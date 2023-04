Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. annonce la deuxième prolongation de trois mois de la période de regroupement





Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. (NYSE : PGSS.U) (la « Société »), une société d'acquisition à vocation spécifique créée par StratCap Investment Management, LLC, anciennement Strategic Capital Fund Management, LLC, (le « Commanditaire »), a annoncé aujourd'hui avoir alimenté le compte en fiducie tenu auprès de Continental Stock Transfer & Trust Company avec un paiement de 719 907,30 dollars pour la deuxième période de prolongation de trois mois, avec prolongation de la date à laquelle la Société doit consommer un regroupement d'entreprises jusqu'au 26 juillet 2023.

De plus, le 24 avril 2023, la Société a transmis un billet à ordre de fonds de roulement au Commanditaire d'un montant de 719 907,30 dollars. Le billet à ordre ne porte pas intérêt.

DÉCLARATIONS PRÉVISIONNELLES

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des « déclarations prévisionnelles ». Toutes les déclarations autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent communiqué de presse sont des déclarations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles sont soumises à de nombreuses conditions, dont bon nombre échappent au contrôle de la Société, notamment celles énoncées dans la section « Risk Factors » de la déclaration d'enregistrement de la Société et dans le prospectus final pour l'offre, déposé auprès de la SEC. Des copies sont disponibles sur le site Web de la SEC, à l'adresse suivante www.sec.gov. La Société n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou révision de telles données prévisionnelles, après la date du présent communiqué, sauf si la loi l'exige.

À propos de Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp.

La Société est une société d'acquisition à vocation spécifique constituée aux îles Caïmans en tant qu'entité exonérée. La Société a été fondée par le Commanditaire, une organisation de gestion de placements axée sur les investissements dans l'économie numérique, et elle est dirigée par Sir Ralf Speth, F. Jeremey Mistry, et Stefan Berger. La Société est une SAVS constituée dans le but d'effectuer un regroupement d'entreprises avec une ou plusieurs entreprise(s). Bien que la Société puisse poursuivre un objectif initial de regroupement d'entreprises, toutes activités, industries et régions géographiques confondues, elle entend concentrer sa recherche sur des entreprises cibles dans le secteur du transport de prochaine génération, avec une exposition aux marchés porteurs de la transformation énergétique et de la mobilité numérique, en particulier sur le marché européen. La Société estime que ce secteur d'activité en est aux premiers stades d'une tendance de croissance générationnelle qui s'accélère en raison de la transformation de l'énergie, grâce à l'essor des transports à zéro émission, ainsi qu'à la numérisation de la mobilité, par le biais de l'intelligence artificielle, à la connectivité sans fil et aux applications logicielles.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

25 avril 2023 à 04:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :