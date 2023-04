RQM+ nomme Steven Pilewski en tant que responsable de l'exploitation des services de laboratoire





RQM+, le chef de file mondial des services medtech, annonce aujourd'hui la nomination de Steven Pilewski en tant que responsable de l'exploitation de son unité commerciale de services de laboratoire, qui fournit la caractérisation chimique et la déformulation de produits complexes, ainsi que des recherches sur les contaminants et les défauts, aux fabricants de la medtech. L'unité commerciale a été fondée il y a plus de 40 ans sous le nom de Jordi Labs, acquis par RQM+ en septembre 2022.

Avec plus de 30 ans d'expertise medtech et pharmaceutique, Pilewski a récemment été vice-président du laboratoire de bonnes pratiques de fabrication (BPF) de PPD Laboratories, une division de Thermo Fisher Scientific. Quand il a commencé sa carrière chez PPD il y a 24 ans, le laboratoire BPF était une petite entreprise de 50 employés. Au cours de son mandat en tant que membre de l'équipe de direction, Pilewski a continué de piloter la stratégie de croissance organique mondiale de l'unité commerciale, la transformant en une entreprise mondiale de services analytiques de premier plan comptant plus de 3 000 personnes.

« Steve est un excellent choix pour diriger notre activité de services de laboratoire », déclare Margaret Keegan, PDG. « Son expérience nous aidera à atteindre nos objectifs de croissance : renforcer notre capacité à mieux servir nos clients, élargir notre portée géographique et innover pour développer de nouvelles façons de soutenir les fabricants de dispositifs médicaux et de diagnostics. Son expertise approfondie en matière d'agents extractibles et lixiviables et de tests d'appareils, qui constitue pour nous un facteur de différenciation clé, contribuera également à renforcer notre réputation de leader en matière de polymères, de quantification et d'élimination des inconnues. »

En plus de son expérience de leadership dans des sociétés de capitaux privés et cotées, Pilewski est diplômé d'un Master en droit pharmaceutique et des dispositifs médicaux et en propriété intellectuelle de la Seton Hall University. Il est également titulaire d'un Bachelor en chimie du College of New Jersey.

Mark Jordi, ancien président de Jordi Labs, est en transition vers un rôle consultatif et continuera de soutenir RQM+.

À propos de RQM+

RQM+ est le principal fournisseur de services medtech avec la plus grande équipe mondiale d'experts en réglementation et en qualité. S'appuyant sur 40 ans d'expertise réglementaire, nous fournissons également des services complets d'essai clinique, de laboratoire et de remboursement, en réduisant les risques tout au long du cycle de vie des produits pour les dispositifs médicaux, les agents thérapeutiques numériques et les diagnostics. Avec plus d'anciens régulateurs de la FDA, de la Medicines in Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) et d'organismes notifiés que toute autre entreprise, l'équipe RQM+ possède une expertise approfondie dans toutes les spécialités cliniques. Nous travaillons actuellement avec 19 des 20 principaux fabricants de dispositifs médicaux et sept des dix principales entreprises de DIV. Pour plus d'informations, visitez RQMplus.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

25 avril 2023 à 19:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :