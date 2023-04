BLUETTI : Investir dans notre planète, Investir dans notre futur





Notre Terre connaît une période difficile avec des problèmes terribles, comme par exemple les problèmes liés aux conditions météorologiques extrêmes. La population a appris qu'avoir un mode de vie durable est ce que tout un chacun peut faire pour la planète. Par conséquent, nous devrions accorder plus d'importance à l'investissement dans notre Terre.

BLUETTI, en tant que puissant leader proposant davantage de solutions d'énergie propre, a toujours prôné un mode de vie écologique et durable, qui est un objectif atteignable pour chaque individu. BLUETTI s'attache à développer un écosystème d'énergies renouvelables innovant et à contribuer à cet objectif.

Des solutions d'énergie verte avec des batteries fiables

- Vivez de manière plus sûre, crédible et écologique

https://www.bluettipower.eu/pages/lifepo4-battery

La plupart des produits BLUETTI sont alimentés avec des batteries au phosphate de fer lithié offrant une durée de vie appréciable de 7 à 15 ans, qui sont plus sûres que les batteries ternaires traditionnelles et plus écologiques durant le processus de production, d'utilisation et d'élimination.

Préparez-vous pour un mode de vie durable

- BLUETTI est un élément clé pour une vie sans soucis.

Que nous aimions les séances photo, le camping ou d'autres activités à l'extérieur, les modèles BLUETTI EB3A/EB55/EB70 alimenteront nos appareils tels que caméras, drones, téléphones, ordinateurs portables ou GPS. BLUETTI propose également les générateurs solaires AC200P/AC200MAX car ils sont capables d'alimenter des réfrigérateurs, des fours à micro-ondes et d'autres appareils électriques, de recueillir l'énergie solaire et d'alimenter un mode de vie confortable dans un véhicule de loisirs.

L'an dernier, BLUETTI a lancé le tout nouveau système de stockage d'énergie domestique EP600+B500 pour aider les personnes à bénéficier d'une alimentation électrique moins onéreuse, plus stable et plus fiable, et à être pleinement préparées à faire face aux urgences.

Venez participer à l'événement éphémère hors ligne de BLUETTI !

Afin de promouvoir son mode de vie écologique et ses solutions d'énergie durable, BLUETTI est prête à vous rencontrer au Skyline Plaza à Francfort ! Nous invitons sincèrement les célébrités, la presse et nos amis du monde entier à venir partager leurs idées au sujet de l'énergie verte et de BLUETTI !

De plus, BLUETTI a préparé une surprise bonus pour tous les amis qui feront le déplacement.

Nous avons hâte de vous rencontrer :

Jour : 29 avril

Lieu : Skyline Plaza, Francfort

À propos de BLUETTI

Depuis sa création, BLUETTI s'efforce de rester fidèle à l'idée d'un avenir durable en proposant des solutions de stockage d'énergie verte pour des applications intérieures comme extérieures, tout en offrant une expérience respectueuse de l'environnement exceptionnelle pour nos maisons et pour la planète. BLUETTI est présente dans plus de 70 pays et jouit de la confiance de millions de clients à travers le monde. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site Internet de BLUETTI à l'adresse https://www.bluettipower.eu/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

25 avril 2023 à 12:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :