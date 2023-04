Apnée du sommeil et couverture publique des appareils CPAP - Le gouvernement du Québec annonce un financement de 1,8 M$ pour le remboursement des appareils CPAP, l'Association pulmonaire du Québec salue cette initiative





MONTRÉAL, le 26 avril 2023 /CNW/ - L'Association pulmonaire du Québec (APQ) salue l'annonce du ministre de la Santé, Christian Dubé, concernant le financement de 1,8 million de dollars pour le remboursement des appareils CPAP. Cette mesure annoncée hier pourra potentiellement aider bon nombre de personnes souffrant d'apnée du sommeil, une maladie qui affecte de 5 % à 15 % de la population et qui peut même entraîner des conséquences graves sur la santé mentale et physique.

Les appareils à pression positive continue (CPAP) sont utilisés pour traiter l'apnée du sommeil et permettent aux personnes atteintes d'apnée du sommeil de retrouver une certaine qualité de vie. Cependant, leur coût élevé (entre 1 500 $ et 3 000 $) rend leur accès difficile pour de nombreuses personnes. Le financement annoncé lors de l'étude des crédits budgétaires 2023-2024 constitue une étape importante pour garantir que les personnes atteintes d'apnée du sommeil auront accès à ce traitement essentiel, et ce, à un prix raisonnable.

L'Association pulmonaire du Québec encourage le gouvernement à mettre en oeuvre rapidement le financement promis pour le remboursement des appareils CPAP et à continuer à travailler afin d'améliorer l'accès aux soins de santé pour toutes les personnes atteintes d'apnée du sommeil.

L'apnée obstructive du sommeil (AOS), qui se traduit par des pauses respiratoires durant le sommeil, engendre souvent des problèmes de santé graves si elle n'est pas traitée, comme une diminution de la qualité de vie et des dommages collatéraux familiaux. En outre, cette maladie peut contribuer au développement de problèmes cardiovasculaires, du diabète, de la dépression, de l'hypertension artérielle ainsi que des troubles d'apprentissage et TDAH chez l'enfant.

Citation

« C'est une nouvelle que nous accueillons aujourd'hui avec beaucoup d'optimisme! Je tiens aussi à remercier la précieuse collaboration du Parti Québécois pour son soutien continu sur cet enjeu de santé important. La question posée en chambre hier, par Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de santé, a finalement permis d'obtenir les promesses que nous attendions depuis quelques années déjà. Je suis très satisfaite de voir que le Québec suit l'exemple d'autres provinces canadiennes qui ont mis en place des solutions concrètes pour rendre accessibles les appareils CPAP. »

Dominique Massie, directrice générale de l'Association pulmonaire du Québec

À propos de l'Association pulmonaire du Québec

L'Association pulmonaire du Québec est un organisme à but non lucratif oeuvrant dans le domaine de la santé respiratoire depuis 135 ans, et ce, auprès de 3 millions de personnes atteintes au Québec, et couvrant 89 causes et maladies. En 2014, l'APQ a créé la Fondation québécoise en santé respiratoire (FQSR). Cet organisme permet d'offrir des bourses aux jeunes chercheurs dans le domaine de la santé respiratoire, tant au niveau de la recherche fondamentale que clinique.

SOURCE Association pulmonaire du Québec

26 avril 2023 à 14:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :