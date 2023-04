Appel à soumissions pour la 6ème édition du SophI.A Summit, le rendez-vous annuel de la recherche académique, institutionnelle et privée en Intelligence artificielle





Les porteurs de projets nationaux et internationaux sont appelés à candidater pour présenter leurs travaux dans le cadre d'une conférence, d'un poster ou d'une démonstration.

Les travaux les plus prometteurs seront récompensés par un Prix Spécial doté d'une aide financière de plusieurs milliers d'euros.

SOPHIA ANTIPOLIS, France, 25 avril 2023 /PRNewswire/ -- Organisé par Université Côte d'Azur, la Communauté d'Agglomération de Sophia Antipolis et le Sophia Club Entreprises avec le soutien du département des Alpes Maritimes, le SophI.A Summit revient pour sa 6ème édition du 22 au 24 novembre 2023 à Sophia Antipolis. Ce rendez-vous de référence dans la recherche en intelligence artificielle dévoilera les dernières avancées mondiales dans le domaine de l'intelligence artificielle et de ses applications.

Comme chaque année, l'événement réunira les acteurs français et internationaux de l'Intelligence Artificielle issus des univers académiques, institutionnels et privés. Ceux-ci ont jusqu'au 31 mai 2023 pour soumettre leur contribution et voir leurs travaux exposés sous forme de poster, démonstration ou présentés en conférence lors du SophI.A Summit 2023.

Un programme complet en six thématiques

Les chercheurs, universitaires, institutionnels, et entreprises privées du monde entier auront cette année encore, de nombreuses opportunités de rencontres et d'échanges à la fois en direct à Sophia Antipolis et en ligne autour des six thèmes suivants :

« AI Fundamentals » : fondamentaux de l'intelligence artificielle

« AI & Health » : intelligence artificielle appliquée à la santé

« AI & Biology » : intelligence artificielle appliquée à la biologie

« AI & Smart Territories » : intelligence artificielle appliquée aux territoires intelligents

« Sustainable AI » : intelligence artificielle appliquée au développement durable

« AI & management » : relations entre intelligence artificielle et management

Créé il y a six ans, le Soph.I.A Summit s'est rapidement imposé comme un rendez-vous incontournable de la recherche internationale en intelligence artificielle. En 2022, Il a réuni 424 participants issus de 17 pays et a reçu plus d'une cinquantaine de candidatures dans le cadre de l'appel à soumissions.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 mai 2023.

Les inscriptions pour cette 6ème édition en tant que visiteurs sont d'ores et déjà ouvertes.

En savoir plus sur le Soph.I.A Summit

25 avril 2023 à 08:22

