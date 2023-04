SI VOUS, UN ENFANT DONT VOUS AVEZ LA GARDE OU UN AUTRE ÊTRE CHER AVEZ SUBI UN PRÉJUDICE DE LA PART D'ENDO OU D'UNE ENTREPRISE APPARENTÉE, Y COMPRIS PALADIN LABS ET AMS, OU DE LEURS PRODUITS, Y COMPRIS LES OPIOÏDES OU LE MAILLAGE TRANSVAGINAL, VOS DROITS POURRAIENT ÊTRE TOUCHÉS PAR LES ÉCHÉANCES PRÉVUES DANS LA FAILLITE D'ENDO.





La date limite pour présenter une réclamation en cas de faillite est le 7 juillet 2023, à 17 h (heure normale de l'Est).

La date limite pour s'opposer à la vente d'Endo est le 7 juillet 2023, à 16 h (heure normale de l'Est).

NEW YORK, 25 avril 2023 /CNW/ - Ce qui suit est émis par Kroll Restructuring Administration LLC.

DE QUOI EST-IL QUESTION?

Le 16 août 2022, Endo International plc et certaines de ses sociétés affiliées ont déposé une demande de faillite en vertu du chapitre 11 devant le Tribunal de la faillite des États-Unis pour le district sud de New York. Certaines filiales d'Endo, dont Paladin Labs et American Medical Systems (AMS), ont fabriqué et/ou vendu, entre autres, des médicaments opioïdes de marque (notamment ABSTRALMD, DARVON-NMD, METADOLMD, METADOL-DMD, NUCYNTAMD IR, NUCYNTAMD à libération prolongée, STATEXMD et TRIDURALMD) et des maillages transvaginaux. Le présent avis a pour but de vous informer de vos droits dans le cadre de cette faillite en ce qui concerne la date d'expiration de la réclamation et le processus de preuve de réclamation et la vente proposée par Endo de la quasi-totalité de ses actifs.

QU'EST-CE QU'UNE RÉCLAMATION?

Une « réclamation » signifie le droit de demander un paiement ou une autre indemnisation. Si vous, un enfant dont vous avez la garde ou un autre être cher avez subi un préjudice de la part d'Endo ou d'une entreprise apparentée, y compris Paladin Labs ou AMS, ou de leurs produits, y compris les opioïdes ou le maillage transvaginal, vous pouvez avoir une réclamation contre une ou plusieurs de ces entités. Pour faire une réclamation, vous devrez présenter une preuve de réclamation dans le cas de la faillite. Vous pouvez présenter une demande de règlement en votre nom, au nom d'un enfant dont vous avez la garde (y compris un enfant exposé aux opioïdes dans l'utérus), ou d'un parent décédé ou handicapé. Voici des exemples de réclamations qui peuvent être déposées dans le cadre de la faillite d'Endo :

Demandes relatives aux opioïdes : Les réclamations pour décès, toxicomanie ou dépendance, perte de salaire, perte de consortium ou syndrome d'abstinence néonatale (parfois appelé « SAN »), entre autres.

: Les réclamations pour décès, toxicomanie ou dépendance, perte de salaire, perte de consortium ou syndrome d'abstinence néonatale (parfois appelé « SAN »), entre autres. ·Allégations de maillage transvaginal : Réclamations pour douleurs pelviennes, infections, saignements, entre autres.

QUE DEVEZ-VOUS SAVOIR SUR LA DATE DE D'EXPIRATION DE LA RÉCLAMATION ET LA PROCÉDURE DE DEMANDE D'INDEMNISATION?

La date limite pour présenter une preuve de demande de règlement est appelée « date limite ». La date limite pour présenter votre preuve de réclamation est le 7 juillet 2023, à 17 h (heure de l'Est). Si vous ne présentez pas de preuve de réclamation avant la date limite, vous perdrez tout droit que vous pourriez avoir de demander un paiement ou une indemnisation. Vous devez produire un formulaire de preuve de réclamation pour qu'il soit effectivement reçu avant la date d'expiration de la réclamation. Un formulaire de preuve de réclamation peut être rempli par vous, un tuteur légal, des survivants ou des parents de personnes décédées ou handicapées. Vous n'avez pas besoin d'un avocat pour déposer une preuve de réclamation pour vous.

Pour obtenir une liste plus complète des entreprises et des produits pertinents fabriqués et/ou vendus par Endo, Paladin Labs, AMS et leurs sociétés apparentées, et pour obtenir des détails plus complets sur la date d'expiration de la réclamation et des instructions sur la façon de déposer une demande confidentielle de réclamation pour préjudice personnel, visitez EndoClaims.com ou composez le 877.542.1878 (sans frais) ou le 929.284.1688 (international).

QUE FAUT-IL SAVOIR SUR LA VENTE?

Endo a l'intention de vendre la quasi-totalité de ses actifs dans le cadre d'un processus de vente aux enchères dans l'affaire de faillite et sous réserve de l'approbation du tribunal de la faillite. Endo demande réparation pour que la vente soit libre et exempte de toute réclamation, privilège et charge.

Si vous n'êtes pas d'accord avec le plan, vous pouvez vous y opposer par écrit. Votre avis d'opposition doit être reçu au plus tard le 7 juillet 2023, à 16 h, heure de l'Est. Toute partie dans l'intérêt qui omet de déposer et de signifier son opposition avant la date limite d'opposition peut perdre sa réclamation contre les actifs d'Endo si la vente est approuvée. Les avis d'opposition qui ne sont pas déposés et signifiés en bonne et due forme pourraient ne pas être examinées par la cour des faillites.

Tous les détails sur la vente proposée, y compris toute vente aux enchères des biens d'Endo, la date de l'audience pour examiner la vente et les instructions sur la façon de déposer une opposition, sont disponibles sur EndoClaims.com ou en composant le 877.542.1878 (sans frais) ou le 929.284.1688 (international).

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU SI VOUS SOUHAITEZ OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES :

Composez le : 877,542-1878 (sans frais) 929,284-1688 (numéro de téléphone international) Écrivez à : Endo International plc Claims Processing Center a/s de Kroll Restructuring Administration LLC Grand Central Station, PO Box 4850 New York, NY 10163-4850 Consultez le site : EndoClaims.com/CA Courriel : [email protected]

