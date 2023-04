Le Guangming Science City Forum 2023 se tiendra les 27 et 28 avril dans le district de Guangming





SHENZHEN, Chine, 27 avril 2023 /PRNewswire/ --Le Guangming Science City Forum 2023 (Forum de la ville scientifique de Guangming), organisé par le gouvernement populaire municipal de Shenzhen et organisé par la Commission municipale du développement et de la réforme de Shenzhen, la Commission municipale de la science, de la technologie et de l'innovation de Shenzhen, et le gouvernement populaire du district de Guangming, se tiendra les 27 et 28 avril dans le district de Guangming.

Le forum a pour thème permanent « Guangming : Building Dreams for the Future » (Guangming : Construire des rêves pour l'avenir) et les mots-clés de la session de cette année sont « Creating Ideas » (Créer des idées), « Setting Sail » (Prendre le large) et « Pursuit Dreams » (Poursuivre les rêves). Avec une vision globale, il a invité de nombreux experts de haut niveau, y compris des scientifiques nationaux et étrangers renommés, des représentants de villes et d'institutions scientifiques internationales de renommée mondiale, des universitaires de Hong Kong et de Macao, ainsi que des professionnels de haut niveau issus de divers domaines de la technologie, de l'éducation et de l'industrie. Réunissant des ressources intellectuelles de premier plan du pays et de l'étranger, le forum discutera des tendances de pointe en matière de développement scientifique et technologique et assumera conjointement la responsabilité de l'innovation de pointe.

En tant que partie importante de la zone pionnière du National Comprehensive Science Center (Centre national des sciences globales) dans la région de la Grande Baie, Guangming Science City est devenue la région qui présente la disposition la plus concentrée des principaux vecteurs d'innovation scientifique et technologique, l'agrégation la plus rapide de la dynamique d'innovation et l'échelle la plus importante d'investissement dans l'innovation globale. Les efforts collectifs en faveur de la construction sont devenus de plus en plus importants.

La communication ouverte est la porte d'entrée vers la découverte de la science. À mesure que Guangming Science City accélère son parcours pour devenir un centre scientifique de classe mondiale, il est urgent d'établir une plateforme complète et de renommée internationale pour les échanges de haut niveau, afin d'élargir le champ de la coopération technologique nationale et internationale. Pour répondre à ce besoin, Shenzhen a décidé d'organiser le forum annuel Guangming Science City Forum, créant ainsi une arène d'élite pour l'échange d'idées qui attirera les meilleures ressources intellectuelles des sphères nationales et internationales. Sur cette plateforme, d'éminents professionnels des domaines de la science, de l'éducation et de l'industrie s'engageront conjointement dans des discussions approfondies, cultiveront la pensée innovante et collaboreront à l'amélioration des capacités d'innovation originales de la région de la Grande Baie.

Le forum adoptera un format « 1+9+3 », à savoir un forum principal, neuf forums parallèles et trois événements complémentaires.

Le forum principal comprendra une série de discours d'ouverture prononcés par des universitaires et des experts à la pointe de l'innovation technologique. En outre, plusieurs événements importants auront lieu, notamment la cérémonie d'inauguration d'infrastructures scientifiques et technologiques majeures, le dévoilement de fondations importantes et la cérémonie d'invitation au partage d'infrastructures scientifiques et technologiques importantes.

Les neuf forums parallèles seront les suivants : Le Forum d'innovation sur la planification, la construction et le fonctionnement des appareils scientifiques, le Forum d'innovation collaborative Shenzhen-Hong Kong-Macao, le Séminaire sur l'innovation et l'application de l'intelligence artificielle de nouvelle génération, la Quatrième conférence sur l'innovation en biologie de l'ingénierie et le Forum sur la science des matériaux, entre autres.

Trois activités complémentaires, dont un concert de musique naturelle, un tournoi d'aviron et une randonnée cycliste de loisir, seront organisées pour créer une atmosphère détendue et conviviale permettant aux participants de se rencontrer.

Ce forum invitera des scientifiques renommés des communautés nationales et internationales, des représentants d'institutions connexes de villes scientifiques renommées, ainsi que des entrepreneurs de renom et des représentants d'organismes d'investissement. De prestigieux académiciens prononceront des discours sur le thème du forum, et des experts et des entrepreneurs partageront leurs points de vue par le biais de rapports, de débats et de diverses autres formes d'échanges.

C'est la première fois que Shenzhen accueille le Guangming Science City Forum. À l'avenir, Shenzhen en fera un événement scientifique annuel doté de valeurs fondamentales et d'une influence mondiale.

Le lieu principal de ce forum, la ville scientifique de Guangming, est situé dans la partie orientale du district de Guangming. En juillet 2020, la Commission nationale pour le développement et la réforme et le ministère de la science et de la technologie ont officiellement approuvé la zone Guangming Science City-Songshan Lake Science City comme zone de référence pour la construction d'un centre scientifique national complet dans la région de la Grande Baie.

Au cours des cinq dernières années, Shenzhen a mobilisé ses ressources pour atteindre l'objectif de construire une ville scientifique de classe mondiale, et le développement de Guangming Science City s'est accéléré à un rythme sans précédent. Avec 24 grandes plateformes d'innovation scientifique et technologique établies, deux campus universitaires ou campus de transition officiellement mis en service, et neuf grands projets d'infrastructure scientifique et technologique, deux laboratoires provinciaux clés et onze plateformes de recherche scientifique en cours d'accélération, Guangming Science City est sur le point de connaître une croissance rapide.

À l'avenir, Shenzhen continuera de promouvoir le développement d'une ville scientifique de classe mondiale en intensifiant ses activités scientifiques, en créant un environnement favorable à l'innovation et en insufflant un nouvel élan au développement de haute qualité de la ville.

27 avril 2023

