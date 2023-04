Letko Brosseau a l'intention de voter en faveur du projet de scission de Teck Resources Limited et de conversion des actions à droit de vote multiple de catégorie A en actions à droit de vote unique de catégorie B





MONTRÉAL, le 20 avril 2023 /CNW/ - Letko, Brosseau & Associés Inc. (« Letko Brosseau »), un gestionnaire de placements indépendant qui exerce un contrôle ou une direction sur les placements sur 3,6 millions d'actions de catégorie B, soit 0,7% des actions en circulation de Teck Resources Limited (« Teck » ou la « société »), a annoncé aujourd'hui son intention de voter en faveur de la proposition de la direction et du conseil d'administration de Teck de scinder ses activités en deux sociétés indépendantes cotées en bourse : Teck Metals Corp. et Elk Valley Resources Ltd. (« EVR »). Actuellement, nous croyons qu'il s'agit du meilleur moyen de maximiser la valeur des actifs de classe mondiale de la société.

La proposition de Glencore d'acheter EVR pour seulement 1,6 fois la marge brute (avant dépréciation et amortissement) des douze derniers mois ou 4,3 fois la marge brute moyenne à long terme (avant dépréciation et amortissement) sous-évalue considérablement cet actif de charbon sidérurgique unique, de grande capacité et de haute qualité. Le charbon sidérurgique produit par EVR est un ingrédient essentiel de la fabrication de l'acier aujourd'hui et le restera dans un avenir prévisible. Notre préférence serait de conserver cet actif jusqu'à ce que les paiements de redevances s'éteignent et que les actions privilégiées soient rachetées, bénéficiant ainsi de la pleine valeur d'EVR.

Les opérations d'extraction et de raffinage des métaux de la société sont parmi les meilleures au monde et comprennent Antamina, Red Dog et le développement de mine de cuivre Quedabra Blanca (QB2), au Chili. Ces actifs font de Teck l'un des principaux producteurs mondiaux de cuivre et de zinc. Le rôle du cuivre dans l'électrification de l'économie mondiale devrait être très bénéfique pour la croissance et pour la valeur de l'activité de cuivre de Teck. Selon certains rapports de presse, plusieurs grandes sociétés minières ont déjà démontré de l'intérêt pour l'achat de ces propriétés.

La conversion des actions à droit de vote multiple de catégorie A en actions à droit de vote unique de catégorie B donne accès à une compétition plus ouverte pour les actifs de Teck, ce qui devrait contribuer à la réalisation de sa pleine valeur.

Nous avons donc décidé de voter pour le projet de scission de la société et de conversion des actions de catégorie A en actions de catégorie B à droit de vote unique.

Letko Brosseau est un gestionnaire de placement indépendant fondé en 1987, et possède des bureaux à Montréal, Toronto et Calgary. L'entreprise gère des actifs tant pour des investisseurs institutionnels que pour des clients privés.

Certains renseignements contenus dans les présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des estimations, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d'autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de faits. Bien que Letko Brosseau soit d'avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles se matérialiseront. Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus ou implicites qu'ils renferment. Les énoncés prospectifs de Letko Brosseau doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué sont faits au moment où il est rédigé, et Letko Brosseau n'a pas l'intention, et n'assume aucune obligation, de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle en est expressément requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

