Le gouvernement du Canada annonce des mesures de protection pour les épaulards résidents du Sud

OTTAWA, ON, le 26 avril 2023 /CNW/ - Les épaulards résidents du Sud sont des emblèmes de la côte pacifique du Canada et revêtent une grande importance culturelle pour les peuples autochtones et les communautés côtières de la Colombie-Britannique. Le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures fermes pour protéger et restaurer leur population. Pour la cinquième année consécutive, le Canada met en oeuvre des mesures pour protéger ces baleines.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray et le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Steven Guilbeault, ont annoncé des mesures visant à protéger les épaulards résidents du Sud sur la côte Ouest.

Les mesures de 2023 comprennent :

Deux zones obligatoires de restriction de la vitesse près du banc Swiftsure, où la vitesse maximale de tous les navires sera limitée à 10 noeuds, du 1 er juin au 30 novembre 2023. Cette mesure a d'abord été élaborée en collaboration avec la Première nation Pacheedaht et tient compte des derniers conseils scientifiques sur l'utilisation de l'habitat.

L'obligation pour tous les navires de demeurer à une distance minimale de 400 mètres de tous les épaulards dans les eaux côtières du sud de la Colombie-Britannique entre Campbell River et Ucluelet, y compris Barkley et Howe Sound. Cette mesure est maintenant en vigueur jusqu'au 31 mai 2024. Si des épaulards s'approchent d'un navire, les plaisanciers doivent mettre le moteur de leur embarcation au point mort et attendre que les animaux passent.

et , y compris Barkley et Howe Sound. Cette mesure est maintenant en vigueur jusqu'au 31 mai 2024. Si des épaulards s'approchent d'un navire, les plaisanciers doivent mettre le moteur de leur embarcation au point mort et attendre que les animaux passent. Un accord avec les partenaires locaux de l'industrie de l'observation des baleines et de l'écotourisme afin qu'ils s'abstiennent de proposer ou de promouvoir des excursions pour observer les épaulards résidents du Sud.

L'établissement de deux zones de refuge provisoires au large de l'île Pender et de l'île Saturna, du 1er juin au 30 novembre 2023. Aucun trafic maritime ne sera autorisé dans ces zones pendant cette période, sous réserve de certaines exceptions pour les situations d'urgence et les navires autochtones.

juin au 30 novembre 2023. Aucun trafic maritime ne sera autorisé dans ces zones pendant cette période, sous réserve de certaines exceptions pour les situations d'urgence et les navires autochtones. Pour la saison 2023, le rétablissement par Transports Canada des exigences relatives à la distance d'évitement.

La fermeture de la pêche commerciale et récréative du saumon dans le sud des îles Gulf, dans le détroit de Juan de Fuca et à l'embouchure du fleuve Fraser en 2023. Les fermetures seront étendues autour du banc Swiftsure cette année afin de mieux protéger les baleines. Ces mesures contribueront à protéger l'accès des épaulards au saumon et à réduire les perturbations dans leurs principales aires d'alimentation. Les rectifications apportées aux périodes de fermeture de la pêche sont basées sur les meilleurs renseignements disponibles concernant la présence des épaulards, leurs aires d'alimentation et les répercussions des perturbations causées par les navires.

et à l'embouchure du fleuve Fraser en 2023. Les fermetures seront étendues autour du banc Swiftsure cette année afin de mieux protéger les baleines. Ces mesures contribueront à protéger l'accès des épaulards au saumon et à réduire les perturbations dans leurs principales aires d'alimentation. Les rectifications apportées aux périodes de fermeture de la pêche sont basées sur les meilleurs renseignements disponibles concernant la présence des épaulards, leurs aires d'alimentation et les répercussions des perturbations causées par les navires. L'application d'une nouvelle mesure en 2023 : le protocole de fermeture du secteur sud des îles Gulf pour la pêche commerciale et récréative du saumon sera en vigueur à partir de la première présence confirmée d'épaulards résidents du Sud dans la zone et il se poursuivra jusqu'au 30 novembre 2023. Cette mesure reconnaît qu'un plus grand nombre d'épaulards résidents du Sud sont signalés dans la mer des Salish plus tard à l'automne.

La poursuite des efforts visant à réduire les contaminants dans l'environnement qui nuisent aux baleines et à leurs proies. Les mesures à long terme ciblent le renforcement des contrôles réglementaires, la surveillance et la recherche, la communication des renseignements et des données, et l'intensification de la sensibilisation et de l'éducation. Les progrès récents comprennent des mises à jour de l'outil d'inventaire des polluants affectant les baleines et leurs proies, des propositions de modifications du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) et l'élaboration de lignes directrices sur la qualité de l'environnement.

Le programme ECHO (Enhancing Cetacean Habitat and Observation) qui coordonnera des initiatives volontaires de réduction du bruit sous-marin incitant les exploitants de navires à ralentir ou à rester à distance lorsqu'ils traversent des zones clés de l'habitat essentiel des épaulards résidents du Sud dans le détroit de Haro, le passage Boundary, le banc Swiftsure et le détroit de Juan de Fuca. En 2022, ces initiatives ont permis de réduire l'intensité des bruits sous-marins d'environ 50 % dans les principales aires d'alimentation des épaulards résidents du Sud.

. En 2022, ces initiatives ont permis de réduire l'intensité des bruits sous-marins d'environ 50 % dans les principales aires d'alimentation des épaulards résidents du Sud. Des analyses plus poussées par le gouvernement du Canada sur la mise en oeuvre de mesures de protection pour les épaulards en Colombie-Britannique conformément aux commentaires reçus et au Règlement sur les mammifères marins. Au cours de l'année à venir, Pêches et Océans Canada lancera un processus de consultation pour se pencher sur les modifications qui pourraient être apportées aux distances d'approche des épaulards sur la côte du Pacifique en vertu du Règlement sur les mammifères marins de la Loi sur les pêches. D'éventuelles modifications au Règlement sur les mammifères marins seront fondées sur les commentaires des partenaires et des parties prenantes, dans le cadre d'un processus de consultation à venir ainsi que sur des conseils scientifiques.

La protection et le rétablissement efficaces de l'épaulard résident du Sud nécessitent un engagement collectif à long terme de la part du gouvernement du Canada et d'autres partenaires. Le gouvernement fédéral continuera à travailler en collaboration avec ses partenaires, les parties prenantes et l'industrie maritime et touristique afin de poursuivre ses efforts visant à protéger les épaulards résidents du Sud et à favoriser le rétablissement de leur population.

Citations

«?Il est impératif que nous poursuivions nos efforts pour garantir un environnement plus calme et plus sûr à cette espèce emblématique et vulnérable. C'est pourquoi, pour la cinquième année consécutive, nous mettons en place des mesures de protection des épaulards résidents du Sud. Notre gouvernement continue de prendre des mesures concrètes pour protéger nos espèces de mammifères marins vulnérables et menacées?».

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

«?Les océans abritent une faune incroyable, comme les épaulards résidents du Sud, qui ne sont pas seulement un symbole de la côte pacifique du Canada, mais qui ont aussi une signification culturelle pour les communautés côtières et les peuples autochtones. Les mesures que nous mettons en oeuvre en 2023 témoignent de l'engagement du Canada à protéger ces mammifères marins remarquables et à préserver leur importance culturelle et écologique?».

L'honorable Joyce Murray

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne





«?Nous poursuivons notre travail pour repérer et évaluer les sources de contaminants dans l'environnement qui nuisent aux baleines directement ou par l'intermédiaire de leurs proies. Les récentes mises à jour de notre outil d'inventaire des polluants touchant les baleines et leurs proies nous aideront à modéliser les répercussions des mesures d'atténuation et des contrôles supplémentaires. Ces mesures sont nécessaires dans le cadre de nos efforts soutenus et à long terme pour protéger l'épaulard résident du Sud, une espèce emblématique et importante sur le plan culturel?».

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Les faits en bref

Le programme ECHO est un programme d'envergure mondiale, le premier du genre, dirigé par l'Administration portuaire Vancouver-Fraser pour mieux comprendre et réduire les effets cumulatifs de la navigation commerciale sur les baleines en péril, en mettant un accent particulier sur la réduction du bruit sous-marin produit par les navires -- l'une des principales menaces pour les baleines en péril identifiées par Pêches et Océans Canada. Depuis 2014, le programme réunit des conseillers de l'industrie du transport maritime, du gouvernement, des communautés autochtones et des groupes environnementaux afin d'élaborer et de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les baleines en péril.

En 2019, le gouvernement du Canada a signé un accord de conservation de cinq ans au titre de la Loi sur les espèces en péril avec l'Administration portuaire Vancouver-Fraser et des partenaires industriels. Cet accord officialise le rôle du programme ECHO et de ses partenaires dans l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures volontaires de réduction des menaces pour soutenir les épaulards résidents du Sud, une espèce menacée d'extinction.

a signé un accord de conservation de cinq ans au titre de la avec l'Administration portuaire -Fraser et des partenaires industriels. Cet accord officialise le rôle du programme ECHO et de ses partenaires dans l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures volontaires de réduction des menaces pour soutenir les épaulards résidents du Sud, une espèce menacée d'extinction. Le Plan de protection des océans du Canada , l'Initiative de protection des baleines et un investissement fédéral supplémentaire de 61,5 millions de dollars soutiennent la survie et le rétablissement des épaulards résidents du Sud, des baleines noires de l'Atlantique Nord et des bélugas de l'estuaire du Saint-Laurent , grâce à la mise en oeuvre de mesures de protection, l'augmentation des activités de recherche et de surveillance, et la prise de mesures pour faire face aux principales menaces.

Produits connexes

Liens connexes

