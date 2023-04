Hinojosa et ASV Packaging s'unissent pour renforcer leur offre commerciale et leur présence sur le marché Français





Animés par des valeurs communes, la proximité client, l'innovation, l'engagement de qualité, les deux sociétés ont décidé de s'unir pour répondre à l'évolution des attentes de leurs clients

Les clients d'Hinojosa et d'ASV Packaging pourront bénéficier d'une offre renforcée complémentaire d'emballages de vente et de transport

Hinojosa et ASV Packaging, prétendent dynamiser la production et la vente des barquettes HALOPACK® sur la péninsule Ibérique et en France

VALENCIA, Spain, 26 avril 2023 /PRNewswire/ -- Hinojosa Packaging Group est entré en négociations exclusives avec le groupe Français ASV Packaging afin d'acquérir 49 % des actions. Le groupe ASV Packaging est spécialisé dans la conception et la production d'emballages en carton compact imprimé destinés principalement aux produits agro-alimentaires et de grande consommation.

Hinojosa poursuit ainsi son objectif de croissance en misant résolument sur l'innovation, la durabilité et l'internationalisation. Ce rapprochement permet à Hinojosa de renforcer sa position de leader dans le sud de l'Europe pour la fabrication de solutions d'emballages durables. L'entreprise maintient un modèle d'organisation décentralisé en s'appuyant sur des partenaires qui partagent ses valeurs. Elle veille sur chaque territoire à s'adapter au maximum aux exigences des différents publics et en se centrant sur ses clients, ses employés, ses fournisseurs et les communautés dans lesquelles elle opère.

L'acquisition par Hinojosa d'une participation de 49% permettra d'intégrer ASV Packaging dans son développement commercial sur le marché français et d'extraire de nouvelles synergies. En particulier elle vise à offrir aux clients français une gamme de solutions d'emballages et de technologies d'impression élargie et unique pour l'agriculture, les produits de grande consommation ainsi que pour le commerce électronique. Ces solutions intègrent les emballages individuels, les barquettes pour les aliments frais, les pots alimentaires ou encore les présentoirs promotionnels et les suremballages.

Hinojosa et ASV Packaging partagent ensemble l'exclusivité de la production d'HALOPACK® sur la péninsule Ibérique et sur la France et s'engagent à joindre leurs efforts pour développer cette solution durable destinée à remplacer les barquettes plastiques pour les produits frais et ultra frais emballés sous atmosphère modifiée (MAP) ou sous vide (SKIN).

« L'intérêt porté à ASV Packaging par Hinojosa et son entrée significative au capital de notre société est une reconnaissance du travail accompli depuis 5 ans avec notre équipe dirigeante et l'ensemble de nos salariés pour construire une offre alternative pour nos clients à celles des groupes mondiaux intégrés. Nous allons bénéficier de toute la puissance du groupe Hinojosa et d'importantes synergies qui vont permettre de conforter et d'accélérer notre développement », déclare Philippe Desveronnières, Président d'ASV Packaging.

« Hinojosa voit dans l'entrée dans le capital d'ASV Packaging, une opportunité d'élargir son activité dans l'emballage en carton ondulé qu'a permis l'acquisition de Allard Emballage en 2021, par l'intégration d'entités modernes et compétitives reconnues sur le marché. Nous rapprochons ainsi notre offre sur le marché Français du modèle qui a permis notre croissance continue sur le marché Ibérique. Nous sommes très enthousiastes par ce rapprochement entre nos deux entreprises familiales dont la philosophie repose sur l'innovation, la durabilité et la proximité avec le client. » déclare Ruben Martinez Hinojosa, Président de Hinojosa Packaging Group.

A propos d'ASV Packaging

ASV Packaging, holding crée en 2017 par Philippe Desveronnières et Camille Viot, a repris en 2017 la société Covepa-Michels qui exploite un site industriel à proximité de Châteauroux, puis en 2019 deux des trois usines de la Compagnie Européenne de Cartonnage (le Mans et Valence, devenues CEC Packaging), et a créé en 2020 la société MSC Packaging pour la commercialisation des barquettes HALOPACK®. Partant de 19 millions d'euros en 2017 et avec 90 employés le groupe ASV Packaging est devenu en 2022 le leader national indépendant sur son segment de marché, totalisant un chiffre d'affaires de 64 millions d'euros et employant 210 salariés.

16 Millions d'euros ont été investis depuis 2017 pour moderniser l'outil industriel du groupe et le doter des moyens de production nécessaires à la production de ses solutions d'emballages innovantes, projets soutenus par les régions Centre et Pays de la Loire et France relance.

26 avril 2023 à 05:00

