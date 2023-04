Des radiologistes de tout le pays se réunissent pour le plus important événement de radiologie du Canada





« Le Congrès scientifique annuel de l'Association canadienne des radiologistes mettra en vedette les technologies de pointe qui transformeront l'imagerie médicale et feront progresser les soins aux patients au Canada. »

MONTRÉAL, le 27 avril 2023 /CNW/ - Pendant seulement trois jours, des radiologistes de partout au Canada se rassembleront à Montréal et présenteront les avancées technologiques se rapportant à la radiologie. La thématique dirigée sur les nouvelles technologies et l'amélioration des lignes directrices de soins aux patients de l'édition 2023 du Congrès scientifique annuel de l'Association canadienne des radiologistes (CAR 2023) contribuera à établir un plan directeur pour l'avenir de la radiologie au Canada.

Le CAR 2023 accueillera des conférenciers nord-américains renommés qui partageront leur expertise et discuteront des principaux enjeux entourant la radiologie en ce qui concerne les soins aux patients au Canada. Les principaux conférenciers seront, entre autres :

Dr Jan Fritz ( New York University ) --La tomodensitométrie à l'aide de compteurs de photons en radiologie musculosquelettique : perspectives et limites

Dr Jeremy Erasmus (MD Anderson Cancer Center, Houston ) -- Imagerie de la poitrine post-radiothérapie : ce que les livres ne vous disent pas

Dr Jorge Soto ( Boston University ) - Les écueils relatifs à l'imagerie par TDM du traumatisme abdomino-pelvien

Dr Carlos Torres (Université d' Ottawa ) --La neurotoxicité causée par les traitements

Dr Yiming Gao ( New York University ) -- IRM mammaire abrégée : état des lieux

Nouveauté de l'année : la CAR accueille la toute première réunion des directeurs de radiologie au Canada. Cette réunion, qui aura lieu le vendredi 28 avril, rassemblera les hauts responsables des services de radiologie et aura pour but l'établissement des paramètres clés qui permettront l'amélioration de la qualité de l'imagerie médicale au Canada. La session sera animée par Marcel Saulnier, ancien sous-ministre adjoint (SMA) de Santé Canada, et accueillera des représentants du gouvernement, de hauts fonctionnaires de l'industrie et des sociétés nationales de santé.

« Il est essentiel de disposer de paramètres établis afin de gérer la qualité des soins aux patients et améliorer la responsabilité en matière de soins de santé. Le respect d'un ensemble de paramètres définis permettra d'améliorer les protocoles de radiologie, d'accroître l'efficacité des services et de réduire le retard en matière d'imagerie médicale au Canada. » - Marcel Saulnier, associé chez Santis Health et ancien sous-ministre adjoint (SMA) de Santé Canada.

Le thème de la conférence est : « l'innovation au profit des soins d'imagerie ». Parmi les thèmes principaux de l'évènement, citons les tendances actuelles de l'intelligence artificielle en radiologie en 2023 et pour l'avenir, qui fera l'objet d'une table ronde, l'importance du dépistage du cancer, l'innovation en radiologie interventionnelle communautaire et les erreurs communes du domaine.

« L'intelligence artificielle se développe à un rythme si rapide qu'il est difficile de concevoir où en seront les sciences médicales dans les prochaines années. L'intégration de l'IA en radiologie représente un pas de plus vers des soins aux patients de qualité. Toutefois, il est important de bien comprendre la valeur ajoutée de ces technologies et d'établir un cadre de validation afin de s'assurer que les éléments intégrés au système de soins de santé améliorent le flux de travail des radiologistes et l'accès des patients aux soins. Le CAR 2023 est l'occasion idéale d'en apprendre plus à propos de ces technologies et leurs fonctionnalités. » -- Dr Gilles Soulez, président de la CAR.

Les plus de 150 résumés de recherche et conférences portant sur divers domaines de la radiologie font du CAR 2023 un évènement à ne pas manquer. Nombreuses seront les occasions d'apprendre et de nouer des liens avec des chefs de file de la radiologie qui font grandement avancer le domaine des sciences médicales dans le but d'améliorer les soins aux patients.

La CAR invite les médias à participer à l'évènement en tant qu'observateurs, avec la possibilité de réaliser des interviews. Veuillez contacter Natalie St-Pierre afin de procéder à une inscription gratuite.

Emplacement de l'évènement :

Du 28 au 30 avril 2023

8 h - 17 h

Le Westin

270 rue Saint-Antoine O, Montréal, QC

Le programme de formation est accessible ici : https://car-asm.ca/preliminary-car-2023-agenda/

Au sujet de la CAR :

L'Association canadienne des radiologistes (CAR) est le porte-parole national des radiologistes au Canada pour l'excellence de l'imagerie médicale et des soins de qualité. C'est une chef de file dans les domaines de l'éducation, la recherche et l'innovation en radiologie. Elle s'attache à fournir des ressources de qualité à ses membres afin qu'ils et elles puissent travailler et développer leur activité dans les meilleures conditions possible.

