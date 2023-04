Commerce ami des aînés - Le gouvernement invite les commerces à devenir un commerce ami des aînés





QUÉBEC, le 24 avril 2023 /CNW/ - D'ici 2031, au Québec, les personnes aînées de 65 ans et plus représenteront le quart des consommateurs, soit plus de deux millions de clients. La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, annonce qu'un guide pratique est maintenant disponible afin de soutenir les commerçants qui souhaitent mieux répondre aux besoins et aux attentes des personnes aînées, favoriser une approche de consommation plus inclusive, et ainsi devenir un commerce ami des aînés.

Ce guide s'adresse aux propriétaires, aux gérants et aux gestionnaires des commerces et de centres commerciaux qui désirent que leur établissement devienne ami des aînés afin d'améliorer l'expérience de leur clientèle aînée. Il s'adresse également aux nouveaux commerçants qui veulent apprendre comment développer un commerce ami des aînés afin d'établir des bases inclusives dès le départ.

Il présente une démarche simple pour entreprendre la transformation de son commerce en commerce ami des aînés et offre de nombreux exemples de mesures, peu ou pas coûteuses, qui peuvent être mises en place rapidement. Les actions à entreprendre sont divisées en quatre dimensions, soit :

le lieu physique du commerce;

les services offerts;

les communications aux personnes aînées;

les produits.

Citation :

« Ce guide est un outil très pertinent pour soutenir les commerces dans le déploiement de mesures qui permettront aux personnes aînées de se sentir bien accueillies. En plus de déployer une approche respectueuse et sensible à leurs besoins, ce qui constitue une excellente pratique de bienveillance à leur égard, devenir commerce ami des aînés permet de gagner la confiance de la clientèle et de conserver sa fidélité. Cela s'inscrit dans notre vision d'adapter la communauté autour de nos aînés. »

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Faits saillants :

Cette initiative est l'une des mesures découlant du Plan d'action 2018-2023 Un Québec pour tous les âges.





Les entreprises visées sont les commerces de détail et alimentaires ainsi que les autres établissements tels que les salles de spectacle, les centres de service, les cinémas, les restaurants, les institutions financières, etc.





Devenir un commerce ami des aînés présente plusieurs avantages pour le commerçant. Mentionnons notamment que :





la clientèle aînée se distingue par sa grande loyauté envers les commerces qui lui offrent un service à la hauteur de ses attentes;



les aménagements seront accessibles et profitables pour toutes les clientèles;



les mesures n'exigent que très peu d'investissement, ou même aucun coût.

Lien connexe :

Pour consulter le guide : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003569/.

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

24 avril 2023 à 08:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :