ArcelorMittal devient la première société minière au Québec à intégrer des gardiens du Nitassinan à ses équipes





PORT-CARTIER, QC, le 20 avril 2023 /CNW/ - ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada (« ArcelorMittal ») est fière d'annoncer que son équipe Environnement et développement durable compte maintenant trois gardiens du Nitassinan dont le rôle est de veiller sur le territoire traditionnel des Innus. Ces gardiens ont été formés dans la communauté de Uashat mak Mani-utenam et ils effectueront notamment des suivis environnementaux et divers échantillonnages permettant de constater l'état des terres, des eaux, de la faune et de la flore et d'étudier les impacts des changements climatiques et de l'exploitation des ressources sur le Nitassinan.

« Il est essentiel d'assurer le respect des traditions, des terres et de la culture des communautés où nous avons nos installations. L'intégration des gardiens du Nitassinan à notre équipe constitue non seulement un pas de plus vers l'intégrité environnementale, mais elle nous permet également de mieux comprendre les liens culturels et les traditions du peuple innu. Nous sommes fiers d'être la première société minière au Québec à franchir cette étape », a déclaré Stefan Buys, premier vice-président et chef de la direction au segment minier du Groupe ArcelorMittal.

« Nous sommes ravis d'accueillir les gardiens du Nitassinan au sein de notre équipe. Notre volonté de tisser des liens étroits avec nos partenaires innus passe par de telles initiatives qui rapprochent nos communautés respectives. Nous travaillons également à poursuivre le travail de sensibilisation auprès de nos employés quant à l'importance de respecter la culture innue et ses traditions », a déclaré Mapi Mobwano, président et chef de la direction d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada.

Les Innus de Uashat mak Mani-utenam occupent et utilisent le territoire traditionnel du Nitassinan depuis des millénaires. Ils possèdent un lien unique avec leur territoire et l'environnement. C'est dans ce contexte qu'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (« ITUM ») a mis en place le projet des gardiens du Nitassinan de façon à poursuivre le développement et la conservation, en adéquation avec les savoirs traditionnels des Innus, des modes de gestion et de protection des terres, de l'eau, de la faune et de la flore.

« ITUM est très heureux de constater que des membres de la communauté pourront contribuer à la protection du Nitassinan, de sa faune et de sa flore. La reconnaissance de notre expertise et de notre leadership environnemental est primordiale. Nous saluons la collaboration d'ArcelorMittal dans la formation et l'embauche des gardiens du Nitassinan », a ajouté le chef d'ITUM, Mike McKenzie.

