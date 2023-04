BrainBox AI annonce un investissement de 20 millions de dollars US du gouvernement du Québec et d'ABB; et conclut un accord pour l'acquisition de l'entreprise de vente au détail multisite d'ABB





MONTRÉAL, 28 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrainBox AI, un chef de file de la technologie des bâtiments autonomes, a annoncé aujourd'hui une levée de fonds de 20 millions de dollars US pour soutenir le développement continu de la technologie de pointe de BrainBox AI en matière de décarbonisation et ses efforts de commercialisation à l'échelle mondiale. L'entreprise est heureuse d'annoncer le gouvernement du Québec comme investisseur principal pour 10 millions de dollars US, aux côtés d'ABB, investisseur principal et partenaire mondial de BrainBox AI.



« Nous sommes reconnaissants de cet investissement important du Gouvernement du Québec et d'ABB. Leur soutien nous permet de poursuivre notre mission, qui est de fournir aux propriétaires d'immobilier commercial et aux détaillants du monde entier un outil de décarbonisation évolutif et efficace », a partagé Sam Ramadori, président-directeur général de BrainBox AI. « Les bâtiments étant responsables de plus de 38 % des émissions de GES dans le monde, il est impératif de les rendre nettement plus efficaces. La convergence des investissements des secteurs public et privé montre clairement que le travail que nous accomplissons trouve un écho dans tous les domaines, ce que nous considérons comme très positif, car ce défi nécessitera une implication collective pour avoir une portée significative, compte tenu de son ampleur et de sa difficulté. »

L'engagement de 10 millions de dollars US, octroyés par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement du Québec, témoigne de la nécessité de mettre en oeuvre des solutions de décarbonisation et d'efficacité énergétique à faible coût d'investissement et à forte portée, comme celles de BrainBox AI. Cet investissement souligne le soutien indéfectible du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie aux technologies qui contribuent à la lutte contre le changement climatique. Le temps étant compté, la participation du secteur public est indispensable.

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal a ajouté « La technologie développée par BrainBox IA révolutionnera la consommation d'énergie des bâtiments commerciaux. L'implantation dans nos entreprises d'innovations énergétiques comme celle-ci est un incontournable pour réussir à décarboner le Québec et s'assurer d'une meilleure efficience de l'utilisation de nos ressources.»

BrainBox AI reconnaît son rôle dans l'apport de solutions innovantes qui ciblent de manière agressive les émissions de GES dans l'environnement bâti. Le partenariat stratégique entre ABB et BrainBox AI reflète l'objectif commun des deux organisations de rendre les bâtiments plus intelligents, plus écologiques et plus efficaces.

C'est dans cet esprit que BrainBox AI a également le plaisir d'annoncer un accord pour l'acquisition de l'activité d'intégrateur de systèmes de gestion de l'énergie d'ABB dans le secteur de la vente au détail multisite (MSR). Dans le but d'accélérer le processus de décarbonisation des détaillants, BrainBox AI a l'intention d'intégrer le système de gestion de l'énergie d'ABB pour la vente au détail multisite, son équipe expérimentée basée dans le New Hampshire, aux États-Unis, ainsi qu'une base installée de plus de 12 000 points de vente dans ses opérations actuelles. Associée à la technologie d'optimisation de BrainBox AI, leader sur le marché, l'offre combinée aidera les détaillants à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) et à diminuer leurs coûts de services publics sans remplacer leur système de gestion de l'environnement (SGE) existant.

Le contrôle autonome des systèmes de CVC, basé sur l'IA et l'infonuagique, intégré nativement à la principale solution de gestion de l'énergie sur site, offrira aux détaillants une capacité inégalée à exploiter leurs magasins et à atteindre leurs objectifs urgents en matière de décarbonisation.

« Nous sommes ravis d'annoncer notre intention d'intégrer cette technologie axée sur la vente au détail multisite. Cette acquisition complémentaire, lorsque complété, permettra à BrainBox AI de consolider sa position sur le marché de la vente au détail, ce qui nous permettra d'offrir un soutien opérationnel et un savoir-faire plus solide à notre précieuse base de clients. » Sam Ramadori, président-directeur général de BrainBox AI. « Au final, la fourniture d'une solution hybride dans le nuage et sur site accélérera la transition vers des offres de gestion de l'énergie virtualisées de nouvelle génération, qui permettront aux détaillants d'atteindre et de dépasser des objectifs ESG ambitieux à grande échelle avec une solution très rentable. »

Mike Mustapha, président de la division Smart Buildings d'ABB Electrification, a conclu : « En transférant l'activité MSR à BrainBox AI, les clients peuvent tirer parti de l'intelligence artificielle pour améliorer l'efficacité énergétique et la décarbonisation. Cela s'aligne en tous points sur notre mission de poursuivre la décarbonisation des bâtiments conjointement avec nos partenaires stratégiques. »

À propos de BrainBox AI :

Fondée en 2017, BrainBox AI a été créée pour répondre au dilemme auquel est actuellement confronté l'environnement bâti, sa consommation d'énergie et son importante contribution au changement climatique. En tant qu'innovateur de la transition énergétique mondiale, BrainBox AI propose une technologie de CVC révolutionnaire qui s'appuie sur l'IA autonome pour rendre les bâtiments plus intelligents, plus écologiques et plus efficaces. En collaboration avec nos partenaires mondiaux de confiance, BrainBox AI soutient les clients du secteur immobilier dans divers secteurs, notamment les immeubles de bureaux, les hôtels, les commerces de détail, les épiceries, les aéroports, etc.



Notre siège social se trouve à Montréal, au Canada, une plaque tournante mondiale de l'intelligence artificielle. Nos plus de 150 employés apportent avec eux des talents de tous les secteurs, avec pour point commun d'être en affaires pour guérir notre planète. BrainBox AI travaille en collaboration avec des partenaires de recherche, notamment l'Institut de recherche en intelligence artificielle de Montréal (MILA), le Lawrence Berkley National Laboratory (LBNL), l'Institut de valorisation des données (IVADO) ainsi que des établissements d'enseignement, dont l'Université McGill.

À propos d'ABB Electrification:

En électrifiant le monde de manière sûre, intelligente et durable, ABB Electrification est un leader technologique mondial dans la distribution et la gestion de l'électricité, de la source à la prise. Alors que la demande mondiale d'électricité augmente, nos plus de 50 000 employés dans 100 pays collaborent avec des clients et des partenaires pour transformer la façon dont les gens se connectent, vivent et travaillent. Nous développons des produits, des solutions et des technologies numériques innovants qui favorisent l'efficacité énergétique et une société à faible émission de carbone dans tous les secteurs. En associant une dimension mondiale à une expertise locale, nous façonnons et soutenons les tendances mondiales, offrons l'excellence à nos clients et contribuons à un avenir durable pour la société. go.abb/electrification

