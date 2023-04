Wealthica annonce des solutions améliorées pour les données financières B2B





MONTRÉAL, le 25 avril 2023 /CNW/ - Wealthica, la principale plateforme d'agrégation financière au Canada, a le plaisir d'annoncer l'amélioration de ses solutions de données financières et patrimoniales, conçues pour offrir à ses partenaires institutionnels une solution de pointe pour leurs clients. Wealthica offre un moteur de données robuste qui fournit aux entreprises des données financières complètes.

Le produit B2B de Wealthica est spécialement conçu pour les gestionnaires de patrimoine, les bureaux de gestion familiale (family offices) et les institutions financières qui souhaitent offrir à leurs clients une plateforme de gestion financière complète. Les partenaires deviennent le centre financier principal avec un tableau de bord complet intégrant tous les comptes financiers de leurs clients. Le produit permet aux partenaires d'apposer leur propre logo sur la plateforme et de le personnaliser en fonction de leurs besoins spécifiques.

La solution de données est dotée de fonctionnalités avancées telles que l'agrégation des comptes, le suivi des investissements, les outils de budgétisation et les capacités de production de rapports. Elle offre une vue d'ensemble des finances d'un client, ce qui permet aux institutions financières de fournir plus facilement à leurs clients une meilleure vision financière, des conseils d'investissement personnalisés et des recommandations. Il sert également de portail de libre-service pour leurs clients.

Wealthica fournit aux bureaux de gestion familiale, aux gestionnaires de patrimoine et aux institutions financières des outils de gestion de données robustes qui garantissent des informations financières précises et à jour. Le moteur de données comprend diverses sources de données, y compris les institutions financières, le suivi manuel et les investissements alternatifs.

"Nous sommes ravis d'annoncer notre solution de données B2B, qui offre à nos partenaires une solution moderne et personnalisable pour leurs clients", a déclaré Billy Kawasaki, directeur général de Wealthica. "La plateforme de Wealthica a déjà aidé de nombreux particuliers à gérer leurs finances plus efficacement, et nous sommes ravis d'étendre la plateforme aux professionnels de la finance."

La solution de données patrimoniales B2B est disponible immédiatement, et les institutions financières peuvent en savoir plus sur la plateforme en visitant le site web.

À propos de Wealthica :

Technologie Financière Wealthica inc. est une société privée fournissant aux investisseurs et aux conseillers financiers une vue complète de leurs données financières. Grâce à l'application de tableau de bord Wealthica et à l'API Vezgo, Wealthica sert plus de 65 000 utilisateurs et regroupe plus de 25 milliards de dollars d'actifs, y compris des crypto-monnaies, des actions et des obligations, de l'immobilier et plus encore. Wealthica prend en charge plus de 250 institutions financières et de nombreuses institutions de crypto-monnaies.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site wealthica.com.

