Une réunion avec de nouvelles occasions d'affaires : le 47ème JINHAN FAIR commence

GUANGZHOU, Chine, 25 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le 47ème JINHAN FAIR a été ouvert en grande pompe le 21 avril. En tant que salon d'approvisionnement unique pour la maison et les cadeaux, JINHAN FAIR se tient à nouveau après une interruption de trois ans pour permettre le rôle de leader de la Chine dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et la croissance robuste de l'industrie de la maison et des cadeaux.

Couvrant une superficie de 85 000 mètres carrés, le salon a réuni 900 entreprises leaders de la maison et des cadeaux pour présenter leurs produits innovants et tendance. Le salon a également attiré un large éventail d'acheteurs professionnels de plus de 160 pays et régions.

Des produits tendances pour montrer l'attrait de l'innovation

Affecté par la pandémie de COVID-19 au cours des trois dernières années, le commerce extérieur chinois est toujours confronté à de grands défis avec un paysage commercial de plus en plus complexe et des perspectives commerciales incertaines. Dans un tel contexte, le fabricant chinois de maison et de cadeaux relève les défis pour créer une dynamique de croissance grâce à l'innovation en matière de conception.

Au début de la maison et des cadeaux fabriqués en Chine, Rising Sun, Yongjiu et Home Broad ont lancé de nombreux nouveaux produits conçus de manière indépendante. Il existe des styles modulaires, écologiques, minimalistes, multiculturels et autres ; or noir, laiton, rose et autres couleurs ; formes courbes, lignes circulaires, motifs géométriques et autres éléments de conception ; coton et lin, rotin, marbre et autres matériaux naturels pour mener la tendance mondiale des produits pour la maison et les cadeaux.

Attirer des acheteurs mondiaux de tous les coins

Des acheteurs du monde entier tels que UMA, ELICO, WOOLWORTH, étaient présents. Mascagni Casa srl d'Italie est un gros acheteur de JINHAN FAIR depuis plus de dix années consécutives, et près de 90 % de leurs produits sont achetés en Chine.

Ouvrir davantage de canaux marketing grâce à l'intégration hors ligne-en ligne

Pour faire correspondre efficacement l'offre à la demande, JINHAN FAIR exploite ses canaux de commercialisation et sa technologie de mégadonnées pour inviter les acheteurs mondiaux à travers de multiples canaux en ligne et hors ligne. Pour les acheteurs qui ne peuvent pas assister à l'événement en personne, « Sourcing Matching » et « Virtual Visit » seront disponibles pour eux afin de faire correspondre leurs besoins avec les exposants et découvrir de nouveaux produits populaires. Jusqu'à présent, JINHAN FAIR a reçu près de 1 200 bons de commande et lancé près de 180 correspondances d'approvisionnement, attirant des acheteurs étrangers des États-Unis, d'Allemagne et de nombreux autres pays et régions.

Dans le but de découvrir plus d'opportunités commerciales sur le marché international, JINHAN FAIR créera des points forts commerciaux et permettra des collaborations pour tous les participants avec des activités encore plus importantes.

