La solution Open vRAN de Mavenir remporte le prix Best Cloud Solution in Open RAN





Mavenir, l'éditeur de logiciels réseau qui construit l'avenir des réseaux avec des solutions cloud natives capables de fonctionner sur n'importe quel cloud, a remporté le prix Best Cloud Solution for Open RAN lors des Open RAN World Awards, reconnaissant que l'Open vRAN de Mavenir est la meilleure solution cloud native permettant aux fournisseurs de services de communication (FSC) d'établir une stratégie de réseau virtualisé.

La solution Open vRAN de Mavenir est la première solution cloud native, conteneurisée et entièrement basée sur des microservices du secteur à être déployée commercialement avec Dish Networks, fournissant des services 5G de voix sur nouvelle radio (VoNR) dans un environnement multifournisseurs prenant en charge plus de 40 000 radios 5G Open RAN Fujitsu sur plus de 7 100 antennes-relais. Parmi les autres déploiements annoncés publiquement de la solution Open vRAN de Mavenir figurent Triangle Communications et Paradise Mobile.

« La solution Open vRAN de Mavenir change la donne pour l'industrie des télécommunications, permettant aux opérateurs de moderniser leur réseau de façon économique et écoénergétique », a affirmé John Baker, vice-président directeur en charge du développement de l'activité écosystème chez Mavenir. « La réussite de Mavenir dans le cadre des Open RAN World Awards met en évidence l'engagement de la société à proposer des solutions 5G innovantes et flexibles pour aider les FSC à améliorer la performance de leur réseau et leur prestation de services, tout en réduisant la complexité opérationnelle et le coût total de possession », a ajouté M. Baker.

La solution Open vRAN de Mavenir permet aux FSC d'atteindre un équilibre optimal de performance et de rentabilité dans l'exploitation de réseaux à grande échelle. Du fait du déploiement d'UD et d'UC hybrides sur des clouds privés et publics, les FSC peuvent affecter des dépenses en capital à la périphérie du réseau et tirer parti des économies du cloud pour le réseau centralisé ou le centre de données avec un modèle OPEX de type pay-as-you-grow. Cette solution flexible permet aux FSC d'optimiser leur stratégie d'investissement.

La solution Open vRAN de Mavenir offre les avantages suivants aux FSC :

Une diversification des vendeurs avec des interfaces ouvertes.

Le déploiement rapide de milliers de noeuds périphériques en vue de construire le premier cloud hyper-distribué au monde.

Le déploiement et la gestion automatisés d'infrastructures physiques et virtuelles et d'applications à grande échelle.

Un provisionnement sans contact et une gestion du cycle de vie simplifiés pour l'infrastructure cloud et les fonctions réseau.

Une nouvelle plateforme permettant aux développeurs d'étendre le cloud aux périphériques finaux et de créer un pont entre des clouds hyper-scale.

Un pipeline CI/CD pour l'automatisation basé sur des bonnes pratiques informatiques.

Un temps de déploiement réseau réduit et un coût inférieur pour les FSC et les entreprises.

Une gestion distribuée en utilisant en partie un cloud public et en partie un cloud privé.

Une combinaison avec les capacités de RAN Intelligent Controller (RIC) de Mavenir, une optimisation automatisée de la consommation électrique du RAN, une couverture et une performance avec des capacités d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique.

À propos de Mavenir

Mavenir construit l'avenir des réseaux et des technologies de pointe pionnières, en se concentrant sur la vision d'un réseau automatisé unique, basé sur logiciel, qui s'exécute sur n'importe quel cloud. En tant que seul fournisseur de logiciels de réseau basés sur le cloud de bout en bout du secteur, Mavenir transforme la façon dont le monde se connecte, accélérant la transformation du réseau logiciel pour plus de 250 fournisseurs de services de communications et entreprises dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés dans le monde.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le site www.mavenir.com.

