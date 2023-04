Precisely permet à ses clients de valoriser leur reporting ESG grâce à des données toujours plus fiables





Precisely, le leader mondial de l'intégrité des données, annonce son partenariat avec des clients du monde entier pour renforcer la confiance dans les données afin de gagner en efficacité dans les processus de reporting ESG.

En associant la suite Precisely Data Integrity et nos services stratégiques experts, nos clients sont en mesure de centraliser facilement diverses sources de données ESG, afin d'effectuer des analyses en temps réel, obtenir une meilleure qualité des données associées aux indicateurs ESG, en assurer une bonne gouvernance tout en se conformant aux réglementations de leur secteur et les enrichir à l'aide de jeux de données complémentaires pour mieux en révéler le contexte. Les entreprises qui misent sur l'intégrité des données dans les processus de reporting ESG obtiennent des résultats tangibles tels que :

Facilitation des combinaisons et harmonisation des données ESG fondamentales avec des ensembles de données porteurs de contexte et de sens (ex : des données géographiques, démographiques ou économiques) ;

Optimisation de la collecte et de l'organisation des données ESG issues de sources multiples, décloisonnement et mise à disposition en temps réel ;

Renforcement des normes et des systèmes de contrôle permettant d'obtenir des données ESG exactes, fiables et adaptées aux objectifs assignés dans les systèmes opérationnels et analytiques ;

Amélioration de la gouvernance du stockage, de l'accès, de l'utilisation et de l'échange des données entre les systèmes, tout en préservant la confidentialité, la sécurité et la conformité à des réglementations complexes.

Un nombre croissant d'entreprises réalisent que leurs processus de reporting ESG doivent être entièrement repensés. En effet, 41 % des responsables financiers ont récemment admis que leurs processus actuels ne répondent plus à certaines normes de base. Au vu de la récente étude d'IDC montrant que les préoccupations en matière de gestion des données sont le principal facteur d'investissement pour des critères ESG, c'est le moment ou jamais pour les entreprises de s'assurer de la fiabilité de leurs données afin de bénéficier d'un reporting précis, d'améliorer leurs résultats et tirer profit de leurs initiatives ESG.

Vontobel, une société de gestion d'actifs de premier plan basée en Suisse, a ainsi pris une longueur d'avance sur la concurrence en s'associant à Precisely pour accorder une place plus importante à l'intégrité des données et à l'optimisation des processus associés aux indicateurs ESG dans ses évaluations de critères d'investissement. Cette société veille ainsi à ce que toutes les stratégies d'entreprises respectent les réglementations ESG, mais elle applique des normes encore plus strictes pour garantir un niveau d'analyse encore plus approfondie. Il en résulte une explosion des données ESG qui doivent être rapidement comprises, examinées, évaluées en termes de qualité et d'exhaustivité, mais aussi enrichies afin de bénéficier d'une mise en contexte maximale.

« La collecte de données n'est pas une nouveauté pour les sociétés d'investissement, mais l'enjeu, aujourd'hui, est de parvenir à traiter les volumes nécessaires pour effectuer des évaluations ESG probantes tout en étant capables d'identifier les données les plus importantes, déclare Christina Shack, directrice des opérations et de la stratégie des données chez Vontobel. L'adoption d'outils appropriés pour automatiser les contrôles de qualité dans le processus de nettoyage des données joue un rôle majeur pour rassembler et comprendre le vaste ensemble de données ESG. L'automatisation des contrôles et de l'ingestion des données a largement contribué à réduire le travail manuel et à obtenir des analyses plus précises pour les stratégies d'investissement. »

Verisk Maplecroft, l'un des principaux cabinets mondiaux de conseil en matière de risques spécialisé dans le développement durable, la résilience et les critères ESG, reconnaît également l'importance d'un reporting ESG alimenté par des données précises, cohérentes et contextualisées, en particulier lorsqu'elles sont associées à l'expertise adéquate.

« Une façon plus efficace d'aborder le reporting ESG consiste à le soumettre aux mêmes normes de gouvernance, de qualité de processus, de contrôle, d'assurance et d'expertise que vous le feriez pour votre reporting financier, explique Mikkel Skougaard, directeur du reporting et de la stratégie ESG chez Verisk Maplecroft. Le développement d'un reporting ESG basé sur des données est le facteur le plus important, mais il doit être accompagné par une contextualisation de haute qualité afin d'offrir le maximum de valeur. »

Mikkel Skougaard participera au prochain sommet de Precisely sur l'intégrité des données, Trust '23, et rejoindra Patrick McCarthy, Chief Revenue Officer de Precisely, et Matthew Rusk Head of Global Reporting Initiative (GRI) pour l'Amérique du Nord, dans le cadre d'une table ronde sur l'importance de la qualité des données pour la valorisation commerciale du reporting ESG. Ils partageront aussi leurs conseils pour faire face aux changements des réglementations et à l'évolution des attentes des consommateurs. Cette session aura lieu le 17 mai et les inscriptions sont désormais ouvertes.

« Les pratiques commerciales modernes exigent une transparence totale, observe Patrick McCarthy. Les investisseurs, les employés et les consommateurs veulent savoir que les entreprises dans lesquelles ils investissent, pour lesquelles ils travaillent et auprès desquelles ils achètent, respectent leurs normes éthiques personnelles, bien sûr, mais contribuent également à oeuvrer pour un monde meilleur. Pour obtenir des résultats probants tout en restant en conformité avec les réglementations en vigueur, les entreprises doivent donner la priorité à l'intégrité des données dans leur reporting sur le développement durable et s'assurer que toutes leurs décisions reposent sur des données dignes de confiance. »

