pêche au homard traditionnelle.

La dynamique instaurée par cette émergence touristique a suscité l'engouement entrepreneurial au sein de la communauté. Plusieurs entreprises d'hébergement et de services ont ainsi pu voir le jour, comme par exemple une auberge et une agence de voyages. Ces projets sont d'autant plus importants et prometteurs qu'ils permettent aux jeunes de la communauté de vivre fièrement de leur culture innue.

L'initiative Tourisme Autochtone Québec vise à aider les communautés autochtones à saisir les possibilités d'affaires, à créer de la richesse pour les communautés des Premières Nations et inuites, ainsi que des emplois de qualité pour leurs membres. Le renouvellement de cette initiative facilitera les partenariats entre les communautés autochtones et les intervenants des secteurs publics et privés présents sur le marché et aidera les communautés autochtones à poursuivre leur relance économique.

Citations

« L'Initiative des partenariats stratégiques en tourisme vise à accompagner les communautés et les entreprises autochtones dans leurs opportunités touristiques. Devenu un outil identitaire primordial et un excellent moyen de se rapprocher, le tourisme autochtone a connu une forte croissance depuis 10 ans. En 2022, on parlait déjà de plus de 247 entreprises autochtones au Québec, plus de 1,2 million de visiteurs d'ici et d'ailleurs et près de 4 000 emplois directs et indirects qui ont favorisé l'essor de cette industrie et qui permettent des retombées économiques majeures dans les communautés et organisations touristiques. Outil d'appartenance et de fierté, le tourisme autochtone est un vecteur de transmission des savoir-faire et des cultures indéniables, et ce, pour les visiteurs, mais aussi pour les prochaines générations. Le tourisme autochtone distingue la destination mondiale du Canada par son authenticité, sa représentativité et son offre grandissante. »

Dave Laveau

Directeur général, Tourisme Autochtone Québec

« Lorsque nous pouvons renforcer l'économie autochtone, nous en profitons tous. C'est une excellente raison de célébrer le renouvellement de l'initiative Tourisme Autochtone Québec. Le partage de la culture des Premières Nations, des Inuit et des Métis et la mise en valeur des communautés autochtones enrichissent l'expérience touristique, et Services aux Autochtones Canada est fier d'appuyer ce travail. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

L'initiative Tourisme Autochtone Québec a soutenu la réalisation de 34 projets concernant 18 communautés entre 2020 à 2023.

Les retombées économiques liées aux projets soutenus par l'initiative Tourisme Autochtone Québec s'élèvent à 7,9 millions de dollars.

Dans le cadre du budget de 2020, le gouvernement du Canada a investi 3 millions de dollars sur 3 ans dans l'initiative Tourisme Autochtone Québec pour appuyer les possibilités de développement économique des communautés des Premières Nations et inuites.

Liens connexes



Semaine du tourisme 2023 (du 24 au 30 avril)

Initiative sur les partenariats stratégiques

Nouvel essor touristique à Unamen Shipu

La Corporation Nibiischii : mettre en valeur le savoir cri dans le secteur touristique

La réconciliation grâce au tourisme autochtone à Kanesatake

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

28 avril 2023 à 15:08

Communiqué envoyé leet diffusé par :