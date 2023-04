Le « Quanard » élevé et transformé au Québec - Un Oiseau Vraiment Nettement Identifié





SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE, QC, le 24 avril 2023 /CNW/ - Le Président de l'Association des éleveurs de canards et d'oies du Québec (AECOQ), Robert Caswell, est heureux d'annoncer un programme d'identification du canard du Québec qui permettra aux consommateurs québécois d'identifier clairement la provenance des produits de canards dans les comptoirs des marchés d'alimentation. Ce programme a été mis en place via Le Programme de développement des marchés bioalimentaires du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et est administré par le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ).

Les membres de l'Association des éleveurs de canards et d'oies du Québec souhaitent ainsi sensibiliser le public sur la provenance des produits de canard tout en lui faisant découvrir le savoir-faire québécois en matière d'élevage et de transformation ici même au Québec. La mise en valeur des attributs des produits de canard ainsi que la diversité des produits seront des éléments clés de la campagne promotionnelle appuyée par Aliments du Québec qui sera mis de l'avant dès les prochains jours.

Tous vers un même but

Pour le président de l'association, Robert Caswell, le moment était venu de mettre en place une véritable stratégie afin de mieux faire connaître et démocratiser le canard élevé et transformé au Québec : « Nous travaillons depuis nombre d'années à produire et transformer le canard du Québec selon des valeurs profondes, notamment en termes de qualité des produits et de responsabilité d'entreprise. Cette attention que nous portons au bien-être des animaux ainsi qu'à la salubrité de nos infrastructures à la ferme et sur nos plans de transformation mérite d'être mise en lumière. Je suis vraiment fier de cette synergie entre les entreprises que nous avons su mettre en place afin de nous doter d'un outil de commercialisation commun. Longue vie au « Quanard ».

Identité, diversité et accessibilité

Une première initiative verra le jour prochainement chez un important détaillant alimentaire. Ainsi, les consommateurs pourront remarquer la présence des produits de canards du Québec dans les comptoirs de viandes de la bannière METRO. Une étiquette au message sans équivoque sur la provenance québécoise permettra aux consommateurs d'identifier chacun des produits bénéficiant du programme.

Aussi, les produits seront situés entre le porc et le poulet, ce qui constitue une première pour le canard, en plus d'une place de choix pour un produit classé généralement dans la catégorie spécialité. Bref! L'occasion sera bonne pour le consommateur de se familiariser avec les produits considérant les dégustations dans certaines épiceries ainsi que les différentes recettes qui seront diffusés à travers différents réseaux. De plus, une campagne estivale BBQ pour le canard est planifié dans l'esprit de rejoindre les consommateurs friands de cette activité saisonnière. Elle permettra ainsi d'atteindre les objectifs de démocratisation de cette viande peu connue, mais tellement délicate et savoureuse.

À propos du Programme de développement des marchés bioalimentaires

Le Programme de développement des marchés bioalimentaires appuie la réalisation d'initiatives collectives de développement de marché dans le milieu institutionnel québécois, ainsi que sur les marchés québécois et d'exportation. Le CTAQ travaille depuis janvier 2022 sur la réalisation d'initiatives parmi 12 secteurs de la transformation agroalimentaire dans le cadre du Programme de développement des marchés bioalimentaires (PDMB) déposé auprès du MAPAQ en 2021.

À propos de l'Association des éleveurs de canards et d'oies du Québec (AECOQ)

Fondé en 2009, l'Association des éleveurs de canards et d'oies du Québec (AECOQ) regroupe, concerte et représente les producteurs de canards et d'oies du Québec pour assurer la promotion de l'industrie et la défense des intérêts de ses membres. Sa vision est d'accroître le volume de production des éleveurs de canards et d'oies du Québec en misant sur des pratiques, des normes et des politiques responsables. Ces dernières favoriseront un meilleur positionnement concurrentiel et la rentabilité de l'industrie tout en maintenant la qualité des produits. Sept entreprises sont membres de l'association; Au gîte des oies, Aurpal Inc. - Rougié foie gras, Canard Goulu inc. (Le), Canards du Lac Brome ltée, Ducs de Montrichard, Fermes Hudson Valley (CA), Les, Les Canardises inc.

Cette initiative est rendue possible grâce à la collaboration de :

Conseil de la Transformation Alimentaire du Québec

Aliments de Québec

Ce projet a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, dans le cadre du Programme de développement des marchés bioalimentaires

