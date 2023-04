MRC de La Vallée-de-l'Or - Ponceaux sous haute surveillance





ROUYN-NORANDA, QC, le 21 avril 2023 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) informe la population d'une haute surveillance, pour une durée indéterminée, des ponceaux situés sur les terres du domaine de l'État, dans le canton Vauquelin, dans la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or.

Une inspection de ces ponceaux démontre que ceux-ci présentent un danger pour la population et que des travaux de réfection sont nécessaires. La circulation sur ces ponceaux pourrait être interdite sans préavis.

Localisation des ponceaux

Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or

Il s'agit des ponceaux situés sur le chemin Chimo au km 41, un chemin multiusage dans le canton Vauquelin situé entre le lac Simon et Villebon

Latitude : 77° 20' 25''

Longitude : 48° 23' 22''

Remarques et détour

La circulation sur ces ponceaux pourrait être interdite sans préavis.

Ces tronçons de chemin pourraient être fermés en tout temps selon la dégradation du site en question. Il importe donc que les usagers et usagères respectent la signalisation en vigueur. En vertu de l'article 233 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, quiconque ne se conforme pas à une restriction ou à une interdiction d'accès à un chemin multiusage commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 10 000 $.

Pour s'informer sur l'état des accès forestiers de ce secteur ou pour nous signaler tout bris de chemin majeur, la population est invitée à communiquer avec Stéphanie Racicot, à l'unité de gestion de Val-d'Or, au 819 354-4611, poste 340.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/RessourcesNaturellesForets

https://twitter.com/MRNFQC

Source :

Francis Bouchard

Conseiller en communication

[email protected]

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

21 avril 2023 à 13:11

Communiqué envoyé leet diffusé par :