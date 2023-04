Crise du secteur de l'habitation - Ensemble pour loger les Québécois.e.s - Les partenaires de l'industrie de l'habitation rencontrent le maire de Laval





MONTRÉAL, le 25 avril 2023 /CNW/ - L'Association de la construction du Québec (ACQ), l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ), la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) et l'Institut de développement urbain du Québec (IDU) ont rencontré le maire de Laval, Stéphane Boyer, afin d'aborder la vision de la municipalité en matière d'habitation. Dans ce domaine, la Ville de Laval partage l'avis qu'il est nécessaire de compléter un état des lieux objectif afin de jeter les bases d'un plan d'action avec l'ensemble des acteurs : des municipalités, du gouvernement provincial, du gouvernement fédéral, du milieu communautaire, du secteur privé et de la société civile.

« À l'évidence, personne ne détient la recette magique pour régler la crise du secteur de l'habitation. C'est certainement une problématique complexe qui requiert la collaboration de tous les partenaires impliqués dans l'offre de logements. Je salue donc les efforts déployés par les membres de la coalition pour leur participation positive au règlement de cette crise. C'est ensemble et avec des solutions innovantes que nous améliorerons les conditions d'habitation au Québec », a déclaré Stéphane Boyer.

« Comme plusieurs villes au Québec, la Ville de Laval connaît un important enjeu de logements avec un taux d'inoccupation de 1,8 %. Face à ce constat, la Ville a choisi d'agir en misant sur une approche globale qui dépasse le bâtiment, mais qui tient compte de l'humain et de son milieu de vie. Nous croyons qu'il s'agit d'orientations intéressantes pour endiguer la crise », soulignent les porte-paroles des partenaires de l'industrie de l'habitation Guillaume Houle de l'ACQ, David Dinelle de l'APCHQ, Marc-André Plante de la CORPIQ et Jean-Marc Fournier de l'IDU.

La nécessité d'une action concertée

Alors que la pénurie d'habitations est notamment responsable de l'envolée du prix des logements locatifs et de la difficulté d'accéder à la propriété, la seule manière de réduire de façon durable la surchauffe immobilière est d'augmenter l'offre. Les partenaires de l'industrie de l'habitation souhaitent travailler de concert avec les leaders municipaux du Québec pour trouver des solutions visant à stimuler davantage la construction de logements et à revoir les nombreux mécanismes qui freinent les mises en chantier.

« Dans l'optique d'améliorer la situation de l'offre et ainsi établir une vision à long terme qui permettra de se sortir de la crise, nous croyons que tous les acteurs du secteur de l'habitation doivent se relever les manches et regarder dans la même direction pour trouver des solutions afin d'accroître et d'accélérer le développement de nouvelles unités d'habitation. La voix et le rôle des municipalités à cet égard nous apparaissent incontournables », soutiennent les partenaires de l'industrie.

Vers un plan d'action national en habitation

Puisqu'en matière de logement le monde municipal doit faire face à des enjeux criants, sans source de financement adaptée, les partenaires estiment que les différents paliers de gouvernement doivent mener conjointement un examen objectif des défis et enjeux qui sont responsables de la crise du secteur de l'habitation.

Pour répondre à la pénurie de logements qui sévit dans toutes les régions du Québec, les quatre organisations soutiennent que ce diagnostic commun est incontournable pour permettre aux autorités gouvernementales de tous les niveaux d'élaborer un véritable plan d'action où leurs actions respectives seront complémentaires et cohérentes. Fortes des constats objectifs et de ce plan, les autorités gouvernementales pourront rassembler tous les acteurs, sociaux et économiques, afin de relever le défi de l'habitation.

À propos de l'ACQ

Principal groupe de promotion et de défense des intérêts des entrepreneurs de l'industrie québécoise de la construction, l'Association de la construction du Québec (ACQ) s'est imposée au fil des ans comme le plus important regroupement multisectoriel à adhésion volontaire de cette industrie. Unique agent patronal de négociation pour tous les employeurs des secteurs institutionnel-commercial et industriel, l'ACQ représente à ce titre près de 18 000 entreprises qui génèrent plus de 60 % des heures totales travaillées et déclarées dans l'industrie. Non seulement l'ACQ joue un rôle actif et crédible dans les prises de décisions concernant l'industrie dans son ensemble, mais elle offre à ses membres une multitude d'outils et de services, grâce à un important réseau de 10 associations régionales implantées dans 17 villes du Québec.

À propos de l'APCHQ

L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) regroupe plus de 20 000 entreprises au sein de 13 associations régionales, principalement des entrepreneur.e.s généraux.ales en rénovation résidentielle. L'Association travaille dans l'intérêt de ses membres pour répondre aux enjeux en matière de qualité de construction, de défis environnementaux et de besoins en habitation.

À propos de la CORPIQ

Organisme à but non lucratif réunissant 30 000 propriétaires et gestionnaires qui possèdent près de 600 000 logements et condos locatifs, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) est la plus importante association à offrir des services aux propriétaires de logements et à défendre leurs intérêts, depuis plus de 40 ans. Elle dessert toutes les régions à partir de quatre bureaux totalisant 60 employés. Les propriétaires québécois procurent un logement à 1,4 million de ménages locataires et possèdent, dans sept cas sur dix, un duplex ou un triplex.

À propos de l'IDU

Fondé en 1987, l'Institut de développement urbain du Québec (IDU) est un organisme indépendant et sans but lucratif. L'IDU est le plus important représentant de l'industrie immobilière commerciale au Québec. L'IDU développe des contenus concernant l'immobilier et la trame urbaine. Il agit principalement à titre de partenaire entre les membres de l'industrie, les autorités publiques ainsi que l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème de l'immobilier commercial.

SOURCE Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ)

25 avril 2023 à 08:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :