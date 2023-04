Cascades annonce un repositionnement de sa plateforme de production de papiers tissu





KINGSEY FALLS, QC, le 25 avril 2023 /CNW/ - Cascades (TSX: CAS) annonce un repositionnement important de sa plateforme de production de papiers tissu pour améliorer la performance de l'entreprise. L'entreprise simplifiera ses opérations en concentrant la majorité de ses activités de production de produits tissu autour de sites principaux bien positionnés géographiquement qui offrent des possibilités de développement futur. Ces changements permettront de réduire les coûts, de créer des synergies et d'améliorer de façon significative la performance financière, opérationnelle et environnementale du Groupe Tissu. Cette décision n'aura pas d'impact sur le niveau de service que Cascades offre à ses clients.

À partir de juillet 2023, Cascades procédera progressivement à la fermeture des usines sous-performantes de Barnwell, en Caroline du Sud, et de Scappoose, en Oregon, ainsi que de la machine à papier vierge de son usine de St. Helens, également située en Oregon. Au total, la capacité nominale annuelle des équipements qui seront fermés est de 92 000 tonnes courtes de papier et de 10 millions de caisses annuellement. Ces équipements ont cependant produit, en 2022, 56 000 tonnes courtes et 5 millions des caisses, principalement sur la côte ouest américaine. Une portion de cette production sera absorbée par la capacité disponible de nos autres installations et par la progression de la productivité de nos sites, notamment aux États-Unis. Cascades aura également la possibilité de redéployer éventuellement vers d'autres sites les sept lignes de conversion impactées par cette décision.

Les coûts de fermeture, incluant les indemnités de départ, sont estimés à approximativement 20-25 M$. Cascades fournira des détails sur l'impact de l'annonce sur les objectifs de son Plan stratégique 2022-2024 dans le cadre de la publication des résultats financiers du premier trimestre 2023, prévue le 11 mai.

D'ici la fermeture de ces usines, Cascades travaillera étroitement avec les 300 employés touchés afin de réduire l'impact de cette annonce. Elle offrira notamment, au plus grand nombre possible, une relocalisation vers ses autres unités d'affaires aux États-Unis. Ceux qui ne pourront ou ne voudront être affectés à d'autres usines recevront un soutien dans la recherche d'un autre emploi.

« Avec un nombre plus restreint de sites, une meilleure allocation des ressources et une bonne stratégie commerciale, nous croyons que Cascades sera en meilleure position pour créer davantage de valeur pour ses actionnaires et ses clients. J'ai la conviction que les actions posées aujourd'hui nous permettront d'atteindre nos objectifs d'amélioration de la performance du Groupe Tissu », a souligné le président et chef de la direction de Cascades, Mario Plourde.

« L'annonce d'aujourd'hui jette les bases d'un modèle de production simplifié et durable qui permettra de mieux répondre aux aspirations de croissance de nos clients et de Cascades », a affirmé le président et chef de l'exploitation du Groupe Tissu, Jean-David Tardif. « Cette décision n'a pas été facile à prendre mais c'est la bonne pour l'avenir de l'entreprise. Je tiens à remercier sincèrement nos employés impactés et j'espère que plusieurs d'entre eux pourront demeurer avec Cascades. »

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 10 000 talents travaillant dans un réseau de près de 80 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

25 avril 2023

