LORD & BERRY se positionne sur le devant de la scène de l'industrie chinoise du maquillage avec sa première cérémonie de marque en Chine





CHANGSHA, Chine, 21 avril 2023 /PRNewswire/ -- LORD & BERRY, la plus importante société de cosmétiques, a fièrement organisé sa première cérémonie de marque en Chine, afin de présenter l'évolution du maquillage au fil des ans et de promouvoir la culture de l'entreprise. « Beauty to Wear », le nom de la cérémonie, a permis à la marque italienne d'interagir avec plus de 300 invités, dont des leaders d'opinion et des influenceurs, des distributeurs, des artistes maquilleurs et les médias.

La Chine est un marché complexe de 1,4 milliard d'habitants aux structures urbaines diverses. Les villes de niveau 1 telles que Pékin et Shanghai ne représentent que 5 % de la population totale, tandis que les nouvelles villes de niveau 1 et 2, telles que Changsha, comptent déjà près de 500 millions de citadins. Ces villes émergent rapidement et stimulent la croissance de la consommation. Changsha est non seulement reconnue comme la première « Ville créative de l'UNESCO dans les arts médiatiques » de Chine, mais elle bénéficie également d'une atmosphère de consommation en plein essor, ce qui permet aux marques de beauté de tisser des liens et de dialoguer avec les consommateurs chinois. La cérémonie de LORD & BERRY a eu lieu au centre opérationnel de S'Young International à Changsha, offrant un spectacle spectaculaire aux jeunes consommateurs et marques partenaires.

Pilier de l'industrie du maquillage depuis trois décennies, LORD & BERRY a présenté une rétrospective récente de l'histoire du maquillage sur le thème « Nude, Black, and Color », afin de faire connaître la marque et son attachement au savoir-faire et à la passion, qui font partie intégrante de l'industrie de la beauté. Chaque palette représentait un concept différent. « Nude » a été retenu pour les notions d'authenticité et d'intrépidité, « Black » incarne la réinvention de soi et le modelage de son propre caractère, et « Color » incarne la transgression des règles et l'exploration de nouvelles possibilités en matière de personnalité. Pour souligner davantage cet engagement en faveur de l'individualité et de l'expression, LORD & BERRY a invité un large éventail de mannequins à participer à l'élaboration de l'identité de la marque et à démontrer que la beauté ne se limite pas à un seul modèle.

Paolo Blayer, PDG de LORD & BERRY, était présent à l'événement. Ingénieur chimiste de formation, M. Blayer s'est fortement impliqué dans l'industrie de la beauté et a mis l'accent sur la qualité dans le cadre de sa direction de la marque. À la fin de la présentation, M. Blayer a évoqué le parcours de LORD & BERRY au fil des ans et son avenir. Il a évoqué l'entrée de la société sur le marché chinois en 2019 et la façon dont elle s'est développée ces dernières années pour évoluer vers une marque synonyme de produits de qualité supérieure auprès des consommateurs chinois. M. Blayer a été rejoint par la talentueuse maquilleuse chinoise Li Ze, l'une des premières consommatrices de LORD & BERRY, qui a raconté son histoire avec la marque.

Basée à Milan depuis 1998, LORD & BERRY est un pilier de l'industrie de la mode et des maquilleurs grâce à sa qualité haut de gamme. Depuis 1997, LORD & BERRY entretient une relation de coopération avec les Fashion Weeks de Milan et de Londres et travaille en collaboration avec des instituts professionnels de la couleur tels que Pantone pour développer de nouvelles palettes de couleurs, lesquelles sont intégrées à leurs produits et à leurs maquillages de défilés. Après son entrée sur le marché chinois en 2019, LORD & BERRY a tiré parti de sa réputation de pilier des Fashion Weeks mondiales, pour atteindre les amateurs de maquillage dans toute la Chine via une structure opérationnelle matricielle sur Tmall, JD et Douyin. La popularité de la marque a augmenté de 200 % d'une année sur l'autre et la part de marché a dépassé les 500 %. À ce jour, les produits teint de LORD & BERRY figurent parmi les articles importés les plus recherchés sur TMall.

Ces remarquables réalisations de LORD & BERRY sur le marché chinois sont le résultat d'un partenariat étroit avec son partenaire chinois, S'Young International. C'est avec une grande confiance que LORD & BERRY poursuivra son partenariat afin de maximiser ses capacités omnicanales et d'intégrer la marque dans les principaux événements du monde de la mode.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2059025/image_1.jpg

21 avril 2023 à 14:13

Communiqué envoyé leet diffusé par :