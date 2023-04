/R E P R I S E -- Avis aux médias - CONFÉRENCE DE PRESSE/





QUÉBEC, le 27 avril 2023 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, invite les représentants et représentantes des médias à une conférence de presse concernant la prévention des risques liés à l'érosion et à la submersion côtières. Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la mairesse de Sainte-Luce, Mme Micheline Barriault.

Date : Le 28 avril 2023



Heure : 11 h



Lieu : Sainte-Luce (Bas-Saint-Laurent)



*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent s'accréditer au préalable en écrivant à [email protected] . Le lieu exact de l'événement sera envoyé avec la confirmation de l'inscription. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à l'activité de presse.

Source :

Flore Bouchon

Attachée de presse et responsable

des communications

Cabinet de la ministre des

Ressources naturelles et des Forêts,

ministre responsable de la région

du Bas-Saint-Laurent et de la région de la

Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine

Tél. : 514 264-1202

SOURCE Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts

28 avril 2023 à 07:00

