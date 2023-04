Le premier ministre des Bermudes dirige la délégation au Consensus 2023





Une délégation des Bermudes dirigée par le premier ministre et ministre des Finances, E. David Burt, JP, député, se rendra cette semaine au Consensus, le plus grand rassemblement au monde des passionnés d'actifs numériques, de blockchain et de Web3, à Austin, au Texas.

Le premier ministre Burt s'exprimera sur la scène principale du Consensus ce vendredi 28 avril, au côté de Michael Casey, Chief Content Officer de CoinDesk, lors d'une intervention intitulée « Bermuda's Strict but Progressive Path to Crypto Hub Status ». Cette allocution sera précédée de la première réception de réseautage des Bermudes au Consensus, présentée par l'Agence de développement des affaires des Bermudes (BDA), en partenariat avec Walkers, RELM et NEXT Bermuda.

Le premier ministre Burt a déclaré : « Je suis heureux de diriger cette mission au Consensus au nom du gouvernement des Bermudes. Les Bermudes ouvrent la voie en matière de clarté réglementaire aux entreprises d'actifs numériques. Et l'annonce de cette semaine que Coinbase, plus grande plateforme de cryptomonnaies aux États-Unis, a reçu sa licence complète de l'Autorité monétaire des Bermudes est une preuve supplémentaire que les entreprises mondiales en prennent note. Le gouvernement des Bermudes se réjouit à la perspective de soutenir l'évolution continue des services financiers mondiaux et il n'y a pas de meilleur endroit qu'ici, dans notre écosystème en pleine croissance. »

« Nous nous réjouissons également à l'idée de soutenir la croissance continue de notre secteur fintech local, avec plus d'entreprises mondiales qui arrivent sur nos rives, créant ainsi des opportunités permettant aux Bermudiens de se joindre à ce secteur passionnant qui prend forme ici aux Bermudes. »

David Hart, PDG de la BDA : « Le calendrier de cette mission de développement commercial au Consensus est parfait car il fait suite de l'annonce récente de Coinbase de l'obtention de sa licence commerciale d'actifs numériques complète de l'Autorité monétaire des Bermudes (BMA). Nous serons ravis de nouer des liens avec de nombreuses entreprises innovantes au Consensus pour faire connaître les atouts des Bermudes en tant que domicile sûr et sécurisé offrant une clarté réglementaire et juridique aux fintechs qui cherchent à s'installer dans une destination éprouvée. »

Ces activités s'appuient sur les annonces faites lors du Consensus de l'année dernière, relatives notamment à la formation du premier groupe commercial d'actifs numériques des Bermudes, NEXT Bermuda, et au fait que Jewel Bank soit devenue la première néobanque des Bermudes, plus de 20 ans après l'obtention de sa licence bancaire complète combinée et de sa licence commerciale d'actifs numériques.

La BDA, la BMA et d'autres membres de la délégation des Bermudes tiendront des réunions de développement commercial avec des chefs d'entreprise qui ont exprimé leur intérêt à rejoindre l'écosystème fintech des Bermudes. Si vous souhaitez organiser une réunion avec la délégation des Bermudes, écrivez à [email protected].

La Bermuda Reception aura lieu le jeudi 27 avril de 17h00 à 19h30 au Cedar Door, 201 Brazos Street, Austin, avec des cocktails signés Gosling et un divertissement par Gianluca Gibbons & Trio (avec Simone Joy Jones, chanteuse et actrice de « Bel-Air »). Les participants à la réception seront inscrits à un tirage au sort pour gagner un voyage pour deux au Bermuda Tech Summit de la BDA en novembre, y compris les billets d'avion, l'hôtel et les laissez-passer des délégués. Si vous souhaitez assister à la Bermuda Reception au Consensus, écrivez à [email protected].

