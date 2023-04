Roobet et Snoop Dogg annoncent un cadeau de 420 000 dollars pour célébrer le 20/04





L'officier en chef de Ganjaroo de Roobet fait pleuvoir pour le jour le plus dopant de l'année.

LONDRES, 23 avril 2023 /PRNewswire/ -- Roobet, la marque de divertissement pionnière et l'un des casinos cryptographiques à la croissance la plus rapide au monde, a annoncé son plus grand cadeau de l'histoire de l'entreprise, tout cela grâce à son nouveau directeur général de Ganjaroo, Snoop Dogg. La campagne, « Make it Rain with Snoop Dogg,» est le produit du partenariat révolutionnaire entre Snoop et Roobet alors qu'ils continuent de repousser les limites du divertissement numérique - cette fois, en s'appuyant sur des phénomènes culturels qui ont toujours été « trop tabous ». pour les marques.

En tant que chef Ganjaroo de Roobet, l'une des principales priorités stratégiques de Snoop est de veiller à ce que la marque de Roobet brille lors d'événements d'importance pour la culture pop numérique. Et Roobet ne craint pas les occasions uniques de s'amuser, d'interagir avec et de récompenser sa communauté. Ainsi, conformément à la directive du chef Ganjaroo, la société allume plus de 420 000 dollars en espèces et en prix lors d'une célébration d'un mois et à l'échelle de la communauté de son jour préféré de l'année, 20/04, fidèle à son style exagéré.

Au cours de la célébration, les joueurs de Roobet donneront la chance de gagner des sommes d'argent qui changeront leur vie, y compris un grand prix de 100 000 dollars, plus de 100 pass Backstage, Meet & Greets lors des prochains spectacles Snoop, et bien plus encore. Les joueurs gagnent des chances de gagner simplement en jouant comme d'habitude sur Roobet, sans inscription requise.

S'ils cherchent à multiplier par 5 leurs chances de gagner, ils peuvent tenter leur chance à la HotBox de Snoop , la première version légendaire du genre annoncée le mois dernier. La HotBox de Snoop est la signature de Snoop sur le jeu viral original de Roobet Crash, combinant le charisme de la marque de Snoop avec le frisson de l'un des meilleurs jeux de casino en ligne au monde. Il est clair que ni Snoop ni Roobet n'ont peur de briser le moule et de continuer à écrire l'histoire dans leur partenariat unique en son genre.

Roobet, en mission d'être la prochaine génération de casino, a été le premier dans l'espace à concrétiser ce type de collaboration. Dans le cadre de la célébration du 20/04, les joueurs HotBox recevront automatiquement cinq participations supplémentaires au tirage au sort.

« Je suis toujours excité de célébrer le jour le plus dopant de l'année, mais ce 20/04, je pense en kangourou », a déclaré Snoop Dogg. « Nous ouvrons la voie, partageons l'amour et le faisons à la manière de Snoop Dogg. Il s'agit de surprendre les fans et de laisser l'industrie deviner. Nous le gardons à 100 % Roo. »

Le co-fondateur de Roobet, Matt Duea, a souri : « Ouais, je veux dire quand Snoop est votre chef Ganjaroo, le 20/04 devient essentiellement un jour férié d'entreprise. Nous sommes honorés d'avoir une marque, une communauté ? et un conseil ! ? qui aime ce sens de l'humour. Snoop et Roo aiment penser et faire les choses différemment, sortent des sentiers battus du marketing et se penchent sur toute opportunité de redonner à nos fans et joueurs. Peu importe à quel point cela peut être non conventionnel. Roooooooo ! »

Plus de détails sur les cadeaux, les prix et les concours seront annoncés dans les prochains jours.

À PROPOS DE ROOBET :

Roobet est le précurseur de l'industrie de la cryptographie perturbatrice et explosive et est célébré dans les sphères de la cryptographie et du jeu alors que nous assistons à un changement radical dans le jeu hors ligne vers en ligne. En tant que l'un des casinos cryptographiques sous licence à la croissance la plus rapide au monde - offrant une expérience de divertissement de nouvelle génération sur une plateforme innovante et sécurisée accessible aux joueurs éligibles du monde entier, Roobet propose plus de 3 300 jeux de studios iGaming de classe mondiale, un Sportsbook complet, plus IP d'origine. Ce qui a commencé comme un casino de niche pour les passionnés de crypto a atteint le grand public, avec plus de 3 milliards de paris à l'étranger. Avec plus de 300 millions de vues sur TikTok, le rythme de la génération Z et de la génération Y se construit - Roobet est un casino « pour Internet, par Internet ».

Division de Raw Entertainment B.V., Roobet a pour mission de faire progresser les applications quotidiennes de la technologie de la blockchain et de la crypto-monnaie, tout en soutenant l'économie des créateurs de contenu dont elle est née.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2060493/Roobet_Casino_Game.jpg

23 avril 2023 à 12:35

