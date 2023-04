VIMworld va brûler 44 millions de jetons POWA sur la Binance Smart Chain





Près de 60 % de l'offre de jetons utilitaire en circulation sera brûlée

SAN FRANCISCO, 27 avril 2023 /PRNewswire/ -- VIMworld, la plateforme utilitaire NFT immersive, a annoncé aujourd'hui qu'elle allait brûler plus de 44 millions de jetons POWA sur la Binance Smart Chain. Cela représente près de 60 % de l'offre de POWA en circulation au moment de l'annonce.

De grandes quantités de POWA ont été dépensées par les membres de la communauté depuis l'introduction du jeton en février de cette année. Précédemment, VIMworld a annoncé que tous les POWA dépensés par la communauté sur la plateforme VIMworld seraient brûlés et c'est la première fois qu'une combustion de jetons aura lieu. Pour ajouter au plaisir, VIMworld retransmettra l'événement en direct sur son serveur Discord le vendredi 28 avril 2023 à 10 heures PDT.

Comment acheter des jetons POWA

En plus d'une paire VEED/POWA, VIMworld vient de lancer une nouvelle paire BNB/POWA alimentée par PancakeSwap pour simplifier l'achat direct de jetons POWA. Les trois paires de jetons liées à VIMworld sont disponibles dans la nouvelle section DeFi Hub du site VIMworld.

Comment gagner des POWA

Les utilisateurs gagnent des POWA une fois qu'un SmartNFT VIM a atteint le niveau C, en fonction de la quantité de jetons VEED stockés à l'intérieur. Les utilisateurs peuvent également gagner des POWA en effectuant des actions positives sur la plateforme, telles que l'achat ou l'inscription sur le marketplace. Les SmartNFT VIMs de niveau S et plus avec des Trésors génèreront des jetons POWA supplémentaires.

Les utilisations de POWA

Les principaux objectifs de POWA sont l'utilité et la gouvernance DeFi. Les utilisateurs peuvent utiliser POWA sur la plateforme VIMworld pour acheter des Incubateurs, débloquer des utilisations supplémentaires et des boosters pour les Incubateurs, acheter des objets spéciaux dans VIMworld, et gagner des power-ups pour augmenter les statistiques de VIM.

Approvisionnement en POWA

L'approvisionnement en POWA n'a pas de plafond défini, mais il y aura de nombreuses façons d'utiliser, de verrouiller et de brûler les jetons POWA. Les taux de génération étant variables, l'équipe de VIMworld surveille activement l'offre afin d'équilibrer l'inflation et la déflation.

L'équipe produit POWA de VIMworld est chargée de maximiser l'impact du jeton dans les mois à venir, de sorte que de nouvelles opportunités de gagner du POWA seront créées. Avec d'autres services publics POWA prévus, et un rôle croissant dans la gouvernance de la suite de produits DeFi de la plateforme, la demande de jetons POWA et la quantité brûlée ne feront qu'augmenter.

VIMworld 101

Pour commencer, les utilisateurs peuvent acheter un nouveau SmartNFT dans l' arcade ou un SmartNFT d'occasion sur la marketplace , avec une variété de niveaux et de trésors. Une fois qu'ils ont un VIM en main, les utilisateurs peuvent élargir leurs possibilités de jouer et de gagner plus en achetant des Boîtes dans la boutique, qui contiennent des EGGS uniques et rares. Achetez un Incubateur et un VIM de niveau C ou plus à assembler pour commencer le processus d'éclosion qui est désormais accessible à tous les utilisateurs.

Les nouvelles mises à niveau de VIMworld intègrent d'autres façons de s'amuser et de gagner des récompenses, ce qui en fait l'une des plateformes les plus excitantes ! Les utilisateurs intéressés peuvent consulter le site VIMworld , rejoindre le Discord ou visionner la vidéo de présentation pour en savoir plus.. Les prochains lancements de VIMworld, notamment des jeux, des fonctionnalités de finance décentralisée (DeFi) et une meilleure compatibilité multichaînes arrivent bientôt.

Accédez à VIMworld dès aujourd'hui

VIMworld est un écosystème révolutionnaire de jetons non fongibles (NFT) qui crée un espace où l'esprit d'entreprise et le jeu se combinent et prospèrent. Au coeur de VIMworld se trouvent les VIMs, des actifs numériques distincts et immuables qui fournissent un système de vérification inaltérable. Les VIMs peuvent incuber des compagnons à partir d'EGG, qui permettent aux utilisateurs de remporter des jackpots instantanés, d'ajouter des capacités uniques et d'empiler des boosts de jeu, faisant de VIMworld la plateforme de jeu play-to-win-and-earn NFT par excellence.

Pour vous connecter à VIMworld et explorer toutes les fonctionnalités, téléchargez notre portefeuille cryptographique et NFT spécialement conçu, Nufinetes , compatible avec les appareils Apple et Android ou l'ordinateur de bureau votre choix. Ce portefeuille multichaîne complet peut être utilisé sur plusieurs blockchains populaires, permettant aux utilisateurs d'interagir avec les DApps, de visualiser les collections NFT et de stocker leurs jetons dans un environnement sécurisé et convivial.

Twitter ? Website ? Discord

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2062248/POWA_1080x567.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1229828/VIMworld_New_Logo_V1.jpg

27 avril 2023 à 01:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :