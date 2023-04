BELLUS Santé annonce de l'information récente au sujet de l'assemblée





BELLUS Santé inc. (Nasdaq : BLU; TSX : BLU) (« BELLUS Santé » ou la « société »), une société biopharmaceutique au stade clinique qui se consacre à l'amélioration de la qualité de vie des patients souffrant d'une toux persistante, en développant dans un premier temps le camlipixant (BLU-5937) pour le traitement de la toux chronique réfractaire, a annoncé la date de la tenue et la date de clôture des registres de l'assemblée extraordinaire des actionnaires devant avoir lieu en lien avec l'acquisition de la société par GSK plc pour la somme de 2,0 milliards de dollars américains conformément à un plan d'arrangement (l'« assemblée relative à l'acquisition »). La société tiendra l'assemblée relative à l'acquisition le 16 juin 2023, afin de procéder à l'examen de l'acquisition. Le conseil d'administration de la Société a recommandé à l'unanimité que ses actionnaires votent en faveur de l'approbation de l'acquisition. La date de clôture des registres pour l'assemblée relative à l'acquisition a été fixée au 15 mai 2023.

La société a annoncé aujourd'hui qu'elle reportait au 30 juin 2023 son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires, qui devait initialement avoir lieu le 4 mai 2023 (l'« assemblée annuelle »). La nouvelle date de clôture des registres pour l'assemblée annuelle a été fixée au 25 mai 2023, et les documents relatifs à l'assemblée seront transmis aux actionnaires inscrits en temps opportun. La société est d'avis que le report est dans son intérêt, car il permettra à la direction de concentrer son attention sur la préparation de l'assemblée relative à l'acquisition, la réalisation de l'acquisition et la communication de l'information financière usuelle se rapportant au premier trimestre.

L'acquisition est assujettie à l'obtention des approbations réglementaires et à l'approbation des actionnaires à l'assemblée relative à l'acquisition.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs de Bellus Santé

Le présent communiqué pourrait renfermer des « énoncés prospectifs » au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, notamment en lien avec la tenue de l'assemblée relative à l'acquisition et de l'assemblée annuelle. Chaque énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué est fondé sur les attentes actuelles de la direction et comporte des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats antérieurs et des résultats exprimés, explicitement ou implicitement, dans chaque énoncé. En plus des énoncés qui décrivent explicitement ces risques et ces incertitudes, le lecteur est prié de repérer l'emploi de mots et d'expressions tels que « croire », « être d'avis que », « prévoir », « avoir l'intention de », « s'attendre à » ou « planifier », ainsi que l'utilisation du futur et du conditionnel, qui font état d'incertitudes et de déclarations prospectives. Les risques et les incertitudes comprennent notamment la possibilité qu'une condition à la clôture de l'acquisition ne soit pas satisfaite, que toute approbation des actionnaires, des tribunaux ou des organismes de réglementation compétents exigée dans le cadre de l'acquisition ne soit pas obtenue ou qu'elle soit obtenue sous réserve de conditions qui n'avaient pas été envisagées, l'incapacité de retirer les avantages prévus de l'acquisition, la survenance d'un événement qui pourrait entraîner la résiliation de l'acquisition ainsi que les litiges éventuels pouvant découler de l'acquisition et les autres ententes de règlement ou enquêtes pouvant avoir une incidence sur la réalisation de l'acquisition ou sur le moment de la réalisation de celle-ci ou qui pourraient entraîner des coûts importants en matière de contestation, d'indemnisation et de responsabilité.

BELLUS Santé avertit les investisseurs de ne pas se fier aux énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué pour prendre une décision d'investissement à l'égard de ses titres. Les investisseurs sont invités à lire les documents déposés par BELLUS Santé sur le site Web de la SEC, au www.sec.gov, et sur le site Web de SEDAR, au www.sedar.com, pour en savoir davantage au sujet de ces risques et de ces incertitudes et d'autres risques et incertitudes. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne sont valables qu'à la date de celui-ci, et BELLUS Santé n'est aucunement tenue de mettre à jour ou de revoir ces énoncés prospectifs par suite de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que la loi ne l'y oblige.

