Tecnotree Moments élue meilleure plateforme télécom NFT et Metaverse lors des NFT Awards 2023





Tecnotree Moments, moteur de commerce B2B2x et plateforme multi-expérience, a décroché le prix de la meilleure plateforme télécom NFT & Metaverse. Tecnotree Moments s'est vu décerner le titre de meilleure plateforme télécom de monétisation à l'occasion de la toute première édition des International NFT Awards organisée aux Émirats arabes unis.

Le prix a été attribué lors d'une cérémonie de gala organisée par ftNFT Phygital Space à Dubaï. Les NFT Awards, distinguent les projets les plus innovants et créatifs du Metaverse, réunissant des leaders de la tech, du jeu et de la blockchain. La remise des prix a eu lieu en présence d'une large communauté d'investisseurs et de partenaires verticaux de l'industrie de la santé, des services publics, des transports, du sport, de l'IdO et des créateurs numériques de la région MEA.

Tecnotree Moments facilite la monétisation B2B2x par le biais de partenaires pré-intégrés reposant sur des microservices composables, ce pour permettre aux CSP de passer du stade de facilitateurs à celui de maîtres d'oeuvre de l'écosystème. La plateforme intègre les cas d'utilisation de Sensa Intelligence AI, qui proposent des modèles adaptés à des secteurs spécifiques tels que la santé, l'éducation, le sport, les services financiers, le divertissement, les jeux et la réalité virtuelle. Cela permet de créer des flux de monétisation supplémentaires évolutifs et aisément monétisables au sein de l'écosystème B2B2x. Ce succès fait partie des nombreuses réussites de Tecnotree Moments qui s'est imposé en tant qu'acteur mondial dans le domaine des services numériques et des produits groupés du secteur "lifestyle".

Les NFT, aussi appelés "Non-Fungible Tokens", sont devenus des actifs numériques de plus en plus populaires aux applications multiples. Ces actifs numériques uniques sont constitués de codes individuels enregistrés sur une blockchain, permettant de vérifier leur authenticité ainsi que leur propriétaire. Grâce à l'avènement de la technologie 5G, les perspectives d'utilisation innovante sur le marché des NFT sont virtuellement illimitées. Le marché des NFT Metaverse, qui permet de créer et d'intégrer des marchés de NFT dans des environnements de réalité virtuelle, est un de ces concepts passionnants. L'utilisation de la technologie blockchain dans ce contexte permet en effet de créer une expérience d'achat décentralisée, où les clients peuvent acheter des NFT dans le monde virtuel du métaverse.

"Alors que nous repoussons sans cesse les limites de l'innovation sur le marché numérique, nous sommes très heureux de figurer parmi les lauréats des prestigieux NFT Awards en tant que meilleure plateforme télécom NFT et Metaverse", a déclaré Padma Ravichander, PDG de Tecnotree Corporation. "Cette récompense est le fruit du travail acharné et du dévouement de nos équipes. Alors que le potentiel des NFT et du métavers ne cesse de s'étendre, nous nous réjouissons d'être à la pointe de cette technologie d'avant-garde et sommes impatients de poursuivre l'innovation en proposant des expériences humanisées basées sur l'IA."

Vigen Badalyan, co-fondateur de ftNFT, a ajouté : "Les International NFT Awards sont convaincus de la nécessité d'une reconnaissance pour motiver et stimuler les acteurs clés de l'industrie des NFT. En récompensant le travail et les réalisations remarquables de Tecnotree, nous voulons inciter les entreprises à repousser sans cesse les limites de ce qu'il est possible de faire avec les NFT. Nous sommes déterminés à faire de notre mieux pour continuer à distinguer et à honorer ceux qui font avancer l'industrie".

À propos de Tecnotree

Tecnotree est un fournisseur de systèmes numériques de soutien aux entreprises (BSS) prêts pour la 5G, dotés de capacités AIML et d'une extensibilité multi-cloud. Tecnotree est l'une des premières entreprises au monde à être certifiée Platine par les normes Open API du TM Forum. Notre pile de logiciels de numérisation BSS agiles et open-source comprend la gamme complète ("order-to-cash") des processus commerciaux et de gestion des abonnements pour les télécommunications et d'autres domaines de services numériques et crée des opportunités au-delà de la connectivité. Tecnotree fournit également à sa base d'abonnés, via sa plateforme Tecnotree Moments, le marché numérique multi-expérience Fintech et B2B2X pour autonomiser les communautés connectées numériquement dans les domaines du jeu, de la santé, de l'éducation, de l'OTT ("over-the-top") et d'autres écosystèmes verticaux. Tecnotree est cotée au Nasdaq Helsinki (TEM1V).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tecnotree.com

25 avril 2023 à 21:30

