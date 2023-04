CarbonChain lève 10 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série A pour accélérer la décarbonisation mondiale grâce à la comptabilisation du carbone





Grâce à la production d'informations sur le carbone de la source à l'expédition, la méthodologie vérifiée de CarbonChain permet de suivre 80 % des émissions mondiales afin de renseigner et d'orienter la décarbonisation des chaînes d'approvisionnement des entreprises

LONDRES, 25 avril 2023 /PRNewswire/ -- CarbonChain , une plateforme de comptabilisation du carbone alimentée par l'IA utilisant des données granulaires pour fournir une visibilité de bout en bout sur l'empreinte carbone de la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise, a annoncé aujourd'hui son cycle de financement de série A de 10 millions de dollars, codirigé par Union Square Ventures et Voyager Ventures. CarbonChain utilisera ces fonds pour développer de nouveaux produits de comptabilité et de reporting carbone, élargir sa clientèle dans les chaînes de valeur à plus forte intensité de carbone (fabrication, matières premières et industrie lourde) et développer son équipe pour répondre à la demande croissante.

Le commerce mondial des marchandises dépasse 20 000 milliards de dollars par an, les chaînes d'approvisionnement qui alimentent ce commerce sont responsables de 60 % des émissions mondiales. Malgré la demande mondiale de quantification et de réduction des émissions de carbone pour atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050, de nombreuses organisations peinent à mesurer avec précision leur empreinte carbone en à rendre compte.

« CarbonChain aide les secteurs à forte incidence sur le climat à prendre des mesures en comblant le manque de données pour le suivi des émissions des chaînes d'approvisionnement avec précision et granularité », a déclaré Adam Hearne, PDG et co-fondateur de CarbonChain. « Notre dernier cycle d'investissement marque le début d'une grande année pour CarbonChain : nous recrutons du personnel pour 30 nouveaux postes et ouvrons un bureau à New York pour mieux soutenir le marché nord-américain. Nous sommes ravis d'élargir notre clientèle et de contribuer à rapprocher l'économie mondiale de l'objectif de zéro émission nette.

CarbonChain fournit aux entreprises et aux institutions financières une comptabilité précise des émissions de portée 3 et de la chaîne d'approvisionnement. Le Forum économique mondial estime que les émissions de portée 3 représentent jusqu'à 90 % de l'empreinte carbone d'une entreprise. CarbonChain prend en compte les données depuis le point d'extraction des ressources, des matières premières, jusqu'au point de consommation, afin d'obtenir une vision des émissions sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Grâce à sa méthodologie vérifiée et validée et à sa vaste base de données couvrant 80 % des émissions mondiales, CarbonChain permet la traçabilité du carbone, la détermination de l'empreinte carbone des produits et l'identification des possibilités de réduction en temps réel.

CarbonChain a apporté une valeur immense aux entreprises aux chaînes d'approvisionnement complexes. En quantifiant avec précision l'intensité des émissions produites par les matières premières commercialisées à l'échelle mondiale, CarbonChain apporte une valeur ajoutée indéniable aux commerçants, aux fabricants et aux financiers qui reconnaissent les risques inhérents aux chaînes d'approvisionnement à forte intensité d'émissions et qui voient les avantages commerciaux qu'il y a à les améliorer. Les réglementations majeures adoptées par les États-Unis et l'Union européenne ne feront qu'accélérer la valeur que CarbonChain apporte, tout en augmentant la demande de tous les grands acheteurs et vendeurs de biens et de services à forte intensité d'émissions.

« CarbonChain dispose d'une équipe constituée d'experts experts passionnés, d'ingénieurs, de scientifiques des données et de directeurs des ventes qui se consacrent à la lutte contre les plus grandes sources d'émissions de GES au monde », a déclaré Rebecca Kaden, associé général d'Union Square Ventures. « Leur plateforme de comptabilisation du carbone est en train de devenir la solution de référence pour les entreprises leaders dans les secteurs des matières premières, de la fabrication de métaux, du financement du commerce et de la logistique. Nous sommes ravis d'avoir co-dirigé ce cycle d'investissement pour permettre à CarbonChain de continuer à élargir sa base de clients à travers ces chaînes d'approvisionnement critiques. »

« Il est essentiel d'intégrer la transparence des émissions de GES dans les chaînes d'approvisionnement de thyssenkrupp », a déclaré Jörg Heiles, PDG de l'unité opérationnelle « Matériaux », thyssenkrupp Materials Services Europe de l'Est. « En joignant nos forces à celles de fournisseurs comme les usines et en utilisant la solution technique de pointe de CarbonChain, l'industrie peut commencer à assurer la transparence des émissions de haute fidélité, de sorte que les décisions de décarbonisation puissent être prises au niveau du fournisseur, du produit et de l'entreprise. La collaboration avec nos fournisseurs nous aidera à préparer nos chaînes d'approvisionnement à l'établissement de rapports et à la réglementation sur la tarification du carbone, à développer des objectifs climatiques significatifs et à soutenir notre engagement politique continu. »

« L'urgence climatique est primordiale pour de nombreux clients de la Banque dans le secteur du commerce mondial des matières premières, les aider à relever ces défis est donc l'une de nos principales priorités », a déclaré Deia Markova, responsable du financement du commerce et des matières premières durables et ambassadrice du développement durable chez Société Générale en Suisse. « Dans cette optique, notre partenariat avec CarbonChain contribue à la décarbonisation de nos clients, d'une manière très pragmatique et innovante grâce à la technologie, ainsi qu'au respect des engagements forts pris par Société Générale en faveur des transformations positives du monde. »

Le fait de permettre à nos clients de comprendre l'empreinte carbone de leurs transactions grâce aux méthodologies fiables, rigoureuses et transparentes de CarbonChain a constitué une nette valeur ajoutée pour le segment Global Carbon de Macquarie », a déclaré David Schmidt, vice-président principal du groupe Global Carbon de Macquarie, une division du segment Matières premières et marchés mondiaux. « Elle nous a permis de réaliser un certain nombre de transactions historiques de compensation des émissions de carbone.

CarbonChain compte parmi ses clients thyssenkrupp Materials Services Eastern Europe, Société Générale, Rabobank, Concord Resources, IXM et Gunvor, entre autres. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.carbonchain.com.

À propos de CarbonChain

CarbonChain permet aux entreprises de prendre des décisions soucieuses du climat afin d'accélérer l'adoption d'une économie nette zéro. Sa plateforme de comptabilisation du carbone alimentée par l'IA automatise le suivi des émissions grâce à des données précises, granulaires et au niveau des actifs pour les chaînes d'approvisionnement à forte intensité de carbone, y compris les métaux, l'exploitation minière et la fabrication. La méthodologie V0.94 de CarbonChain a été validée par SGS et vérifiée par Bureau Veritas pour les fabricants, les négociants en matières premières, les financiers et les entreprises de fret afin d'obtenir un aperçu inégalé des risques et des opportunités liés au carbone en temps quasi réel.

Fondé en 2019, CarbonChain est un fournisseur de solutions accrédité par le CDP, un partisan du Groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat (TCFD) et un fier membre de ResponsibleSteel. CarbonChain est soutenu par la branche innovation du gouvernement britannique (Innovate UK) et a fait partie de la cohorte Y Combinator Summer 2020. Visitez carbonchain.com pour en savoir plus.

Contact pour les médias

BAM pour le compte de CarbonChain

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2034985/carbon_chain_logo_full_02__3___1___1_Logo.jpg

25 avril 2023 à 12:36

Communiqué envoyé leet diffusé par :