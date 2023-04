Noname Security et IBM collaborent pour proposer des offres de sécurité API avancées





Le principal fournisseur de sécurité API a l'intention d'apporter des protections accrues à IBM API Connect®

SAN JOSE, Californie, 26 avril 2023 /PRNewswire/ -- Noname Security , l'un des principaux fournisseurs de sécurité des API, a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec IBM pour aider potentiellement à protéger davantage les clients contre les vulnérabilités, les mauvaises configurations et les défauts de conception. Avec la nouvelle solution « Noname Advanced API Security for IBM », les clients pourront tirer parti de la solution de sécurité des API de Noname Security, combinée aux capacités de sécurité d'entreprise permanentes d' IBM DataPower , tafin de fournir une couche de protection supplémentaire pour IBM API Connect .

D'après Gartner®1, « la croissance explosive des API élargit la surface d'attaque des organisations, offrant aux acteurs malveillants de nouvelles possibilités d'intrusion et d'exfiltration de données. » Les API constituent un point d'entrée vers les ressources et les données du cloud et peuvent donc exposer les entreprises à des vulnérabilités potentielles en matière de sécurité, en particulier lorsqu'elles ne sont pas correctement gérées ou sécurisées. La sécurité proactive des API est essentielle pour protéger les charges de travail, les données et l'infrastructure, dans le cloud hybride, contre les accès non autorisés, les violations de données et d'autres menaces de cybersécurité.

En exploitant la technologie Noname Security avec IBM API Connect et IBM DataPower, les clients pourront bénéficier de capacités avancées de gestion des API et découvrir automatiquement les API (gérées et non gérées), en fournissant des informations sur le comportement des API et en prenant en charge les exigences de conformité.

« Nos entreprises clientes ont besoin d'une sécurité optimale lorsqu'elles utilisent des API au sein de leur organisation », a déclaré Eileen Lowry, vice-présidente d'IBM Automation - Integration chez IBM. « En collaborant avec Noname Security, nous avons l'intention d'ajouter une couche de sécurité supplémentaire à nos solutions et de continuer à protéger les clients d'IBM API Connect contre les cyber-menaces potentielles. Nous avons l'intention de faire bénéficier IBM API Connect et IBM DataPower d'un fournisseur innovant de solutions intelligentes de sécurité des API. »

IBM API Connect est une solution de gestion des API hautement sécurisée qui utilise une expérience intuitive pour aider à créer, gérer, protéger, socialiser et monétiser les API de manière cohérente, contribuant ainsi à la transformation numérique sur site et dans les clouds. IBM API Connect fonctionne de manière cohérente avec la passerelle d'entreprise IBM DataPower pour fournir un accès sécurisé aux données et aux applications d'entreprise où qu'elles résident, sur site et dans les clouds. Avec la plateforme de sécurité API Noname , les entreprises clientes bénéficieront d'une sécurité API de pointe, notamment en matière de découverte, de gestion de la posture, de protection de l'exécution et de tests de sécurité.

« Les API continuent de représenter une menace pour les organisations lorsqu'elles ne sont pas correctement gérées ou sécurisées », a déclaré Shay Levi, cofondateur et directeur technique de Noname Security. « En collaborant avec IBM, nous apporterons notre meilleure solution de sécurité API aux clients d'IBM afin de les protéger davantage contre les cyber-attaques. Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec IBM pour aider à garantir que leurs clients sont mieux protégés contre les menaces croissantes liées à la sécurité des API. »

Cette collaboration a pour but de permettre aux clients de renforcer les niveaux de sécurité de leur réponse grâce à la gestion de la posture, à la découverte d'API et à la détection des menaces comportementales alimentées par l'IA , y compris la capacité de :

Découvrez les API dans leur domaine, en utilisant la classification des données et l'analyse contextuelle pour créer l'inventaire le plus précis et le plus complet.

Analyser et évaluer les API pour détecter les mauvaises configurations, les vulnérabilités et l'alignement sur les meilleures pratiques, en suggérant des mesures correctives.

Détecter en temps réel le trafic API potentiellement anormal afin d'identifier et de bloquer les activités malveillantes potentielles

1 Source : Gartner, API Security Maturity Model, 30 novembre 2022. GARTNER est une marque commerciale déposée et une marque de service de Gartner, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l'échelle internationale. Elle est mentionnée dans le présent communiqué avec autorisation. Tous droits réservés.

Pour en savoir plus sur les avantages du partenariat entre Noname Security et IBM pour les clients, visitez le site : nonamesecurity.com/ibm .

Ressources annexes :

Noname Site Web

Suivez Noname Security sur LinkedIn

Rapport de recherche de Noname sur la déconnexion de la sécurité de l'API 2022

de recherche de Noname sur la déconnexion de la sécurité de l'API 2022 Rapport 2022 sur les tendances en matière de sécurité des API

À propos d'IBM

IBM est l'un des principaux fournisseurs de cloud hybride et d'IA à l'échelle mondiale, ainsi que d'expertise en matière de conseil. Nous aidons nos clients dans plus de 175 pays à tirer parti de leurs connaissances issues de leurs données, à rationaliser les processus métier, à réduire les coûts et à acquérir un avantage concurrentiel dans leurs secteurs d'activité. Plus de 4 000 entités gouvernementales et d'entreprises dans des domaines d'infrastructure critiques tels que les services financiers, les télécommunications et les soins de santé s'appuient sur la plateforme de cloud hybride d'IBM et Red Hat OpenShift pour influer sur leurs transformations numériques de façon rapide, efficace et sécurisée. Les innovations révolutionnaires d'IBM en matière d'IA, d'informatique quantique, de solutions cloud spécifiques à l'industrie et de conseil offrent des options ouvertes et flexibles à nos clients. Tout cela est soutenu par l'engagement légendaire d'IBM en matière de confiance, de transparence, de responsabilité, d'inclusivité et de service.

À propos de Noname Security

Noname Security est le premier fournisseur de sécurité API complète et proactive. Noname travaille avec 20 % des entreprises du Fortune 500 et couvre l'ensemble du champ de la sécurité des API : la découverte, la gestion de la posture, la sécurité de l'exécution et les tests de sécurité des API. Noname Security est une société privée, qui privilégie le télétravail et dont le siège social se trouve dans la Silicon Valley, en Californie. Elle possède des bureaux à Tel-Aviv et à Amsterdam.

26 avril 2023 à 04:18

Communiqué envoyé leet diffusé par :