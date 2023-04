Fusion Risk Management annonce avoir reçu un investissement de croissance stratégique de Great Hill Partners





Fusion Risk Management, Inc. (« Fusion » ou la « Société »), l'un des principaux fournisseurs de logiciels et de services de résilience opérationnelle, de continuité des activités et de gestion des risques basés sur le cloud, a annoncé aujourd'hui avoir reçu un investissement de croissance stratégique de Great Hill Partners, une importante société de capital-investissement axée sur la croissance. Cet investissement majoritaire permettra à Fusion d'améliorer ses capacités d'innovation et de mise sur le marché de produits, tout en poursuivant la concrétisation de plusieurs opportunités intéressantes de croissance organique et inorganique. L'investisseur existant Vista Equity Partners (« Vista ») restera un actionnaire minoritaire important de Fusion, avec Catalyst Investors et Level Equity Management. Le montant de l'opération n'a pas été divulgué.

Ces dernières années, Fusion a connu une croissance rapide dans un contexte où, sur les marchés finaux réglementés et non réglementés, les entreprises sont passées d'approches réactives à des méthodes proactives en temps réel où les employés, les tiers, les processus et les technologies sont coordonnés pour gérer les risques. Grâce à sa plateforme de haute qualité, Fusion donne à sa base diversifiée de plus de 400 prestigieux clients les connaissances dont ils ont besoin et facilitent leurs flux de travail pour mieux atténuer les menaces, réduire les temps d'arrêt, assurer la résilience opérationnelle et soutenir les opérations critiques face à des crises inattendues telles qu'une pandémie, un événement géopolitique, une catastrophe naturelle, une cyberattaque, etc.

« Le paysage des risques ne cesse d'évoluer. Par conséquent, les entreprises ont plus que jamais besoin d'un système de résilience opérationnelle agile et flexible pour faire face aux perturbations et générer une croissance durable, a déclaré Michael Campbell, PDG de Fusion Risk Management. L'annonce de ce jour témoigne des capacités de Fusion à fournir des informations exploitables et basées sur des données permettant aux clients d'élaborer des plans dynamiques pour se protéger proactivement contre les risques et les perturbations qui deviennent "business as usual". Nous sommes convaincus que Great Hill sera un partenaire crucial lorsqu'il s'agira de tirer parti de leur expertise approfondie et de leurs ressources pour donner libre cours au potentiel de notre plateforme et accélérer nos progrès vers une véritable résilience de l'entreprise. »

« Leader incontesté de la gestion des risques, Fusion apporte une valeur inégalée à ses clients en leur fournissant tous les outils dont ils ont besoin pour devenir plus conscients, mieux préparés et plus résilients, a déclaré Chris Busby, directeur général de Great Hill. La Société correspond exactement au type de société dans laquelle nous voulons investir : une entreprise à forte croissance qui induit des changements transformateurs pour ses secteurs. Dans l'actuel contexte exigeant de conformité et de réglementation, Fusion pourra s'appuyer sur notre expérience approfondie en matière de logiciels et d'investissement dans les entreprises de croissance pour libérer son énorme potentiel, tirer parti des opportunités à venir et continuer à consolider ses relations clients solides et de longue date. Nous sommes ravis de nous associer à Michael Campbell, à toute l'équipe de direction et à Vista pour renforcer la position de Fusion à l'avant-garde des logiciels de résilience opérationnelle et de gestion des risques. »

« Depuis le début de notre partenariat, Fusion et Vista ont uni leurs forces pour transformer l'entreprise en une plateforme de premier plan en tablant sur l'innovation produit et sur le développement des capacités de commercialisation et ainsi répondre à la demande croissante des clients en matière de résilience de leurs activités, a déclaré René Yang Stewart, co-responsable du fonds Endeavour et directeur général principal de Vista. Nous sommes ravis de maintenir cette dynamique en accueillant Great Hill Partners et en ouvrant un nouveau chapitre de la trajectoire de croissance de Fusion. »

Outre Fusion Risk Management, le portefeuille d'éditeurs de logiciels d'entreprise de Great Hill Partners comprend, entre autres, eloomi, BigChange, Auvik, Varicent, Totango et Intapp. Parmi les investissements antérieurs dans les logiciels, citons, par exemple, les entreprises Reflexis Systems, Reward Gateway, PlanSource et ZoomInfo.

Dans le cadre de cette opération, William Blair & Company a été le conseiller financier exclusif de Fusion Risk Management, et Kirkland & Ellis LLP a été conseiller juridique de Great Hill Partners et de Fusion.

À propos de Fusion Risk Management, Inc.

Fusion Risk Management est l'un des principaux éditeurs de logiciels de résilience opérationnelle basés sur le cloud. Les produits de Fusion comprennent la continuité des activités et la reprise après sinistre, la gestion des risques, les technologies de l'information et la gestion des risques de sécurité, la gestion des crises et des incidents, etc. Ses solutions, basées sur une approche holistique et agile, permettent aux entreprises de prendre des décisions basées sur les données et de tenir les promesses de leur marque en cas de perturbation. Pour plus d'informations, visitez le site Web www.fusionrm.com.

À propos de Great Hill Partners

Fondé en 1998, Great Hill Partners est un fonds d'investissement privé ciblant des investissements de 100 à 500 millions USD dans des entreprises à forte croissance des secteurs des logiciels, du commerce électronique, des technologies financières, des soins de santé et des infrastructures numériques. Possédant des bureaux à Boston et à Londres, Great Hill a levé plus de 12 milliards USD et investi dans plus de 95 sociétés. Le Fonds affiche un impressionnant bilan en matière de relations à long terme avec des entrepreneurs et d'offre de ressources flexibles qui contribuent au développement d'entreprises de taille moyenne. Great Hill est reconnu pour son leadership dans le secteur et occupe le 3e rang du classement « Dow Jones Mid-Market Buyout Performance 2022 » de HEC Paris, qui a évalué les performances de 563 fonds d'investissement privés de premier plan de 2009 à 2018. Pour plus d'informations et voir la liste de tous les investissements de Great Hill, rendez-vous sur www.greathillpartners.com.

A propos de Vista Equity Partners

Vista est une société d'investissement mondiale de premier plan avec plus de 95 milliards USD d'actifs sous gestion au 30 septembre 2022. La Société investit exclusivement dans les éditeurs de logiciels d'entreprise, les entreprises basées sur les technologies et les données en mettant en oeuvre des stratégies de capital-investissement, de capital permanent, de crédit et d'actions cotées en bourse. Cette approche donne la priorité à la création d'une valeur marchande durable au profit de son écosystème mondial d'investisseurs, d'entreprises, de clients et d'employés. Les investissements de Vista s'appuient sur une importante assise financière à long terme, une expérience de la structuration de transactions axées sur la technologie et des techniques de gestion éprouvées et flexibles qui favorisent une croissance durable. Pour Vista, le pouvoir transformateur de la technologie est la clé d'un avenir meilleur ? une planète plus saine, une économie plus intelligente, une communauté diversifiée et inclusive et un chemin plus large vers la prospérité. Pour plus d'informations, visitez le site Web vistaequitypartners.com. Suivez Vista sur LinkedIn, @Vista Equity Partnerset sur Twitter, @Vista_Equity.

26 avril 2023 à 14:10

